Weatherford annonce une audioconférence

BAAR, Suisse, 31 août 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé ce jour une audioconférence prévue le lundi 29 octobre 2018, à 8 h 30 (Heure de l'Est). Le but de cette audioconférence est de revenir sur les résultats du troisième trimestre de la société, qui se terminera le 30 septembre 2018. La conférence sera ouverte au public.

Pour y accéder, veuillez contacter l'opérateur de l'audioconférence au 866-393-8572, ou au 706-643-6499 pour les appels internationaux, environ 10 minutes avant l'heure de début prévue et demandez l'audioconférence Weatherford. Le mot de passe est « Weatherford ». Une rediffusion sera disponible jusqu'à 17 h (Heure de l'Est), le 8 novembre 2018. Le numéro à appeler pour la rediffusion est le 855-859-2056, ou le 404-537-3406 pour les appels internationaux ; le mot de passe est le 3993477.

Une diffusion sur le Web de l'audioconférence et sa rediffusion seront assurées par West Corporation et seront disponibles sur le site Web de Weatherford à l'adresse : https://www.weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/. Pour accéder à l'audioconférence et à sa rediffusion, cliquez sur le lien de la diffusion sur le Web au format MP3. Windows Media Player de Microsoft® est nécessaire pour suivre la diffusion sur le Web. Si vous rencontrez des problèmes pour écouter l'émission, envoyez un courrier électronique à streetevents@streetevents.com.

Weatherford est l'une des principales sociétés multinationales de services pétroliers offrant des solutions, des technologies et des services innovants aux industries pétrolières et gazières.

