Weatherford annonce une conférence téléphonique sur les résultats

HOUSTON, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (« Weatherford » ou la « société ») tiendra une conférence téléphonique le mercredi 5 août 2020 pour discuter des résultats du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2020.

La conférence téléphonique devrait commencer à 8 h 30, heure de l'Est (7 h 30, heure du Centre) et un communiqué de presse contenant les résultats sera publié avant l'audioconférence.

Les auditeurs peuvent s'inscrire à l'avance à la conférence téléphonique et recevront par la suite un e-mail contenant un rappel de calendrier, un numéro d'appel et un code PIN permettant d'accéder directement à l'appel.

Les auditeurs peuvent également accéder à la conférence téléphonique via une webdiffusion en direct ou en composant le +1 877-328-5344 (aux États-Unis) ou le +1 412-902-6762 (hors des États-Unis) et en sollicitant l'accès à l'audioconférence de Weatherford. Les auditeurs doivent se connecter ou composer le numéro d'appel environ 10 minutes avant le début de l'audioconférence.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au samedi 15 août 2020, à 17 h, heure de l'Est. Pour accéder à la rediffusion, veuillez composer le +1 877-344-7529 (aux États-Unis) ou le +1 412-317-0088 (hors des États-Unis) suivi du numéro de référence 10146042.

À propos de Weatherford

Weatherford est le leader des solutions de forage et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte environ 20 000 collaborateurs répartis sur 600 sites, dont des centres de maintenance, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Rendez-vous sur www.weatherford.com pour plus d'informations et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Contact :

Sebastian Pellizzer

Directeur principal chargé des relations avec les investisseurs

+1 713-836-7777

[email protected]

