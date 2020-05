Weatherford est nommé « fournisseur de l'année » par Santos

Le service d'installation tubulaire de la société est récompensé pour avoir réduit les coûts tout en assurant une sécurité maximale

HOUSTON, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé aujourd'hui avoir été nommée « fournisseur de l'année » par Santos, l'un des principaux producteurs indépendants de pétrole et de gaz de la région Asie-Pacifique. L'équipe d'exploitation de Santos a choisi Weatherford parmi les centaines de fournisseurs auxquels la société fait appel pour toutes ses activités.

L'objectif était clair pour l'équipe de Weatherford Tubular Running Services au cours de ses interventions sur les quatre puits : terminer l'installation de tous les tubes de cuvelage et de production avec zéro incident et un temps de non-productivité minimal. L'intervention était d'autant plus urgente que toutes les opérations étaient classées comme étant en zone rouge, ce qui indique un risque élevé avec du personnel de terrain travaillant dans des conditions dangereuses.

Eric Young, directeur adjoint de Weatherford pour l'Asie, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Santos ait choisi de mettre à l'honneur le travail de l'équipe de notre service d'installation tubulaire en Australie en reconnaissant l'efficacité modèle dont elle a fait preuve dans l'exécution de cette tâche. Être désigné « fournisseur de l'année » par Santos est un grand accomplissement. »

Brett Darley, directeur général adjoint des activités extracôtières de Santos a déclaré : « La solution fournie par Weatherford a permis à Santos de réaliser une installation tubulaire de manière sûre et efficace au moyen d'une technologie mains libres. La sécurité est extrêmement importante chez Santos et Weatherford a mené à bien cette tâche sans aucun incident ni presque-accident. »

À propos de Santos

Pionnier australien de l'énergie depuis 1954, Santos est l'un des principaux producteurs indépendants de pétrole et de gaz de la région Asie-Pacifique, répondant aux besoins énergétiques des foyers, des entreprises et des principales industries d'Australie et d'Asie. Puisant ses origines dans le bassin de Cooper, Santos possède l'une des plus grandes zones d'exploration et de production d'Australie ainsi qu'une infrastructure étendue et s'attache à approvisionner les marchés intérieurs, à valoriser les ressources et à générer valeur et performance.

À propos de Weatherford

Weatherford est le chef de file des solutions de forage et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte environ 20 000 collaborateurs répartis sur 600 sites comprenant des centres de maintenance, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Rendez-vous sur https://www.weatherford.com/ pour plus d'informations ou retrouvez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

