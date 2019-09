Weatherford et Saudi Aramco signent un accord d'approvisionnement d'une durée de cinq ans

Les deux sociétés développeront des technologies d'exploitation pétrolière afin de réduire les coûts et d'optimiser la production

BAAR, Suisse, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ), l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services pour champs pétrolifères, a annoncé la signature d'un accord d'approvisionnement d'une durée de cinq ans avec Saudi Aramco portant sur la fourniture de technologies de cémentation, de conditionnement, de colonne perdue, de matériel tubulaire extensible rigide et de sortie de tubage. Cet accord jette les bases d'une future collaboration entre Weatherford et Saudi Aramco, à la pointe des technologies d'exploitation pétrolière et d'une valeur inégalée.

Jim Hollingsworth, vice-président de Weatherford en Arabie saoudite, a déclaré : « Weatherford se réjouit d'avoir l'occasion, grâce à Saudi Aramco, de déployer sa technologie révolutionnaire dans le Royaume, ce qui va permettre de gagner du temps lors du forage et de réduire les coûts associés, tout en maximisant la production dans l'un des environnements difficiles du monde. » « Cet accord ouvre la voie à une future collaboration et se traduira par la création d'une technologie révolutionnaire et d'une valeur inestimable. Weatherford a hâte de travailler avec Saudi Aramco dès à présent et sur le long terme pour rester à la pointe de l'innovation et du développement technologiques. » a-t-il ajouté.

Mohammed Shammary, vice-président des achats et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Saudi Aramco, a quant à lui déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec Weatherford pour développer des technologies énergétiques de pointe et renforcer notre position dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières. Leur solide portefeuille de produits cadre parfaitement avec notre objectif de produire en toute sécurité, tout en soutenant le développement durable du Royaume. »

