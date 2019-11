Weatherford Drilling remporte deux prix Spotlight on New Technology® au salon OTC Asia

Le système directionnel rotatif Magnus® et le système de forage sous pression contrôlée intelligent Victus™ sont reconnus comme deux des technologies les plus avancées de l'industrie

HOUSTON, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a annoncé aujourd'hui que deux de ses technologies de forage de pointe ont été nommées lauréates de prix Spotlight on New Technology® lors du salon OTC Asia. La récompense convoitée a été attribuée à leurs innovations : Magnus®, un système directionnel rotatif (RSS), et à Victus™, un système de forage sous pression contrôlée (MPD) intelligent.

Le MPD intelligent Victus est une solution industrielle 4.0 qui permet aux opérateurs et entrepreneurs de forage d'atteindre leurs objectifs avec une sécurité et des économies inégalées de coûts en eau profonde, en eau peu profonde ou sur terre. Victus intègre un équipement de forage pour la communication machine-à-machine, une analyse en temps réel des conditions de fond et des réponses automatiques rapides. La solution utilise un modèle algorithmique exclusif qui maintient précisément la pression du fond, ce qui améliore la principale barrière de contrôle d'un puits. Victus comprend également un nouveau système de montage automatisé MPD pour navires de forage flottants, ce qui permet de réduire le temps nécessaire pour installer le système MPD de deux jours à moins d'une heure.

Le système RSS Magnus répond aux besoins des opérateurs en matière de vitesse sans sacrifier le contrôle directionnel. Des éléments de conception uniques, y compris une véritable cale d'inclinaison, font de Magnus le meilleur RSS du marché pour maximiser l'exposition du réservoir et monétiser la valeur du puits. L'outil push-the-bit est conçu pour un déploiement dans presque n'importe quel scénario de forage, y compris des déviations hautes en patte de chien. Les principales fonctionnalités de Magnus incluent un dispositif de contrôle totalement indépendant, une unité de déviation entièrement rotative avec une stabilisation minimale de l'ensemble de fond de puits (BHA), des diagnostics en temps réel du BHA et une fonctionnalité de pilote automatique. Le système comprend plusieurs composants modulaires pour faciliter un entretien facile et rapide, même dans des régions éloignées.

« L'industrie reconnaît les technologies de forage de Weatherford, dont notre MPD intelligent Victus et notre RSS Magnus, comme des innovations qui changent la donne », a déclaré Etienne Roux, président du forage et de l'évaluation chez Weatherford. « Le système Magnus, actuellement déployé dans les géozones de Weatherford perturbe le statu quo du marché des systèmes directionnels rotatifs », a poursuivi Roux. « Dans le même temps, Victus et son système de contrôle intelligent donnent aux opérateurs les moyens de réaliser la bonne action, au bon moment, pour atteindre une vitesse de forage plus rapide, des coûts réduits et une production plus importante puits après puits. »

OTC Asia récompense chaque année des technologies innovantes avec le prix Spotlight on New Technology Award. Le programme incorpore les technologies les plus récentes et les plus avancées qui annoncent l'avenir de l'industrie de l'énergie.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes entreprises multinationales de services pour gisements de pétrole qui propose des solutions, des technologies et des services innovants pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'entreprise est active dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau d'environ 620 emplacements, comprenant la fabrication, les services, la recherche et le développement, ainsi que des installations de formation et emploie environ 24 000 personnes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts :

Stuart Fraser

+1.713.836.4208

Directeur financier par intérim

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente principale de l'implication des intervenants et directrice générale du marketing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Related Links

http://www.weatherford.com



SOURCE Weatherford International plc