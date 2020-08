Weatherford et INT renforcent leur collaboration pour créer des visualisations de puits en temps réel en 2D et en 3D

HOUSTON, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé le renforcement de sa collaboration avec le fournisseur de visualisations de données en amont INT afin de fournir des visualisations de puits en temps réel de niveau supérieur, à la fois en 2D et en 3D. Weatherford intégrera le framework IVAAP d'INT dans le logiciel de livraison numérique de puits Weatherford Centro™, faisant ainsi progresser ses capacités de visualisation de données.

« Le choix du framework IVAAP par Weatherford pour son logiciel Centro est particulièrement enthousiasmant pour INT », a déclaré le Dr Olivier Lhemann, président d'INT, Inc. « Centro est le fer de lance de la transformation numérique à l'échelle de l'industrie, dans le cadre d'une nouvelle génération d'applications entièrement conçues en HTML5. Il est à la fois très collaboratif et puissant, mais aussi très facile à utiliser. INT travaille avec Weatherford depuis de nombreuses années et nous sommes fiers de faire partie de son approche innovante visant à intégrer les données et les analyses au sein d'une seule et même plateforme. »

Le logiciel de livraison numérique de puits Weatherford Centro offre des flux de travail exceptionnels qui intègrent de manière transparente toutes les données des puits d'un opérateur, permettant aux membres de l'équipe de consulter, de partager et de sauvegarder toutes les informations vitales du projet, où qu'ils se trouvent et à tout moment. En combinant les capacités avancées de visualisation des données de Centro avec le framework IVAAP, il est possible de visualiser les puits en temps réel en 2D et 3D.

« Weatherford fournit des solutions numériques qui aident nos clients à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité opérationnelle », a déclaré Gustavo Urdaneta, responsable mondial des logiciels de forage chez Weatherford. « Les visualisations de données d'exploration et de production éprouvées et la conception d'architecture ouverte du framework IVAAP ont été des facteurs déterminants pour le choix de celui-ci afin d'améliorer la valeur des visualisations axées sur l'utilisateur dans notre logiciel de livraison de puits. »

Weatherford est à la pointe de l'innovation logicielle, notamment en matière de forage et de production. Les deux sociétés ont établi des relations solides en intégrant les bibliothèques et les modules de visualisation de domaine HTML5 avancés d'INT dans plusieurs applications logicielles de Weatherford.

À propos d'INT

INT est un fournisseur de solutions et de plateformes logicielles de visualisation de données utilisées dans le secteur de l'exploration et la production en amont et d'autres industries techniques. Les logiciels d'INT utilisent les technologies les plus récentes, telles que HTML5 et JavaScript, pour proposer des solutions adaptées au cloud et aux appareils mobiles.

Depuis plus de 25 ans, les bibliothèques, widgets et frameworks de visualisation d'INT sont utilisés par les plus grandes entreprises du secteur du pétrole, du gaz et des services pour permettre la réalisation d'applications commerciales de premier ordre dans le domaine des relevés sismiques, de la géoscience, de l'étude des puits, des opérations de forage, des services publics, de la fabrication et de la gestion d'actifs. Rendez-vous sur https://www.int.com/ivaap/ pour en savoir plus ou contactez INT à l'adresse [email protected].

À propos de Weatherford

Weatherford est le leader des solutions de forage et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte environ 19 000 collaborateurs répartis sur 600 sites, dont des centres de maintenance, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Rendez-vous sur weatherford.com pour plus d'informations et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

