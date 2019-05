Weatherford conclut la vente de son activité de services de laboratoire

BAAR, Suisse, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la vente de son activité de services de laboratoire à un groupe dirigé par CSL Capital Management, L.P. (« CSL Capital ») pour un montant de 206 millions de dollars au comptant.

En octobre 2018, la Société signait un accord définitif pour céder son activité de laboratoire et d'analyse géologique, y compris son personnel et ses contrats connexes. La transaction entre dans le cadre d'une série de projets de cession par la Société visant à recentrer son portefeuille sur des activités clés plus en adéquation avec sa stratégie à long terme, et à réduire sa dette.

« Nous sommes ravis de conclure cette transaction avec CSL Capital Management, dont l'expérience dans les services énergétiques n'est plus à prouver », déclare Mark A. McCollum, président-directeur général de Weatherford. « Ces derniers mois, nos équipes ont collaboré étroitement pour garantir une transition fluide à nos clients, fournisseurs et employés. Nous pensons que cette transaction permettra à nos clients d'exploiter au mieux leurs activités avec l'aide de cette société de services de laboratoire et de réservoir, et de son personnel hautement qualifié. »

« Nous sommes ravis de conclure cette opération avec Weatherford et entendons collaborer étroitement avec les employés et les clients de Stratum Reservoir, qui est le nom de cette nouvelle société de services de laboratoire autonome et indépendante. Une fois l'affaire conclue, notre intention est d'investir dans Stratum Reservoir, de développer davantage le leadership de cette société de laboratoire et de description de réservoirs de classe mondiale, et de suivre l'évolution des besoins du secteur de l'énergie », explique Charlie Leykum, partenaire fondateur de CSL Capital. « Nous saluons également l'équipe de Weatherford pour le soutien qu'elle nous a apporté jusqu'à l'accord conclu aujourd'hui et avons hâte de poursuivre notre collaboration. »

« La perspective de travailler avec les employés exceptionnels de Stratum Reservoir me réjouit. Nous allons construire ensemble un laboratoire de géosciences de pointe axé sur des solutions techniques qui apporteront à nos clients une meilleure compréhension de leurs ressources énergétiques », indique Ricardo Carossino, nouveau PDG de Stratum Reservoir.

CSL Capital s'est associée à Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund II, L.P. (« Carlyle ») pour conclure cette acquisition.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services sur champs pétroliers, propose des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de près de 700 sites, comprenant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 26 500 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de CSL Capital

CSL Capital est une société d'investissement inscrite à la SEC, qui se spécialise dans les services énergétiques et les activités d'équipements aux États-Unis. Basée à Houston, au Texas, CSL Capital a été créée au début de l'année 2008. Le portefeuille actuel de CSL Capital inclut plusieurs investissements de novo, de croissance, de recapitalisation, ainsi que d'autres investissements. Les associés de CSL Capital incluent des institutions financières, des fonds de dotation, des fondations, et des gestionnaires de grandes fortunes, entre autres groupes institutionnels. Depuis sa création en 2008, CSL Capital a levé plus d'1,7 milliard de dollars en fonds propres et engagements via plusieurs véhicules d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cslenergy.com.

À propos de The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est une société d'investissement internationale possédant une expérience industrielle importante, qui déploie des capitaux privés dans quatre segments : capital-investissement d'entreprise, actifs réels, crédit global et solutions d'investissement. Avec 216 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018, Carlyle a pour objectif d'investir intelligemment et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, des sociétés portefeuille et des communautés dans lesquelles elle vit et elle investit. The Carlyle Group emploie plus de 1 650 personnes dans 31 bureaux sur cinq continents.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies par la loi fédérale, en ce compris, mais non limité à, des déclarations relatives aux transactions de vente décrites dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des termes « penser », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « prévoir », « peuvent », « devraient », « pourraient », « seront », et d'autres expressions semblables, bien que les déclarations de ce type ne contiennent pas toutes ces mots. Ces énoncés sont sujets à des risques, suppositions et incertitudes importants. Les facteurs matériels connus pouvant causer des différences substantielles entre les résultats réels et ceux reflétés dans ces déclarations prospectives sont décrits dans les déclarations prospectives et les facteurs de risque du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K de l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2018 et dans les facteurs de risque énoncés périodiquement dans d'autres déclarations auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contacts :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Directeur général adjoint et directeur financier chez Weatherford

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Directrice générale adjointe chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing chez Weatherford

Kent Jamison

+1.281.407.0693

Conseiller juridique chez CSL Capital Management

