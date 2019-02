Weatherford annonce ses résultats du quatrième trimestre 2018

BAAR, Suisse, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé une perte nette de 2,1 milliards de dollars, soit une perte de 2,10 $ par action, pour le quatrième trimestre 2018. À titre de comparaison, la perte nette au quatrième trimestre 2017 se chiffrait à 1,9 milliard de dollars, soit une perte de 1,95 $ par action.

La perte nette non conforme aux PCGR pour le quatrième trimestre 2018 s'est chiffrée à 140 millions de dollars, soit une perte diluée de 0,14 $ par action. À titre de comparaison, la perte nette non conforme aux PCGR s'élevait à 103 millions de dollars au trimestre précédent, soit une perte diluée de 0,10 $ par action, et la perte nette non conforme aux PCGR se chiffrait à 329 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, soit une perte diluée de 0,33 $ par action. Les montants non conformes aux PCGR du quatrième trimestre 2018 excluent les charges nettes comptabilisées lors du trimestre s'élevant à 2,0 milliards de dollars, principalement composées de la radiation hors trésorerie d'une partie significative du solde de l'écart d'acquisition de la société, pour un total de 1,9 milliard de dollars. Un rapprochement des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR est inclus dans ce communiqué.

Principaux éléments à souligner

À l'exclusion de l'incidence de la vente des installations de forage terrestre au Koweït et en Arabie saoudite, les produits ont augmenté d'environ 1 % par rapport au troisième trimestre 2018.

Le résultat d'exploitation du segment au quatrième trimestre 2018 a augmenté de 185 millions de dollars en glissement annuel. Pour l'exercice 2018, le résultat d'exploitation du segment a augmenté de 579 millions de dollars par rapport aux résultats de l'année 2017.

La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation était de 105 millions de dollars et la trésorerie disponible s'élevait à 65 millions de dollars lors du trimestre.

Les bénéfices récurrents annualisés visés liés à la transformation s'élèvent environ à 400 millions de dollars, ce qui représente 40 % de l'objectif total de transformation.

La conclusion de deux des cessions d'installations de forage terrestre précédemment annoncées a généré un produit brut de 216 millions de dollars.

Un accord définitif de cession de l'activité de collecte des données de surface a été signé, pour un montant de 50 millions de dollars en espèces.

Le temps non productif a diminué de 22 % en glissement annuel, dépassant l'objectif annuel et représentant la quatrième année d'amélioration consécutive.

Les produits au quatrième trimestre 2018 se sont élevés à 1,4 milliard de dollars, essentiellement stables avec des produits comptabilisés au trimestre précédent et une légère baisse par rapport aux produits de 1,5 milliard de dollars déclarés au quatrième trimestre 2017. D'un trimestre sur l'autre, les hausses des recettes liées aux projets de services intégrés ainsi que l'augmentation des ventes de produits en Amérique latine et dans l'hémisphère oriental ont été contrebalancées par une baisse des recettes liée à la cession d'installations terrestres internationales et par une diminution des niveaux d'activité au Canada.

En glissement annuel, la hausse des recettes associée aux projets de services intégrés et à la vente de produits en Amérique latine a été contrebalancée par une baisse, en glissement annuel, des ventes de produits dans l'hémisphère oriental et par une baisse des recettes associée à la cession d'installations de forage terrestre au Moyen-Orient et d'actifs de pompage de refoulement aux États-Unis.

La perte d'exploitation au quatrième trimestre 2018 s'est chiffrée à 2,0 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation du segment au quatrième trimestre 2018 s'est chiffré à 102 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 14 millions de dollars, ou 12 % par rapport au trimestre précédent, mais une hausse de 185 millions de dollars en glissement annuel.

La baisse d'un trimestre sur l'autre du résultat d'exploitation du segment est principalement imputable à une provision pour le règlement d'un contentieux aux États-Unis et à la hausse de l'amortissement lié aux solutions numériques et à l'infrastructure cloud. Elle a été contrebalancée par la vente de produits en Amérique latine et l'hémisphère oriental, ainsi que par l'augmentation des marges dans toutes les gammes de produits à la suite d'une réduction des coûts et d'une amélioration des gains d'efficacité découlant des actions de transformation.

L'augmentation du résultat d'exploitation du segment d'une année sur l'autre est due à l'amélioration des gains d'efficacité et à une baisse des dépenses découlant des processus de transformation. En outre, les effets négatifs des éléments d'exploitation exceptionnels dans les deux hémisphères ainsi que la vente de produits à faible marge en 2017 ne se sont pas répétés en 2018.

Lors du trimestre, Weatherford a enregistré des charges avant impôts de 2,0 milliards de dollars, principalement composées de la radiation d'une partie significative du solde de l'écart d'acquisition de la société, pour un montant de 1,9 milliard de dollars. En outre, la société a également enregistré 79 millions de dollars de dépréciations et dévalorisation d'actifs, 36 millions de dollars de frais de restructuration et de transformation, et 4 millions de dollars de frais de dévaluation monétaire, partiellement compensés par un crédit de 3 millions de dollars lié à la correction de la juste valeur du warrant en circulation.

Au quatrième trimestre 2018, les bénéfices récurrents différentiels découlant du plan de transformation se sont élevés à près de 25 millions de dollars. Le total des bénéfices récurrents de la transformation comptabilisés au quatrième trimestre s'élevait approximativement à 100 millions de dollars, ou 400 millions de dollars sur une base annualisée, ce qui représente 40 % de l'objectif de 1 milliard de dollars.

Mark A. McCollum, le président-directeur général, a commenté : « Nos revenus ajustés et notre résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements au quatrième trimestre ont dépassé nos prévisions, et ce en dépit de la chute rapide des prix du pétrole. Notre capacité à produire de meilleurs résultats d'exploitation et une meilleure trésorerie disponible que ceux attendus témoigne des progrès que nous continuons de réaliser dans le cadre de notre plan de transformation et des changements structurels positifs que nous avons apportés à notre société au cours du dernier exercice. Pour l'ensemble de l'exercice, notre résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de plus de 330 millions de dollars, ou 80 % par rapport aux niveaux de 2017. Sur la base du travail que nous avons accompli sur des initiatives de transformation spécifiques, nous continuons de croire que nous pouvons atteindre notre objectif de 1 milliard de dollars de projection en année pleine du résultat avant intérêts, impôts et amortissements d'ici la fin de l'exercice 2019. »

« Lors du trimestre, nous avons obtenu une situation de trésorerie provenant des activités d'exploitation positive et avons amélioré davantage nos liquidités disponibles, alors que nous avons clôturé les deux premières tranches de la vente de nos installations internationales de forage terrestre. Notre position de trésorerie à la fin de l'exercice de plus de 900 millions de dollars et les annonces récentes concernant la cession de nos services de laboratoire et de nos activités de collecte des données de surface continueront d'améliorer notre niveau d'endettement net au cours de l'année 2019, ce qui nous apportera suffisamment de liquidités pour continuer de mettre en œuvre nos initiatives stratégiques et rembourser progressivement nos échéances à court terme. »

Trésorerie

La trésorerie nette issue des activités d'exploitation s'élevait à 105 millions de dollars au quatrième trimestre 2018, portée par une baisse du fonds de roulement et une diminution du paiement en espèce au titre de l'intérêt de la dette, contrebalancée par des coûts en espèce de 34 millions de dollars au titre des indemnités de départ, de la restructuration et de la transformation. Au quatrième trimestre, le total des dépenses en capital de 76 millions de dollars, qui incluent des investissements dans les installations de forage terrestre détenues en vue de la vente, a augmenté de 21 millions de dollars, soit 38 %, d'un trimestre sur l'autre, et a diminué de 2 millions de dollars, soit 3 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Segments d'exploitation



Trimestre clos le

Variations (en millions) 31/12/2018

30/09/2018

31/12/2017

Glissement trimestriel

Glissement annuel Hémisphère occidental



























Chiffre d'affaires $ 776



$ 762



$ 759



2 %

2 % Résultat (perte) d'exploitation du segment $ 56



$ 78



$ (35)



(28) %

260 % Marge d'exploitation du segment 7,2 %

10,2 %

(4,6) %

(300) points de base

1180 points de base





























Hémisphère oriental



























Chiffre d'affaires $ 653



$ 682



$ 731



(4) %

(11) % Résultat (perte) d'exploitation du segment $ 46



$ 38



$ (48)



21 %

196 % Marge d'exploitation du segment 7,0 %

5,6 %

(6,6) %

140 points de base

1360 points de base

Hémisphère occidental

Les produits du quatrième trimestre d'un montant de 776 millions de dollars sont en hausse de 14 millions de dollars, ou 2 % par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 17 millions de dollars, ou 2 % d'une année sur l'autre. Par rapport au troisième trimestre de 2018, les produits des projets de services intégrés ainsi que les ventes de produits en Amérique latine au quatrième trimestre ont augmenté, mais ont été contrebalancés par la baisse des niveaux d'activité au Canada. La hausse, en glissement annuel, des produits issus des projets de services intégrés en Amérique latine et des services de forage sous pression contrôlée aux États-Unis a été contrebalancée par la baisse des niveaux d'activité au Canada et la vente d'actifs de pompage de refoulement aux États-Unis au quatrième trimestre 2017.

Au quatrième trimestre, le résultat d'exploitation du segment s'est chiffré à 56 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 22 millions de dollars par rapport au trimestre précédent et une hausse de 91 millions de dollars en glissement annuel. La baisse d'un trimestre sur l'autre s'explique par une provision pour le règlement d'un contentieux aux États-Unis ce trimestre et par les effets négatifs des niveaux d'activité réduits au Canada. L'amélioration d'une année sur l'autre a été portée par une hausse de l'activité des projets de services intégrés en Amérique latine et par les effets positifs de nos actions de transformation, qui surmontent les résultats d'exploitation en baisse au Canada et l'incidence négative des devises en Amérique latine. En outre, certaines charges d'exploitation comptabilisées au quatrième trimestre 2017 ne se répètent pas cette année.

Les principaux éléments opérationnels dans l'hémisphère occidental au cours du trimestre sont les suivants :

Un opérateur majeur en Colombie a attribué un contrat de quatre ans d'un montant de 100 millions de dollars à Weatherford pour des activités de forage et de conditionnement. Le contrat comprend la provision de services de forage, des systèmes de diagraphie de surface, le forage sous pression contrôlée, la construction de puits et les conditionnements.

Weatherford a déployé avec succès pour la première fois le système rotatif orientable (RSS) Magnus® offshore. Le RSS a fourni un profil directionnel planifié dans deux sections d'environ 21,5 centimètres (8,5 pouces), chacune en un seul passage dans des puits distincts. Les deux sections ont été achevées de manière anticipée par rapport au calendrier prévu par le client.

Une équipe Services et projets intégrés de Weatherford composée de membres issus de disciplines diverses, dont le maintien de l'écoulement, l'évaluation de la formation et la conception du conditionnement, a développé un programme de puits à terre non conventionnel au Mexique. Le programme a conduit à une production pétrolière dépassant les attentes, validant la récupération des réserves dans cette phase de développement.

Dans un puits offshore, Weatherford a installé un système de réparation des lignes de contrôle endommagées WDCL Renaissance ® en deux jours et demi, afin de remplacer une barrière de contrôle de puits défectueuse. Exploité depuis la surface, le système a aidé à restaurer la fonctionnalité de la vanne de sécurité de fond par le biais d'une simple rénovation n'ayant aucunement affecté la productivité. Cette opération a permis au client de s'épargner une coûteuse opération de reconditionnement avec des économies supplémentaires en termes de production estimées à 2,2 millions de dollars.

en deux jours et demi, afin de remplacer une barrière de contrôle de puits défectueuse. Exploité depuis la surface, le système a aidé à restaurer la fonctionnalité de la vanne de sécurité de fond par le biais d'une simple rénovation n'ayant aucunement affecté la productivité. Cette opération a permis au client de s'épargner une coûteuse opération de reconditionnement avec des économies supplémentaires en termes de production estimées à 2,2 millions de dollars. Un client canadien a contacté Weatherford pour transférer un puits à 45° d'un pompage à rotor hélicoïdal excentré à un levage de tige. En réponse, les ingénieurs ont conçu et fabriqué une unité de pompage à la conception unique qui est passée du concept à l'installation finale en tout juste 10 mois.

Hémisphère oriental

Les produits du quatrième trimestre d'un montant de 653 millions de dollars sont en baisse de 29 millions de dollars, ou 4 % par rapport au trimestre précédent, et en baisse de 78 millions de dollars, ou 11 % d'une année sur l'autre. Les produits par rapport au trimestre précédent ont diminué au Moyen-Orient avec la conclusion de la cession de nos installations de forage terrestre, compensée par une hausse des ventes de forage sous pression contrôlée en Europe continentale et de l'activité de production au Moyen-Orient. Après correction de l'incidence de la cession des installations de forage, les recettes ont augmenté d'environ 1 % d'un trimestre sur l'autre. La baisse d'une année sur l'autre s'explique par une réduction des revenus associés à la conclusion de la cession de nos installations de forage terrestre et à la baisse des ventes des produits Production au Moyen-Orient.

Au quatrième trimestre, le résultat d'exploitation du segment s'est chiffré à 46 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 8 millions de dollars d'un trimestre sur l'autre et de 94 millions de dollars en glissement annuel. L'amélioration par rapport au trimestre précédent est le résultat d'une composition des revenus favorable en Europe continentale et en Asie associée à des économies de coûts et des améliorations opérationnelles découlant des initiatives de transformation. Comparativement au quatrième trimestre de 2017, le résultat d'exploitation a connu une amélioration en raison des bénéfices différentiels découlant de notre programme de transformation et de la réduction des ventes de produits à faible marge.

Les principaux éléments opérationnels dans l'hémisphère oriental au cours du trimestre sont les suivants :

Weatherford a déployé la première solution intégrée de conditionnement à passage unique connue sous le nom de système TR1P™ dans un forage en eau profonde au large de la côte d'Afrique occidentale. Comparativement à d'autres puits identiques réalisés dans ce domaine, le système a réduit de trois jours le temps total nécessaire aux appareils de forage pour forer et conditionner le puits.

À l'aide de l'intégrité automatisée des raccordements Vero ® , Weatherford a réalisé plus de 400 raccordements répondant aux spécifications OEM pour un opérateur au Moyen-Orient. Les technologies Vero ont appliqué la précision contrôlée par informatique, ce qui a amélioré la cohérence des résultats de mise en forme et a rationalisé les exigences en termes de matériel, réduisant les temps de montage et démontage de 50 pour cent.

, Weatherford a réalisé plus de 400 raccordements répondant aux spécifications OEM pour un opérateur au Moyen-Orient. Les technologies Vero ont appliqué la précision contrôlée par informatique, ce qui a amélioré la cohérence des résultats de mise en forme et a rationalisé les exigences en termes de matériel, réduisant les temps de montage et démontage de 50 pour cent. ADNOC Offshore a attribué un contrat de 50 millions de dollars à Weatherford pour fournir des outils de location, des équipements de contrôle de la pression et des services d'intervention. Weatherford a été sélectionné pour ce contrat conformément à la stratégie In-Country Value d'ADNOC et son engagement à collaborer avec le secteur privé local et à le soutenir.

Après avoir pris en compte quatre sociétés pour un contrat de suspension de colonne perdue dans les champs gaziers d' Oman , un opérateur a accordé à Weatherford la part la plus grande d'applications complexes, pour une valeur approximative de 30 millions de dollars. Faisant suite à des contrats récemment remportés au Moyen-Orient, ce contrat marque le renforcement de la position de Weatherford sur le marché croissant du gaz dans la région.

, un opérateur a accordé à part la plus grande d'applications complexes, pour une valeur approximative de 30 millions de dollars. Faisant suite à des contrats récemment remportés au Moyen-Orient, ce contrat marque le renforcement de la position de Weatherford sur le marché croissant du gaz dans la région. Un opérateur du Royaume-Uni a accordé un contrat de trois ans à Weatherford pour deux puits d'exploration et 48 cessations d'exploitations. Les contrats impliquent le forage sous pression contrôlée, la pose tubulaire, des outils de forage et de location, des suspensions de colonnes perdues et des services de pêche.

Weatherford s'est vu attribuer un projet en Iraq pour un nouveau produit de production à haut débit, le système de pompage horizontal de Weatherford, optimisé par Valiant. Quatre de ces systèmes complets devraient être livrés au premier semestre 2019.

Reclassifications

En 2018, nous avons adopté rétrospectivement les normes comptables relatives aux régimes de retraite, en reclassant la présentation des éléments du coût hors service des coûts nets périodiques des prestations de retraite et après le départ à la retraite de notre résultat d'exploitation à titre d'« Autres revenus (dépenses) hors exploitation, nets ». Toutes les périodes précédentes ont été retraitées pour être conformes à la présentation actuelle des comptes d'exploitation consolidés et condensés et d'autres informations financières dans les pages qui suivent.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26 500 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique avec des analystes financiers pour discuter des résultats trimestriels le 1 février 2019 à 8 h 30, heure de l'est (ET), 7 h 30, heure du centre (CT). Weatherford invite les investisseurs à écouter la conférence en direct et à prendre connaissance des documents de présentation correspondants sur le site Web de la société. Les détails de la conférence téléphonique et les documents de présentation sont disponibles sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-presentations. Un enregistrement et une transcription de la conférence téléphonique seront disponibles dans la rubrique Investor Relations (Relations avec les investisseurs) du site Web peu après la fin de la conférence.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et la conférence téléphonique annoncée dans celui-ci peuvent renfermer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, le bénéfice par action trimestriel non conforme aux PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « serait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, ainsi que des verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumis à des risques, hypothèses et incertitudes significatifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également le lecteur que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer des événements ou résultats futurs, y compris les modifications éventuelles dans l'efficacité et les économies de coûts prévues, en relation avec nos plans de transformation ; la réalisation de cessions potentielles, la conformité continue aux normes d'inscription de la NYSE et l'évolution des dépenses et du calendrier de paiement de nos clients. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de ceux mentionnés dans les documents de la société déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n'assumons aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Weatherford International plc Comptes d'exploitation consolidés et condensés (non audité) (En millions, sauf montants par action)





















Trimestre clos le

Exercice clos le



31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017 Chiffre d'affaires :















Hémisphère occidental

$ 776



$ 759



$ 3063



$ 2937

Hémisphère oriental

653



731



2681



2762

Chiffre d'affaires total

1429



1490



5744



5699



















Perte d'exploitation :















Hémisphère occidental

56



(35)



208



(113)

Hémisphère oriental

46



(48)



119



(139)

Résultat (perte) d'exploitation du segment

102



(83)



327



(252)

Frais généraux

(29)



(36)



(130)



(130)

Dépréciation des écarts d'acquisition

(1917)



—



(1917)



—

Coûts de restructuration et de transformation

(36)



(43)



(126)



(183)

Autres charges, nettes

(79)



(1579)



(238)



(1605)

Total perte d'exploitation

(1959)



(1741)



(2084)



(2170)



















Autres revenus (dépenses) :















Frais d'intérêt, nets

(157)



(152)



(614)



(579)

Adjudication des obligations et prime de remboursement

—



—



(34)



—

Correction de la juste valeur du warrant

3



28



70



86

Charges de dévaluation monétaire

(4)



—



(49)



—

Autres revenus (dépenses) net(te)s

(25)



(7)



(46)



7

Perte nette avant impôts sur le revenu

(2142)



(1872)



(2757)



(2656)



















Économie (provision) d'impôts

46



(62)



(34)



(137)



















Perte nette

(2096)



(1934)



(2791)



(2793)

Revenu net imputable aux intérêts minoritaires

7



4



20



20

Perte nette imputable à Weatherford

$ (2103)



$ (1938)



$ (2811)



$ (2813)



















Perte par action imputable à Weatherford :















De base et diluée

$ (2,10)



$ (1,95)



$ (2,82)



$ (2,84)



















Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :















De base et diluée

1001



993



997



990



Weatherford International plc Renseignement choisi des comptes d'exploitation (non audité) (en millions)

Trimestre clos le

31/12/2018

30/09/2018

30/06/2018

31/03/2018

31/12/2017 Chiffre d'affaires :

















Hémisphère occidental $ 776



$ 762



$ 769



$ 756



$ 759

Hémisphère oriental 653



682



679



667



731

Chiffre d'affaires total $ 1429



$ 1444



$ 1448



$ 1423



$ 1490























Trimestre clos le

31/12/2018

30/09/2018

30/06/2018

31/03/2018

31/12/2017 Perte d'exploitation :

















Hémisphère occidental $ 56



$ 78



$ 50



$ 24



$ (35)

Hémisphère oriental 46



38



19



16



(48)

Résultat (perte) d'exploitation du segment 102



116



69



40



(83)

Frais généraux (29)



(31)



(34)



(36)



(36)

Dépréciation des écarts d'acquisition (1917)



—



—



—



—

Coûts de restructuration et de transformation (36)



(27)



(38)



(25)



(43)

Autres charges, nettes (79)



(71)



(70)



(18)



(1579)

Total perte d'exploitation $ (1959)



$ (13)



$ (73)



$ (39)



$ (1741)























Trimestre clos le

31/12/2018

30/09/2018

30/06/2018

31/03/2018

31/12/2017 Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services (a) :

















Production $ 401



$ 383



$ 394



$ 381



$ 408

Conditionnement 314



303



303



294



339

Forage et évaluation 369



357



341



358



349

Construction de puits 345



401



410



390



394

Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services $ 1429



$ 1444



$ 1448



$ 1423



$ 1490























Trimestre clos le

31/12/2018

30/09/2018

30/06/2018

31/03/2018

31/12/2017 Dépréciation et amortissement :

















Hémisphère occidental $ 54



$ 46



$ 56



$ 60



$ 80

Hémisphère oriental 82



81



84



86



109

Entreprise 1



1



4



1



1

Total des dépréciations et amortissements $ 137



$ 128



$ 144



$ 147



$ 190







(a) La production comprend les systèmes d'ascension artificielle, la stimulation et les services de test et de production. Le conditionnement comprend les systèmes de conditionnement, les systèmes de revêtement et les produits de cimentation. Le forage et l'évaluation comprennent les services de forage, le forage par pression contrôlée, les systèmes de diagraphie de surface, les services de câblage métallique et les solutions de réservoir. La construction de puits comprend les services de pose tubulaire, les services d'intervention, les outils de forage et la location d'équipements, ainsi que les installations de forage terrestre.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non conformes aux PCGR (tels que définis en vertu de la réglementation G de la SEC et à l'article 10(e) de la réglementation S-K) peuvent fournir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes précédentes et des comparaisons avec des sociétés analogues. Les montants non conformes aux PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du revenu net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme complémentaires aux résultats communiqués par la société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR (non audité) (En millions, sauf montants par action)

























Trimestre clos le

Exercice clos le



31/12/2018

30/09/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017 Bénéfice d'exploitation (perte) :



















Perte d'exploitation conforme aux PCGR

$ (1959)



$ (13)



$ (1741)



$ (2084)



$ (2170)

Dépréciation des écarts d'acquisition (a)

1917



—



—



1917



—

Coûts de restructuration et de transformation (b)

36



27



43



126



183

Dépréciations, dévalorisations des actifs et autres (c) (d)

79



71



1675



238



1701

Gain de la cession d'actifs de pompage de refoulement et de perforation à outils pompés aux États-Unis

—



—



(96)



—



(96)

Ajustements d'exploitation non conformes aux PCGR

2032



98



1622



2281



1788

Revenu (perte) d'exploitation ajusté(e) non conforme aux PCGR

$ 73



$ 85



$ (119)



$ 197



$ (382)























Perte avant impôts sur le revenu :



















Perte avant impôts sur le revenu conforme aux PCGR

$ (2142)



$ (172)



$ (1872)



$ (2757)



$ (2656)

Ajustements d'exploitation non conformes aux PCGR

2032



98



1622



2281



1788

Adjudication des obligations et prime de remboursement (e)

—



—



—



34



—

Correction de la juste valeur du warrant

(3)



(11)



(28)



(70)



(86)

Gains au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (f)

—



—



—



—



(47)

Charges de dévaluation monétaire (g)

4



8



—



49



—

Ajustements non conformes aux PCGR avant impôts

$ 2033



$ 95



$ 1594



$ 2294



$ 1655

Perte non conforme aux PCGR avant impôts sur le revenu

$ (109)



$ (77)



$ (278)



$ (463)



$ (1001)























Avantage (provision) pour impôts sur le revenu :



















Avantage (provision) pour impôts sur le revenu conforme aux PCGR

$ 46



$ (22)



$ (62)



$ (34)



$ (137)

Incidence fiscale sur les ajustements non conformes aux PCGR

(70)



1



15



(70)



8

Provision non conforme aux PCGR pour impôts sur le revenu

$ (24)



$ (21)



$ (47)



$ (104)



$ (129)























Perte nette imputable à Weatherford :



















Perte nette conforme aux PCGR

$ (2103)



$ (199)



$ (1938)



$ (2811)



$ (2813)

Ajustements non conformes aux PCGR, nets d'impôts

1963



96



1609



2224



1663

Perte nette non conforme aux PCGR

$ (140)



$ (103)



$ (329)



$ (587)



$ (1150)























Perte par action diluée imputable à Weatherford :



















Perte diluée par action conforme aux PCGR

$ (2,10)



$ (0,20)



$ (1,95)



$ (2,82)



$ (2,84)

Ajustements non conformes aux PCGR, nets d'impôts

1,96



0,10



1,62



2,23



1,68

Perte diluée par action non conforme aux PCGR

$ (0,14)



$ (0,10)



$ (0,33)



$ (0,59)



$ (1,16)























Taux d'imposition effectif conforme aux PCGR (h)

2 %

(12) %

(3) %

(1) %

(5) % Taux d'imposition effectif non conforme aux PCGR (i)

(23) %

(26) %

(16) %

(23) %

(13) %





(a) Représente la dépréciation des écarts d'acquisition de 1,9 milliard de dollars fondée sur notre évaluation annuelle de la juste valeur de notre entreprise et de nos actifs. (b) Représente les indemnités de départ, les coûts de transformation et de résiliation des baux commerciaux en 2018 et 2017. (c) Le quatrième trimestre 2018 et l'exercice clos le 31 décembre 2018, comprenaient principalement les dépréciations d'actifs à long terme, les dévalorisations d'autres actifs et les frais d'inventaire principalement liés aux installations de forage terrestre, en partie compensés par des gains réalisés avec l'achat de la participation restante dans une coentreprise, la vente de biens patrimoniaux et la réduction d'une réserve pour imprévus sur un contrat légué. (d) Le quatrième trimestre 2017 et l'exercice clos le 31 décembre 2017, comprenaient principalement des dépréciations, des dévalorisations d'actifs et 934 millions de dollars d'autres dépréciations d'actifs à long terme (dont 740 millions de dollars liés aux actifs des installations de forage terrestre reclassifiées comme détenues en vue de la vente), 434 millions de dollars en dévalorisation d'inventaire et 230 millions de dollars dans la dévalorisation de créances vénézuéliennes. (e) Représente une adjudication obligataire et une prime de remboursement sur le rachat par offre publique de nos billets de premier rang à 9 625 %. (f) Représente les gains du régime de retraite complémentaire des hauts dirigeants qui sont passés de la classification « Ajustements du revenu d'exploitation non conformes aux PCGR » à celle d'« Autres revenus (dépenses) hors exploitation, nets » au premier trimestre 2018 avec l'adoption rétrospective de nouvelles normes comptables pour les régimes de retraite. (g) Représente les dévaluations monétaires du kwanza angolais et du bolivar vénézuélien. (h) Le taux d'imposition effectif conforme aux PCGR correspond à la provision PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le résultat conforme aux PCGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers. (i) Le taux d'imposition effectif non conforme aux PCGR correspond à la provision non conforme aux PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le résultat non conforme aux PCGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.