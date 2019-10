Weatherford gewinnt drei „Best of the Year" World Oil Awards für Komplettierung, Produktion und Innovationen in digitaler Ölfeldtechnologie

Ernennung zu einem der sichersten Öl- und Gasunternehmen Kanadas

HOUSTON, 24. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) wurde für seine branchenführenden Komplettierungen, Produktionen und digitalen Technologien im Rahmen der jährlichen Preisverleihung am 17. Oktober 2019 im Houstonian Hotel in Houston mit drei World Oil Awards 2019 ausgezeichnet. Außerdem wurde Weatherford zum fünften Mal als eines der sichersten Öl- und Gasunternehmen Kanadas ausgezeichnet.

Für seine Technologieauszeichnungen „Best of the Year" von World Oil wurde Weatherford für die folgenden Leistungen anerkannt:

Beste Komplettierungstechnologie: TR1P ™ Single-Trip Completion System

Die weltweit erste und einzige ferngesteuerte, Single-Trip-Tiefwasser-Komplettierungslösung.

In Verbindung mit der weltweit ersten Jet-Lift-Intelligence treibt diese Technologie Strahlpumpen als primäre Form des Auftriebs an, wodurch sie die Produktivität von elektrischen Tauchpumpen (ESP) erreichen und die Betriebskosten auf einen kleinen Bruchteil der ESP-Kosten reduzieren.

Diese künstliche Auftriebsautomationstechnik der nächsten Generation, die durch die autonome Optimierung der Öl- und Gasproduktion Intelligenz von Production 4.0 liefert, ermöglicht eine höhere Produktion bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten.

Bei dieser Gelegenheit wurde die dritte hochkarätige Branchenauszeichnung für TR1P, das Single-Trip-Tiefwasser-Komplettierungssystem, verliehen. Das System wurde bereits zuvor mit dem OTC Spotlight on New Technology Award 2019 und dem Meritorious Award for Engineering Innovation 2019 ausgezeichnet.

„Weatherford hat sich verpflichtet, die visionärsten Ölfeldtechnologien der Branche zu entwickeln", sagte Karl Blanchard, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Weatherford. „Die World Oil Awards würdigen die besten und intelligentesten Innovationen und Innovatoren der Branche. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden innovative Lösungen anbieten zu können, die einen höheren Mehrwert bieten, indem sie es den Betreibern ermöglichen, mehr für weniger zu produzieren."

Weatherford erhält Auszeichnung als eines der sichersten Öl- und Gasunternehmen Kanadas

Weatherford wurde vom kanadischen Occupational Safety Magazine zum fünften Mal zu einem der sichersten Öl- und Gasunternehmen Kanadas ernannt. Weatherford erhielt die Auszeichnung unter Hunderten von kanadischen Unternehmen, wobei die Anerkennung für das Engagement des Unternehmens für eine Sicherheitskultur, die die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter fördert, erfolgte.

Weatherford wurde anhand mehrerer Elemente in Sachen Arbeitsschutz beurteilt, darunter Mitarbeiterschulungen, Arbeitsschutz-Managementsysteme, Unfalluntersuchungen, Notfallvorsorge und innovative Gesundheits- und Sicherheitsinitiativen.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung zum fünften Mal entgegenzunehmen", sagte Frank Urquhart, North America Quality, Health, Safety and Environment Geozone Manager bei Weatherford. „Weatherford hat einige der engagiertesten Mitarbeiter in der Öl- und Gasindustrie. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für ihr Engagement für höchste Sicherheit und Servicequalität an jedem Tag."

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca. 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook verbinden.

