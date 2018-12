Weatherford erhält Non-Compliance-Mitteilung von NYSE bezüglich kontinuierlicher Listing-Standards

BAAR, Schweiz, 15. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das „Unternehmen" oder „Weatherford") gab heute bekannt, dass es durch die New York Stock Exchange ("NYSE") schriftlich benachrichtigt worden ist, dass das Unternehmen eine der kontinuierlichen Listing-Standards der NYSE nicht erfüllt, da der durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien über einen Zeitraum von 30 aufeinander folgenden Handelstagen unter 1,00 US-Dollar pro Aktie gefallen war.

Gemäß den NYSE Regeln in Hinblick auf kontinuierliche Listings plant das Unternehmen, die NYSE rechtzeitig darüber zu informieren, dass es beabsichtigt, das 1-USD-Aktiendefizit zu beheben. Das Unternehmen hat nach Erhalt der Noncompliance-Mitteilung sechs Monate Zeit, um das Defizit zu beheben und die Einhaltung der NYSE-Kotierungsanforderung wiederherzustellen. Die Mitteilung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung der Stammaktien des Unternehmens, die weiterhin an der NYSE gehandelt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Compliance wiederherzustellen, indem es seinen zuvor angekündigten unternehmensweiten Transformationsplan durchführt, der darauf abzielt, die EBITDA-Rate für 2017 bis Ende 2019 um eine zusätzliche Milliarde US-Dollar zu verbessern. Das Unternehmen zieht außerdem andere verfügbare Optionen, gegebenenfalls eine Aktienzusammenlegung, in Erwägung.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk aus ca. 710 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt ca. 28.450 Mitarbeiter in mehr als 90 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube verbinden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Bundesgesetz, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Verkaufstransaktionen und der Verwendung der sich daraus ergebenden Erlöse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie „glauben", „erwarten", „vorhersehen", „schätzen", „beabsichtigen", „planen", „können", „sollten", „könnten", „werden", „würden" und „voraussichtlich" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Solche Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Annahmen. Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogen werden, sind in den zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sowie in jenen Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in weiteren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen genannt werden. Außer in dem durch nationale Wertpapiergesetze geregelten Ausmaß übernimmt Weatherford keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weatherford Kontakte:

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer



Karen David-Green +1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing Officer



SOURCE Weatherford International plc