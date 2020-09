Weatherford ernennt Girish K. Saligram zum Präsidenten, CEO und Direktor

HOUSTON, 11. September 2020 /PRNewswire/ -- Der Vorstand der Firma Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) ("Weatherford" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass mit Wirkung vom 12.10.2020 Girish K. Saligram zum Präsidenten und Geschäftsführer des Unternehmens ernannt wird. Saligram wird ebenso als Vorstandsmitglied tätig. Er war zuvor als leitender Geschäftsführer bei der Exterran Corporation tätig.

Der Vorstandsvorsitzende Charles M. Sledge ließ verlauten: "Wir freuen uns, Herrn Saligram als unseren neuen CEO und Vorstandsmitglied willkommen zu heißen. Er ist eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher internationaler Erfahrung in verschiedenen Branchen sowie einem tiefen Verständnis des Öl- und Gassektors und ist hochkompetent Weatherford zukunftsorientiert führen zu können. Seit mehr als 25 Jahren widmet Herr Saligram seine Karriere der Verknüpfung von technologischer Innovation und operativer Exzellenz, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen - mit diesen konnte er Wachstumsstrategien für weltweit führende Unternehmen vorantreiben. Wir wissen mit Bestimmtheit, dass er über die Führungsqualitäten, das geschäftliche Know-how und eine neue Perspektive verfügt, die unser Unternehmen weiter stärken und für alle unsere Aktionäre einen langfristigen Wert schaffen werden".

Herr Saligram sagte: "Ich fühle mich geehrt, Weatherford leiten zu dürfen, und ich freue mich darauf, mit dem Vorstand, dem Leitungsteam und der weltweiten Belegschaft zusammenzuarbeiten. Weatherford ist ein anerkannter Branchenführer wegen des umfassenden Technologieportfolios, einer breiten globalen Präsenz, einer außergewöhnlichen Unternehmenskultur und sehr starker Kundenbeziehungen. Ich glaube, dass das Unternehmen von diesen Elementen getragen wird. Ich freue mich darauf, Weatherford zu leiten in einer Zeit, in der wir auf unsere strategischen Ziele hinarbeiten, unsere nächste Phase des Wachstums erzielen und uns als Marktführer bewähren.

Nach der Ernennung von Herrn Saligram wird Karl Blanchard, vorübergehender Geschäftsleiter, seine Funktion als Vizepräsident und leitender Geschäftsführer wieder aufnehmen.

Sledge weiter: "Der Vorstand möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Blanchard für seine außerordentlich starke Führung während dieser Übergangsphase zu danken. Seit er bei Weatherford mitwirkte, hat er erheblich zu einer Verbesserung der finanziellen und betrieblichen Leistung des Unternehmens beigetragen".

Girish K. Saligram

Bevor er zu Weatherford kam, diente Herr Saligram der Exterran Corporation als Geschäftsführer und davor war als Leiter der Abteilung für globale Dienste tätig, nachdem er 2016 in das Unternehmen eingetreten war. Vor der Exterran Corporation war Herr Saligram 20 Jahre bei GE in Positionen mit zunehmender Verantwortung als funktionaler und geschäftlicher Leiter in Industriesektoren auf der ganzen Welt tätig, zuletzt als General Manager, Downstream Products & Services für GE Oil & Gas. Davor leitete Herr Saligram das GE-Geschäft für vertragliche Dienstleistungen im Bereich Öl und Gas mit Sitz in Florenz, Italien. Vor seiner achtjährigen Tätigkeit im Öl- und Gassektor war Herr Saligram 12 Jahre bei GE Healthcare in den Bereichen Technik, Dienstleistungen, Betrieb und anderen kaufmännischen Funktionen tätig.

Weatherford

Weatherford ist ein führendes Unternehmen für Bohrloch- und Produktionskonzepte. Das Unternehmen, das in mehr als 80 Ländern tätig ist, reagiert auf die Herausforderungen der Energiebranche mit seinem globalen Talentnetzwerk von ca. 19.000 Teammitgliedern und an 600 Standorten, die in den Bereichen Service, Forschung, Entwicklung, Schulung und Produktions tätig sind. Hier finden Sie weitere Informationen:weatherford.com, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, oder YouTube.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftsaussichten, Finanzprognosen oder Vorhersagen beziehen und im Allgemeinen durch die Worte "glauben", "projizieren", "erwarten", "voraussehen" gekennzeichnet sind, " "Schätzung", "Ausblick", "Budget", "beabsichtigen", "Strategie", "planen", "Anleitung", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde", "wird", "wird sein", "wird sich fortsetzen", "wird wahrscheinlich resultieren" und ähnliche Ausdrücke, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen der Geschäftsleitung der Firma und unterliegen erheblichen Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren vorausschauenden Aussagen genannten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen nur Vorhersagen sind und sich erheblich von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen unterscheiden können. Vorausblickende Aussagen werden auch durch die Risikofaktoren beeinflusst, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 31. März 2020 endende Quartal und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2020 endende Quartal sowie im Rahmen anderer Schriftstücke, die das Unternehmen bei der Börsenaufsicht einreicht, beschrieben werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den Bundeswertpapiergesetzen erforderlich.

Investorenkontakt:

Sebastian Pellizzer

Leitender Direktor, Investor Relations

+1 713-836-7777

[email protected]

Ansprechpartner für Medien:

Christopher Wailes

Direktor, Global Media Engagement

+1 832-851-8308

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

