Weatherford annonce un changement dans l'équipe de direction

HOUSTON, 8 juin 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) (« Weatherford » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Mark A. McCollum, président-directeur général et administrateur, a quitté la Société, avec effet immédiat. Karl Blanchard, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation, et Christian Garcia, vice-président exécutif et directeur financier, formeront le bureau de la direction générale, qui rendra directement compte au conseil d'administration et supervisera les opérations quotidiennes. Le conseil d'administration s'est mis en quête d'un président-directeur général permanent et collaborera avec un grand cabinet de recrutement de cadres dirigeants qui l'épaulera dans ce processus.

« Weatherford a enregistré une sensible amélioration de ses performances cette année jusqu'au début de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par certains pays producteurs de pétrole ont créé une incertitude sans précédent sur les marchés de l'énergie et autres. Nous allons continuer à redoubler d'efforts sur la réduction des coûts et la gestion des liquidités face à cet environnement commercial difficile », a déclaré Thomas Bates, Jr., président du conseil d'administration. « Karl et Christian ont fait preuve de leurs expériences et de leurs capacités à assumer ces responsabilités élargies. Nous sommes persuadés de leur capacité à diriger la Société pendant cette période de transition tandis que nous sommes à la recherche d'un président-directeur général ».

M. Bates a conclu : « Au nom du conseil d'administration, nous remercions Mark pour tout ce qu'il a apporté à Weatherford. Nous lui souhaitons le meilleur ».

À propos de Karl Blanchard

Karl Blanchard a été nommé vice-président exécutif et directeur de l'exploitation en août 2017. Auparavant, M. Blanchard était directeur de l'exploitation chez Seventy Seven Energy, où il était chargé des unités commerciales de forage, de fracturation hydraulique et de location d'outils et occupait des fonctions de soutien essentielles. Avant Seventy Seven Energy, M. Blanchard a passé plus de 30 ans chez Halliburton, où il était responsable d'une partie importante des gammes de services pour les produits phares de la société, notamment de l'amélioration de la production, de la cimentation, des essais et des activités sous-marines. Il a également occupé le poste de vice-président de Halliburton Indonésie. M. Blanchard est titulaire d'une licence en ingénierie de l'université Texas A&M et est membre de la Society of Petroleum Engineers.

À propos de Christian Garcia

Christian Garcia a rejoint Weatherford en janvier 2020 au poste de vice-président exécutif et directeur financier. Auparavant, M. Garcia a exercé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier chez Visteon Corporation, un leader de l'électronique des habitacles automobiles. Il a également été directeur financier par intérim de la société Halliburton, où il a occupé différents postes de direction impliquant des responsabilités croissantes. Au début de sa carrière, il a occupé des postes financiers et de planification chez Landmark Graphics, Bell and Howell, et San Miguel Corporation aux Philippines. M. Garcia a été membre du conseil d'administration et président du comité de vérification du Keane Group de 2017 à 2019. M. Garcia est titulaire d'une licence en économie d'entreprise de l'université des Philippines et d'un master en gestion de l'université Purdue.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première entreprise de solutions de forage de puits et de production. Présente dans plus de 80 pays, la Société répond aux défis auxquels est confrontée l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents composé de quelque 20 000 membres d'équipe et de 600 sites, qui comprennent des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Pour en savoir plus, veuillez consulter weatherford.com ou vous connecter sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs concernant, entre autres, la stratégie commerciale, les projets, les buts et les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « orientation », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « va », « ferait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient nettement s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également les lecteurs que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent être sensiblement différents des évènements ou résultats futurs, notamment en raison de l'ampleur ou de la durée des interruptions d'activité liées à la COVID-19, des prix et de l'instabilité des prix du pétrole et du gaz naturel, des perspectives macroéconomiques pour l'industrie du pétrole et du gaz, de la durée et de la gravité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole et de gaz et les prix des matières premières, de notre capacité à générer des flux de trésorerie issue de l'exploitation pour financer nos activités, de l'issue de toute discussion avec nos porteurs d'obligations concernant les conditions d'une éventuelle restructuration de notre endettement ou d'une recapitalisation de la Société, de la concrétisation d'économies de coûts et d'efficacités d'exploitation supplémentaires et des éventuels problèmes logistiques et charges de dépréciation des actifs non monétaires pour les actifs à long terme, les actifs incorporels ou les autres actifs. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la Société, présenté sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, dans le rapport trimestriel de la Société présenté sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contact

Sebastian Pellizzer

Directeur principal des relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

[email protected]

