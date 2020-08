Weatherford gibt die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 bekannt

- Gesamtbarmittel in Höhe von 756 Millionen USD zum 30. Juni 2020, ein Rückgang um 8 Millionen USD gegenüber dem 31. März 2020

- Unterzeichnung einer Finanzierungszusage für neue vorrangig besicherte First Lien Notes in Höhe von 500 Millionen USD vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen

- Cashflow aus der Geschäftstätigkeit in Höhe von 31 Millionen USD und unverschuldeter freier Cashflow in Höhe von 108 Millionen USD

- Betriebsverlust von 497 Millionen USD und ein bereinigtes EBITDA von 79 Millionen USD

- Kosteneinsparungsplan wurde ausgeweitet, um bis 2020 Einsparungen in Höhe von 650 Millionen USD zu erzielen, rund 85% der Maßnahmen sind bereits umgesetzt

HOUSTON, 7. August 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc („Weatherford" oder das „Unternehmen") gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2020 bekannt.

Auf GAAP-Basis beliefen sich die Umsätze für das zweite Quartal des Jahres 2020 auf 821 Millionen USD, was einem Rückgang von 32% in Folge und 37% im Jahresvergleich entspricht. Der ausgewiesene Betriebsverlust betrug 497 Millionen USD im zweiten Quartal des Jahres 2020, verglichen mit einem Betriebsverlust von 822 Millionen USD im ersten Quartal des Jahres 2020 und einem Betriebsverlust von 118 Millionen USD im zweiten Quartal des Jahres 2019. Der Nettoverlust des Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Jahres 2020 auf 581 Millionen USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 966 Millionen USD im ersten Quartal des Jahres 2020, und einem Nettoverlust von 316 Millionen USD im zweiten Quartal des Jahres 2019. Der operative Cash-Flow im zweiten Quartal 2020 betrug 31 Millionen USD und die Investitionsausgaben beliefen sich auf 35 Millionen USD. Die verfügbare Liquidität in Höhe von 771 Millionen USD mit Stand zum 30. Juni 2020 setzte sich aus 680 Millionen USD an liquiden Mitteln und der Verfügbarkeit von 91 Millionen USD im Rahmen der vorrangig besicherten Asset-basierten Kreditfazilität („ABL Credit Agreement") des Unternehmens zusammen.

Auf Non-US-GAAP-Basis:

Das bereinigte EBITDA [1][2] von 79 Millionen USD ging sequenziell um 56% und im Jahresvergleich um 39% zurück, und die damit verbundenen Margen von 10% sanken um 503 Basispunkte und blieben im Jahresvergleich unverändert

von 79 Millionen USD ging sequenziell um 56% und im Jahresvergleich um 39% zurück, und die damit verbundenen 10% sanken um 503 Basispunkte und blieben im Jahresvergleich unverändert Der unverschuldete freie Cashflow von 108 Millionen USD [1] im Quartal verbesserte sich um 108 Millionen USD in Folge und um 306 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr

Karl Blanchard, Chief Executive Officer und Chief Operating Officer auf Interimsbasis, kommentierte, „Störungen des globalen Angebots und der weltweiten Nachfrage nach Rohstoffen und der daraus resultierende Preisverfall im Quartal haben in Verbindung mit COVID-bezogenen Beschränkungen zu einem beispiellosen Rückgang beim Investitionsverhalten der Kunden geführt. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Branche mit signifikanten Rückgängen der Aktivitäten in Nordamerika und international. Wir haben unsere Kostensenkungsmaßnahmen aggressiv ausgeweitet und unsere Finanzkraft gestärkt, um unsere Margen zu erhalten und unsere Liquiditätsposition zu verbessern.

„Wir freuen uns, eine neue Finanzierungszusage in Höhe von 500 Millionen USD bekannt zu geben, die, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen, die Liquidität des Unternehmens stärken wird, während es seine Kunden in diesem schwierigen Umfeld weiterhin unterstützt.

„Die Erholung der weltweiten Ölnachfrage steht noch ganz am Anfang und wird wahrscheinlich uneinheitlich und zögerlich verlaufen, und wir gehen davon aus, dass das Marktumfeld auf kurze Sicht herausfordernd bleiben wird. Mittel- bis langfristig wird erwartet, dass der Überhang bei den Rohöllagerbeständen, die anhaltende Ungewissheit im Zusammenhang mit den COVID-19-Ausbrüchen und die daraus resultierenden Änderungen der globalen Ölverbrauchsmuster Gegenwind für die Rohstoffpreise erzeugen werden, so dass sich der Zeitrahmen für eine Erholung der Aktivitäten verlängert.

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren geschätzten Kunden operative Exzellenz zu liefern, strukturelle Verbesserungen vorzunehmen, um die Auswirkungen der reduzierten Aktivitäten zu minimieren und die Betriebseffizienz des Unternehmens weiter zu verbessern. Wir setzen seit Anfang des Jahres Maßnahmen um, haben unsere Bemühungen im Quartal ausgeweitet und werden in Zukunft bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen einleiten. Wir werden eine disziplinierte Kosten- und Ausgabenkontrolle aufrechterhalten, um die Liquidität zu maximieren und unsere Margen im weiteren Verlauf des Zyklus zu erhalten. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiter in diesem schwierigen Umfeld sowohl die Unterstützung unserer Kunden als auch der Umsetzung unserer Pläne gehandhabt haben".

Hinweis: Nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung Ende 2019 begann Weatherford seine Rechnungslegung neu und tritt zum Zweck der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung als neue Körperschaft auf. Die US-GAAP schreiben vor, dass die Jahresergebnisse separat als Predecessor-Periode vom 1. Januar 2019 bis zum 13. Dezember 2019 (die „Predecessor" Periode) und als Successor-Periode vom 14. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (die „Successor" Periode) ausgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Predecessor- und Successor-Perioden sind nicht vergleichbar. Das Unternehmen hat die Ergebnisse der Predecessor- und Successor-Perioden hier dargestellt, um einen Vergleich mit früheren Perioden zu ermöglichen, da wir glauben, dass diese Vorgehensweise die aussagekräftigste Grundlage für eine Analyse unserer Ergebnisse bietet.

Anmerkungen:

[1] Das bereinigte EBITDA schließt unter anderem Wertminderungen von langlebigen Vermögenswerten, einschließlich Firmenwert, Sachanlagen, Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten und Inventar aus. Der unverschuldete freie Cashflow wird berechnet als Cashflow aus (für) Geschäftsaktivitäten, abzüglich Investitionsausgaben plus Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten plus Barzahlungen für Zinsen. Das bereinigte EBITDA und der unverschuldete freie Cashflow sind Non-GAAP-Kennzahlen. Jede Kennzahl wird in den nachstehenden Tabellen definiert und mit der am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.

[2] Im ersten Quartal des Jahres 2020 begann das Unternehmen damit, das bereinigte EBITDA unter Ausschluss der Belastung durch aktienbasierte Vergütung zu berichten. Weitere Details zum aktuellen sowie zu den vergangenen Zeiträumen sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Verbesserte Liquidität

In Verbindung mit der abgewendeten Insolvenz erhielt das Unternehmen im Rahmen der Kreditvereinbarung ABL Credit Agreement einen Kredit über 450 Millionen USD und einen Kredit im Rahmen des LC Credit Agreement über einen vorrangig besicherten Letter of Credit in Höhe von 200 Millionen USD („LC Credit Agreement"). Die Kreditaufnahmekapazität im Rahmen des ABL Credit Agreement wird in erster Linie durch bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens in Nordamerika bestimmt, darunter Posten des Betriebskapitals wie Forderungen und Inventar. Als die Aktivitäten in Nordamerika in der ersten Jahreshälfte zurückgingen und die Betriebskapital-Salden abnahmen, sank die Kreditverfügbarkeit des Unternehmens im Rahmen des ABL Credit Agreement beträchtlich unter den Umfang der Fazilität von 450 Millionen USD. Diese Verschlechterung in Verbindung mit der Tatsache, dass ein bedeutender Teil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens außerhalb von Nordamerika stattfindet, führte zu einem Missverhältnis zwischen der verfügbaren Liquidität und Akkreditivkapazität des Unternehmens und seinen operativen Erfordernissen. Das Unternehmen hatte daher bei der Bekanntgabe seiner Gewinne für das erste Quartal 2020 Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit im Zusammenhang mit seiner abnehmenden Borrowing-Base geäußert.

Am 4. August 2020 unterzeichnete Weatherford eine Finanzierungszusage für die Ausgabe von vorrangig besicherten First Lien Notes, die - vorausgesetzt, dass die Bedingungen erfüllt werden beziehungsweise darauf verzichtet wird, und die Anleihen ausgegeben werden - die Liquidität des Unternehmens erheblich erhöhen und seine Finanzkraft verbessern würden. Gemäß dieser Finanzierungszusage und vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen erwartet Weatherford, neue vorrangig besicherte First Lien Notes in Höhe von 500 Millionen USD auszugeben, die im September 2024 fällig werden. Der Erlös aus dieser Anleiheemission soll zur Rückzahlung der ABL-Kreditvereinbarung, zur Barbesicherung aller ausstehenden Akkreditive und zur Erhöhung der Liquiditätsposition des Unternehmens verwendet werden. Diese Finanzierung unterliegt der Dokumentation und bestimmten Abschlussbedingungen, die im aktuellen Bericht auf Formular 8-K, den das Unternehmen am 5. August 2020 eingereicht hat, ausführlicher dargelegt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Abschlussbedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erfüllt oder aufgehoben werden, bevor die Finanzierungszusage am 14. August 2020 ausläuft.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Investitionsausgaben reduziert und monetisiert sein Nettoumlaufvermögen, wobei sich der unverschuldete freie Cashflow im zweiten Quartal 2020 mit 108 Millionen USD sequenziell um 108 Millionen USD und um 306 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.

Marge bleibt erhalten

Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Aussichten für die kommenden Quartale hat Weatherford seinen Kosteneinsparungsplan erheblich ausgeweitet. Das Unternehmen rechnet damit, im Jahr 2020 Einsparungen in Höhe von 650 Millionen USD zu erzielen. Rund 85% dieser Maßnahmen sind bereits umgesetzt, der Rest soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Auf Jahresbasis wird erwartet, dass diese Maßnahmen Kosteneinsparungen von über 800 Millionen USD bringen werden.

Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals aggressive Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen, deren Auswirkungen sich in den Ergebnissen des zweiten Quartals niederschlugen. Die bereinigten EBITDA-Margen im zweiten Quartal 2020 blieben im Jahresvergleich trotz eines Umsatzrückgangs von 37% im gleichen Zeitraum unverändert, was zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 10% im Jahresvergleich führte

Nutzung des Portfolios

Weatherford hat den Zuschlag für einen auf fünf Jahre angelegten Dienstleistungsvertrag über Tiefsee-Rohrleitungen für Arbeiten im Golf von Mexiko erhalten. Im Rahmen dieses Auftrags wird Weatherford Ausrüstungen für den Betrieb von Hochleistungsrohren entwerfen und herstellen und mechanisierte Ausrüstungen für einen effizienten freihändigen Betrieb bereitstellen. Der Erhalt dieses Auftrags unterstreicht die Stärke des führenden Dienstleistungsportfolios von Weatherford und nutzt die Technologie, die Servicequalität und den einzigartigen lösungsorientierten Ansatz des Unternehmens.

Das Unternehmen installierte das erste Annulus Gas-Lift-System („AGLS") eines Kunden in zwei Bohrlöchern als Teil eines Offshore-Betriebs in Norwegen. Das AGLS umfasst nicht-standardisierte Größen in der Komplettierungsausrüstung in einem völlig neuen Bohrlochdesign. Das Team von Weatherford arbeitete im Vorfeld während der Planungs-, Konstruktions- und Testphase mit dem Engineering-Team des Kunden zusammen, um mehrere hochwertige Lösungen für den erfolgreichen Betrieb der Anlagen zu liefern. Zusätzlich wurden bestimmte Dienstleistungen über Remote-Zugriff von Land aus durchgeführt. Die Operation unterstreicht, wie schnell Weatherford seine operativen Abläufe anpasst und eng mit den Kunden zusammenarbeitet, um deren Herausforderungen zu bewältigen.

Weatherford setzte erstmalig im südlichen Mexiko Hochdruckförderdienste in einem Bohrloch mit hohem Druck und/oder hohen Temperaturen (HPHT, high-pressure, high-temperature) ein. Das Unternehmen nutzte sein AcidSure® System zur Säurebehandlung für die Optimierung der Formulierungen und wandte die Knotenpunktanalyse seiner Interpretation- und Evaluation Services-Experten an, um eine Kohlenwasserstoff-Produktion zu erzielen, die 30% über den ursprünglichen Schätzungen lag. Diese Operation ist eines von vielen Highlights, die zeigen, wie Weatherford sein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zur Steigerung der Produktion am Bohrstandort einsetzt.

Weatherford erhielt den Zuschlag für ein umfangreiches integriertes Projekt mit einem großen Bohrunternehmen im Irak. Der Auftrag umfasst das Bohren und Fertigstellen von 20 Bohrlöchern im Südirak, wobei der Kunde Bohranlagen, Bauarbeiten und Bohrdienste bereitstellt und Weatherford das Projektmanagement und alle anderen Dienstleistungen übernimmt. Dieser Auftrag demonstriert die Stärke der Fähigkeiten von Weatherford im gesamten Nahen Osten.

Weatherford wurde von Santos zum „Auftragnehmer des Jahres" für die betriebliche Leistung ernannt, die das Unternehmen bei einer Offshore-Kampagne in Australien erbracht hat. Weatherford ersetzte einen Konkurrenten, der bei früheren Kampagnen aktiv war, und wurde ausdrücklich für die durch Weatherford erzielten Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und Sicherheit ausgezeichnet.

Ergebnisse nach Betriebssegmenten

Westliche Hemisphäre





Successor





Predecessor























Quartal











Quartal bis zum





bis zum

Varianz (In Millionen $)

30.06.20

31.03.20





30.06.20

sequenziell

Jahresvergleich Umsätze:























Nordamerika

$ 172



$ 341







$ 420



(50) %

(59) % Lateinamerika

138



247







299



(44) %

(54) % Summe Umsätze

$ 310



$ 588







$ 719



(47) %

(57) %

























Bereinigtes Segment-EBITDA

$ 6



$ 76







$ 57



(92) %

(89) % Marge in %

2 %

13 %





8 %

(1,100) bps

(600) bps

In der westlichen Hemisphäre beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf 310 Millionen USD, ein sequenzieller Rückgang von 47% bzw. 57% im Jahresvergleich.

In Nordamerika beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf 172 Millionen USD, ein sequenzieller Rückgang von 50% aufgrund von Aktivitätseinschränkungen und Produktionsstilllegungen in den Vereinigten Staaten und Aktivitätsrückgängen in Kanada im Zusammenhang mit dem Beginn der Frühlingsphase und der COVID-19-Pandemie. Der sequenzielle Umsatzrückgang von 50% fällt im Vergleich zum Markt positiv aus, da die durchschnittliche Zahl der Bohranlagen in Nordamerika im zweiten Quartal um 57% zurückging.

In Lateinamerika beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf 138 Millionen USD, ein sequenzieller Rückgang von 44%, was in erster Linie auf den Rückgang der Aktivitäten aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Die Aktivitätsrückgänge waren am deutlichsten in Argentinien und Kolumbien, wo die durchschnittliche Zahl der Bohranlagen während des Quartals um circa 90% zurückging und Argentinien und Kolumbien 2019 rund 50% des Umsatzes von Weatherford in Lateinamerika ausmachten.

Das bereinigte Segment-EBITDA des zweiten Quartals 2020 in Höhe von 6 Millionen USD ging sequenziell um 70 Millionen USD zurück, und die damit verbundenen Margen von 2% sanken im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 1.100 Basispunkte. Der Rückgang des bereinigten Segment-EBITDA wurde durch reduzierte Aktivitäten in Nord- und Lateinamerika vorangetrieben, die durch eine maßgebliche Senkung der fixen und variablen Kosten ausgeglichen wurden, was sich in einem Rückgang des bereinigten Segment-EBITDA um 12% im Jahresvergleich zeigt

Östliche Hemisphäre





Successor





Predecessor























Quartal











Quartal bis zum





bis zum

Varianz (In Millionen $)

30.06.20

31.03.20





30.06.20

sequenziell

Jahresvergleich Umsätze:























Naher Osten, Nordafrika & Asien

$ 341



$ 403







$ 362



(15) %

(6) % Europa, SSA & Russland

170



224







228



(24) %

(25) % Summe Umsätze

$ 511



$ 627







$ 590



(19) %

(13) %

























Bereinigtes Segment-EBITDA

$ 100



$ 127







$ 99



(21) %

1 % Marge in %

20 %

20 %





17 %

(70) bps

280 bps

In der östlichen Hemisphäre gingen die Umsätze des zweiten Quartals 2020 in Höhe von 511 Millionen USD sequenziell um 19% bzw. 13% im Jahresvergleich zurück.

Im Nahen Osten, in Nordafrika und Asien beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal 2020 auf 341 Millionen USD, ein sequenzieller Rückgang von 15% aufgrund von Aktivitätseinschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und OPEC+ Förderkürzungen, die teilweise durch das Wachstum in Saudi-Arabien aufgrund höherer Produktverkäufe ausgeglichen wurden.

In Europa, Subsahara-Afrika und Russland beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal 2020 auf 170 Millionen USD, ein sequenzieller Rückgang von 24%, was auf den Rückgang der Aktivitäten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie insbesondere in Mittel- und Osteuropa sowie in Subsahara-Afrika zurückzuführen ist.

Das bereinigte Segment-EBITDA des zweiten Quartals 2020 in Höhe von 100 Millionen USD ging sequenziell um 27 Millionen USD zurück, und die damit verbundenen Margen von 20% sanken im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 70 Basispunkte. Der Rückgang des bereinigten Segment-EBITDA war in erster Linie auf den oben erwähnten Rückgang der Aktivitäten zurückzuführen und wurde teilweise durch eine Senkung der fixen und variablen Kosten ausgeglichen, wie die Verbesserung der bereinigten Segment-EBITDA-Margen um 280 Basispunkte im Jahresvergleich zeigt.

Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwand

Gemäß Bilanzierungsrichtlinien ist das Unternehmen verpflichtet, seinen Firmenwert sowie materielle und immaterielle Vermögenswerte auf Wertminderung zu prüfen, wenn Ereignisse oder veränderte Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert der Vermögenswerte nicht wiedererlangt werden kann. Aufgrund des herausfordernden Branchenumfelds hat die Geschäftsführung festgestellt, dass Indikatoren für eine Wertminderung vorliegen, und eine Bewertung durchgeführt, die im zweiten Quartal 2020 zu Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 384 Millionen USD führte. Die Belastungen schlüsseln sich wie folgt auf:

Firmenwert: 72 Millionen USD

Sonstige immaterielle Vermögenswerte: 22 Millionen USD

Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten: 15 Millionen USD

Sachanlagen: 141 Millionen USD

Inventar: 134 Millionen USD

Weatherford verbuchte darüber hinaus Umstrukturierungs- und andere Kosten vor Steuern in Höhe von 79 Millionen USD, die im Zusammenhang mit dem Stellenabbau, der Standortkonsolidierung und anderen Aktivitäten des Unternehmens stehen.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist der führende Anbieter von Bohrloch- und Förderlösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig. Mit seinem globalen Netz von rund 19.000 hochqualifizierten Mitarbeitern und 600 Standorten für Service, Forschung und Entwicklung, Schulung und Produktion bietet Weatherford kompetente Überstützung für die komplexen Anforderungen des Energiesektors. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.weatherford.com/ und auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, oder YouTube.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz

Weatherford wird am Mittwoch, den 5. August 2020 eine Telekonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das 30. Juni 2020 zu Ende gegangene zweite Quartal zu besprechen. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr Eastern Time (7:30 Uhr Central Time).

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-news-and-events/events/ oder rufen Sie +1 877-328-5344 (in den USA) oder +1 412-902-6762 (außerhalb der USA) an und verlangen Sie die Weatherford-Telefonkonferenz. Teilnehmer sollten sich 10 Minuten vor Beginn der Konferenz anmelden oder einwählen.

Eine telefonische Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 15. August 2020 um 17:00 Uhr Eastern Time bereitgestellt und kann über folgende Rufnummern +1 877-344-7529 (in den USA) oder +1 412-317-0088 (außerhalb der USA) mit Konferenz-Referenznummer 10146042 angefragt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf den nicht GAAP-konformen Gewinn (Verlust) je Aktie für das Quartal und das Gesamtjahr, den effektiven Steuersatz, die Nettoverbindlichkeiten, Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der geschäftlichen Aussichten, geplante Kosteneinsparungen und die Investitionsausgaben des Unternehmens. Sie werden im Allgemeinen mit den Worten „glauben", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen", „werden", „würde", „wird", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Derartige Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten der Weatherford-Geschäftsleitung und verstehen sich vorbehaltlich signifikanter Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Falls eine oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und wesentlich von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen können. Dies umfasst auch den Preis und die Preisvolatilität von Öl und Erdgas; das Ausmaß oder die Dauer von Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; allgemeine globale wirtschaftliche Auswirkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; die makroökonomischen Aussichten für die Öl- und Gasindustrie; die Dauer und Schwere der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Öl- und Gas-Nachfrage und die Rohstoffpreise; betriebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus, einschließlich logistischer Herausforderungen, Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens unserer Beschäftigen, Vereinbarungen über Fernarbeit, Erfüllung von Verträgen und Unterbrechungen der Lieferkette; unsere Fähigkeit, Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu generieren, um unser Geschäft zu finanzieren; das Ergebnis von Gesprächen mit unseren Kreditgebern und Anleihegläubigern über die neu auszugebenden vorrangigen besicherten Schuldverschreibungen oder die Bedingungen einer potenziellen Finanzierungs- oder Refinanzierungstransaktion und einer daraus resultierenden Verwässerung für unsere Aktionäre; das Ergebnis von Gesprächen mit den Kreditgebern, die Vertragspartei unseres LC Credit Agreement sind, über eine Änderung dieser Vereinbarung; die Realisierung weiterer Kosteneinsparungen und betrieblicher Effizienz sowie mögliche logistische Probleme und potenzielle Sachwertminderungsaufwendungen für Anlagevermögen, immaterielle oder sonstige Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen werden auch durch die Risikofaktoren beeinflusst, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 31. März 2020 endende Quartal und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2020 endende Quartal sowie von Zeit zu Zeit in den anderen Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den Bundeswertpapiergesetzen erforderlich.

Weatherford International plc Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für das Quartal (ungeprüft) (In Millionen $, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)



















Successor





Predecessor



Successor

Quartal





Quartal



Quartal

bis zum





bis zum



bis zum

30.06.2020





30.06.2019



31.03.2020 Umsätze:















Westliche Hemisphäre $ 310







$ 719





$ 588

Östliche Hemisphäre 511







590





627

Summe Umsätze 821







1.309





1.215



















Betriebsergebnis (Verlust):















Westliche Hemisphäre (23)







11





29

Östliche Hemisphäre 15







28





18

Segment Betriebsergebnis (Verlust) (8)







39





47

Verwaltungsaufwand (26)







(32)





(26)

Wertminderungen und sonstige Belastungen [1] (463)







(239)





(843)

(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung —







114





—

Gesamtbetriebsergebnis (Verlust) (497)







(118)





(822)



















Sonstige Erträge (Ausgaben):















Zinsaufwand, netto (59)







(160)





(58)

Restrukturierungsposten —







—





(9)

Sonstige betriebsfremde Ausgaben, netto (11)







(1)





(25)

Nettoverlust vor Ertragssteuern (567)







(279)





(914)

Ertragssteuerrückstellungen (12)







(33)





(44)

Nettoverlust (579)







(312)





(958)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn 2







4





8

Auf Weatherford entfallender Nettoverlust $ (581)







$ (316)





$ (966)



















Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie:















Unverwässert und verwässert $ (8,30)







$ (0,31)





$ (13,80)



















Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien:















Unverwässert und verwässert 70







1.004





70







(1) Einzelheiten zu den Wertminderungen und sonstigen Belastungen nach Quartalen finden Sie in den Tabellen zu ausgewählten Betriebsdaten für das Quartal.

Weatherford International plc Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für das Gesamtjahr (ungeprüft) (In Millionen $, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)















Successor



Predecessor



Sechs Monate



Sechs Monate



bis zum



bis zum



30.06.2020



30.06.2019 Umsätze:









Westliche Hemisphäre

$ 898





$ 1.445

Östliche Hemisphäre

1.138





1.210

Summe Umsätze

2.036





2.655













Betriebsergebnis (Verlust):









Westliche Hemisphäre

6





20

Östliche Hemisphäre

33





48

Segmentbetriebsergebnis

39





68

Verwaltungsaufwand

(52)





(64)

Wertminderungen und sonstige Belastungen [1]

(1.306)





(535)

(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung

—





112

Gesamtbetriebsergebnis (Verlust)

(1.319)





(419)













Sonstige Erträge (Ausgaben):









Zinsaufwand, netto

(117)





(315)

Restrukturierungsposten

(9)





—

Sonstige betriebsfremde Ausgaben, netto

(36)





(10)

Nettoverlust vor Ertragssteuern

(1.481)





(744)

Ertragssteuerrückstellungen

(56)





(45)

Nettoverlust

(1.537)





(789)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn

10





8

Auf Weatherford entfallender Nettoverlust

$ (1.547)





$ (797)













Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie:









Unverwässert und verwässert

$ (22,10)





$ (0,79)













Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien:









Unverwässert und verwässert

70





1.003







(1) Einzelheiten zu den Wertminderungen und sonstigen Belastungen nach Quartalen finden Sie in den Tabellen zu ausgewählten Betriebsdaten für das Quartal.

Weatherford International plc Ausgewählte Bilanzdaten (ungeprüft) (In Millionen $)









30.06.2020

31.12.2019 Aktiva:





Barbestand und zahlungswirksame Mittel $ 680



$ 618

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 76



182

Forderungen, netto 927



1.241

Lagerbestände, netto 862



972









Sachanlagen, netto 1.367



2.122

Firmenwert —



239

Immaterielle Vermögenswerte, netto 875



1.114









Passiva:





Verbindlichkeiten 384



585

Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil

langfristiger Verbindlichkeiten 32



13

Langfristige Verbindlichkeiten 2.148



2.151









Eigenkapital





Summe Eigenkapital 1.305



2.916









Zusammensetzung der Nettoverschuldung [1]:





Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil

langfristiger Verbindlichkeiten 32



13

Langfristige Verbindlichkeiten 2.148



2.151

Abzüglich: Barbestand und zahlungswirksame Mittel 680



618

Abzüglich: Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 76



182

Nettoverschuldung [1] $ 1.424



$ 1.364







(1) Die Nettoverschuldung ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, die sich als Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten reduziert um Barbestand und zahlungswirksame Mittel sowie verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel berechnet.

Weatherford International plc

Zusammengefasste konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

(In Millionen $)





















Successor



Predecessor



Successor



Sechs Monate



Sechs Monate



Drei Monate



bis zum



bis zum



bis zum



30.06.2020



30.06.2019



30.06.2020

Cashflow aus Geschäftstätigkeiten:















Nettoverlust $ (1.537)





$ (789)





$ (579)



Berichtigungen zur Überleitung von Nettogewinn (Verlust) auf Nettobarmittel

der Geschäftstätigkeiten:















Wertminderungen und Abschreibungen 270





239





113



Wertminderung des Goodwill 239





331





72



Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte und Sonstiges 967





78





319



(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung —





(112)





—



Umlaufvermögen [1] 47





(174)





130



Sonstige Geschäftstätigkeiten 75





(51)





(24)



Gesamter Cashflow aus (verwendet für) Geschäftstätigkeiten: 61





(478)





31





















Cashflow aus Investitionstätigkeiten:















Investitionsausgaben für Sachanlagen (73)





(114)





(35)



Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten 8





45





2



Erlöse aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, netto —





301





—



Sonstige Investitionstätigkeiten (21)





(9)





(6)



Nettobarmittel aus (verwendet für) Investitionstätigkeiten (86)





223





(39)





















Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten:















Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten (5)





(17)





(3)



Aufnahme (Rückzahlung) kurzfristiger Verbindlichkeiten, netto 7





298





10



Sonstige Investitionstätigkeiten, netto (14)





(12)





(11)



Nettobarmittel aus (verwendet für) Finanzierungstätigkeiten (12)





269





(4)





















Freier Cashflow [2]:















Gesamter Cashflow aus (verwendet für) Geschäftstätigkeiten: $ 61





$ (478)





$ 31



Investitionsausgaben für Sachanlagen (73)





(114)





(35)



Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten 8





45





2



Freier Cashflow [2] [3] $ (4)





$ (547)





$ (2)









(1) Das Umlaufvermögen ist definiert als die zahlungswirksamen Veränderungen der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten. (2) Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, die als Cashflow aus (für) Geschäftsaktivitäten berechnet wird, abzüglich Investitionsausgaben für Sachanlagen plus Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der freie Cashflow eine nützliche Kennzahl für das Verständnis der Liquidität darstellt, die zusätzlich, aber nicht ersatzweise zum Cashflow, der durch Geschäftsaktivitäten bereitgestellt (verwendet) wurde, hinzugezogen werden sollte. (3) Der freie Cashflow in der Predecessor-Periode für das zweite Quartal 2019 betrug minus 265 Millionen USD und setzte sich zusammen aus dem Mittelabfluss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 229 Millionen USD abzüglich Investitionsausgaben in Höhe von 55 Million USD plus Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 19 Millionen USD.

Weatherford International plc Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Quartal (ungeprüft) (In Millionen $)

























Successor



Predecessor

Successor



Predecessor











Quartal

Sechs Monate



Sechs Monate



Quartalsende



bis zum

bis zum



bis zum



30.06.2020 31.03.2020



30.06.2019

30.06.2020



30.06.2019

Umsätze





















Westliche Hemisphäre $ 310

$ 588





$ 719



898





$ 1.445



Östliche Hemisphäre 511

627





590



1.138





1.210



Summe Umsätze $ 821

$ 1.215





$ 1.309



$ 2.036





$ 2.655



Bereinigtes EBITDA[1]





















Westliche Hemisphäre $ 6

$ 76





$ 57



$ 82





$ 115



Östliche Hemisphäre 100

127





99



227





192



Bereinigtes Segment-EBITDA 106

203





156



309





307



Corporate und sonstiges (27)

(25)





(27)



(52)





(50)



Summe bereinigtes EBITDA $ 79

$ 178





$ 129



257



257



Betriebsergebnis (Verlust):





















Westliche Hemisphäre $ (23)

$ 29





$ 11



6





20



Östliche Hemisphäre 15

18





28



33





48



Segmentbetriebsergebnis (8)

47





39



39





68



Verwaltungsaufwand (26)

(26)





(32)



(52)





(64)



Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte [2] (178)

(640)





(13)



(818)





(20)



Inventarkosten [3] (134)

—





—



(134)





—



Wertminderung des Goodwill [2] (72)

(167)





(102)



(239)





(331)



Restrukturierungs- und sonstige Kosten [4] (79)

(36)





(48)



(115)





(98)



Vor der Insolvenz angefallene Aufwendungen —

—





(76)



—





(86)



(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung —

—





114



—





112



Gesamtbetriebsergebnis (Verlust) $ (497)

$ (822)





$ (118)



$ (1.319)





$ (419)



Wertminderungen und Abschreibungen





















Westliche Hemisphäre $ 29

47





$ 45



$ 76





$ 93



Östliche Hemisphäre 85

109





70



194





142



Konzern (1)

1





1



—





4



Summe Wertminderungen und Abschreibungen $ 113

157





$ 116



$ 270





$ 239









(1) Im ersten Quartal des Jahres 2020 begann das Unternehmen damit, das bereinigte EBITDA unter Ausschluss der Belastung durch aktienbasierte Vergütung zu berichten. Historische Zeiträume wurden erneut aufgeführt, um diese Vorgehensweise widerzuspiegeln. (2) Repräsentiert die Wertminderung des Goodwill nach einer Fair-Value-Bewertung unseres Geschäfts und unserer Vermögenswerte für die ausgewiesenen Perioden. (3) Repräsentiert die Lagerhaltungskosten für das zweite Quartal 2020 im Zusammenhang mit dem Rückgang der Nachfrage im In- und Ausland. (4) Repräsentiert primär die Kosten für Restrukturierung, Zusammenlegung von Standorten und Abfindungen für die ausgewiesenen Perioden.

Weatherford International plc Ausgewählte Betriebsdaten für das Quartal (ungeprüft) - Umsätze aus Produktlinien (In Millionen $)































Successor



Predecessor



Predecessor











Periode von



Periode von Nicht GAAP-konforme













Quartalsende

14.12.2019 bis



01.10.2019 bis zusammengefasste

Quartalsende





30.06.2020 31.03.2020

31.12.2019



13.12.2019 Ergebnisse

30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019



Umsatz nach Produktlinien [1]



























Production und Completions $ 405

$ 599



$ 136





$ 469

$ 605



$ 613

$ 636

$ 641





Drilling, Evaluation und Intervention 416

616



125





516

641



701

673

705





Summe Umsätze Produktlinie $ 821

$ 1.215



$ 261





$ 985

$ 1.246



$ 1.314

$ 1.309

$ 1.346





































(1) Um die Rationalisierung und Neuausrichtung der Geschäftsbereiche zu unterstützen, haben wir im zweiten Quartal 2020 unsere zuvor berichteten vier Produktlinien in zwei Produktlinien zusammengefasst. Unsere zwei Hauptproduktlinien sind: (1) Production und Completions, und (2) Drilling, Evaluation und Intervention. Production und Completions umfasst Artificial Lift Systems, Stimulation und Testing und Production Services, Completion Systems, Liner Systems und Cementing Products. Drilling, Evaluation und Intervention umfasst Drilling Services, Managed Pressure Drilling, Wireline Services, Tubular Running Services, Intervention Services sowie Drilling Tools and Rental Equipment.

Weatherford weist seine finanziellen Ergebnisse gemäß US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) aus. Die Unternehmensleitung ist jedoch der Ansicht, dass bestimmte nicht GAAP-konforme Finanz- und Verhältniskennzahlen (im Sinne von SEC-Bestimmung G und Punkt 10(e) der Regel S-K) den Nutzern dieser Finanzinformationen zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und den Ergebnissen früherer Perioden sowie Vergleiche mit gleichrangigen Unternehmen ermöglichen. Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Non-GAAP-Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern zusätzlich zu den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt wurden.

Weatherford International plc Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für das Quartal (ungeprüft) (In Millionen $, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)























Successor



Predecessor

Successor



Predecessor









Quartal

Sechs Monate



Sechs Monate

Quartalsende



bis zum

bis zum



bis zum

30.06.2020 31.03.2020



30.06.2019

30.06.2020



30.06.2019 Betriebsergebnis (Verlust):



















GAAP-konformes Betriebsergebnis (Verlust) $ (497)

$ (822)





$ (118)



$ (1.319)





$ (419)

Wertminderungen und sonstige Belastungen 463

843





239



1.306





535

(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung —

—





(114)



—





(112)

Nicht GAAP-konforme betriebliche Anpassungen 463

843





125



1.306





423

Nicht GAAP-konformes bereinigtes Betriebsergebnis (Verlust) $ (34)

$ 21





$ 7



$ (13)





$ 4























Verlust vor Ertragssteuern



















GAAP, Verlust vor Ertragssteuern $ (567)

$ (914)





$ (279)



$ (1.481)





$ (744)

Nicht GAAP-konforme betriebliche Anpassungen 463

843





125



1.306





423

Restrukturierungsposten —

9





—



9





—

Nicht GAAP-konforme Anpassungen vor Steuern 463

852





125



1.315





423

Nicht GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern $ (104)

$ (62)





$ (154)



$ (166)





$ (321)























Ertragssteuerrückstellungen:



















GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen $ (12)

$ (44)





$ (33)



$ (56)





$ (45)

Steuerlicher Effekt auf nicht GAAP-konforme Anpassungen (2)

(7)





2



(9)





(6)

Nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellungen $ (14)

$ (51)





$ (31)



$ (65)





$ (51)























Auf Weatherford entfallender Nettoverlust



















GAAP-konformer Nettoverlust $ (581)

$ (966)





$ (316)



$ (1.547)





$ (797)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen abzüglich Steuern 461

845





127



1.306





417

Nicht GAAP-konformer Nettoverlust $ (120)

$ (121)





$ (189)



$ (241)





$ (380)























Auf Weatherford entfallender verwässerter Verlust je Aktie:



















GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie $ (8,30)

$ (13,80)





$ (0,31)



$ (22,10)





$ (0,79)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen abzüglich Steuern 6,59

12,07





0,12



18,66





0,41

Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie $ (1,71)

$ (1,73)





$ (0,19)



$ (3,44)





$ (0,38)



Weatherford International plc Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für das Quartal – EBITDA (ungeprüft) (In Millionen $)





























Successor



Predecessor











Quartal

Quartalsende



bis zum

30.06.2020

31.03.2020



30.06.2019 Auf Weatherford entfallender Nettoverlust $ (581)



$ (966)





$ (316)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn 2



8





4

Nettoverlust (579)



(958)





(312)

Zinsaufwand, netto 59



58





160

Ertragssteuerrückstellungen 12



44





33

Wertminderungen und Abschreibungen 113



157





116

EBITDA (395)



(699)





(3)















Sonstige Anpassungen auf (Erträge) Ausgaben:











Restrukturierungsposten —



9





—

Wertminderungen und sonstige Belastungen 463



843





239

(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung —



—





(114)

Aktienbasierte Vergütung —



—





6

Sonstige betriebsfremde Ausgaben, netto 11



25





1

Bereinigtes EBITDA [1] $ 79



$ 178





$ 129







(1) Im ersten Quartal des Jahres 2020 begann das Unternehmen damit, das bereinigte EBITDA unter Ausschluss der Belastung durch aktienbasierte Vergütung zu berichten. Historische Zeiträume wurden erneut aufgeführt, um diese Vorgehensweise widerzuspiegeln. Siehe Fortführung des bereinigten EBITDA auf unverschuldeten freien Cashflow und freien Cashflow in der letzten Tabelle.

Weatherford International plc Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr – EBITDA (ungeprüft) (In Millionen $)



























Successor



Predecessor



Sechs Monate



Sechs Monate



bis zum



bis zum



30.06.2020



30.06.2019 Auf Weatherford entfallender Nettoverlust

$ (1.547)





$ (797)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn

10





8

Nettoverlust

(1.537)





(789)

Zinsaufwand, netto

117





315

Ertragssteuerrückstellungen

56





45

Wertminderungen und Abschreibungen

270





239

EBITDA

(1.094)





(190)













Sonstige Anpassungen auf (Erträge) Ausgaben:









Restrukturierungsposten

9





—

Wertminderungen und sonstige Belastungen

1.306





535

(Gewinn) aus Geschäftsveräußerung

—





(112)

Aktienbasierte Vergütung

—





14

Sonstige betriebsfremde Ausgaben, netto

36





10

Bereinigtes EBITDA [1]

$ 257





$ 257







(1) Im ersten Quartal des Jahres 2020 begann das Unternehmen damit, das bereinigte EBITDA unter Ausschluss der Belastung durch aktienbasierte Vergütung zu berichten. Historische Zeiträume wurden erneut aufgeführt, um diese Vorgehensweise widerzuspiegeln. Siehe Fortführung des bereinigten EBITDA auf unverschuldeten freien Cashflow und freien Cashflow in der letzten Tabelle.

Weatherford International plc Quartals- und Gesamtjahres GAAP- zu Non-GAAP-Finanzkennzahlen (Fortsetzung von EBITDA-Tabellen) Bereinigtes EBITDA zu unverschuldetem freien Cashflow und freiem Cashflow (ungeprüft) (In Millionen $)































Successor



Predecessor

Successor



Predecessor













Quartal

Sechs Monate



Sechs Monate





Quartalsende



bis zum

bis zum



bis zum





30.06.2020 31.03.2020



30.06.2019

30.06.2020



30.06.2019 Bereinigtes EBITDA[1]

$ 79

$ 178





$ 129



$ 257





$ 257



Barmittel aus (für) Umlaufvermögen

130

(83)





(127)



47





(174)



Investitionsausgaben für Sachanlagen

(35)

(38)





(55)



(73)





(114)



Steuerzahlungen

(19)

(21)





(16)



(40)





(51)



Barmittel für Abfindungen und Restrukturierung

(58)

(17)





(18)



(75)





(52)



Sonstige

11

(19)





(111)



(8)





(189)

Unverschuldeter freier Cashflow

$ 108

$ —





$ (198)



$ 108





$ (323)



Steuerzahlungen

(110)

(2)





(67)



(112)





(224)

Freier Cashflow[2]

$ (2)

$ (2)





$ (265)



$ (4)





$ (547)







(1) Im ersten Quartal des Jahres 2020 begann das Unternehmen damit, das bereinigte EBITDA unter Ausschluss der Belastung durch aktienbasierte Vergütung zu berichten. Historische Zeiträume wurden erneut aufgeführt, um diese Vorgehensweise widerzuspiegeln. (2) Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, die als Cashflow aus (für) Geschäftsaktivitäten berechnet wird, abzüglich Investitionsausgaben für Sachanlagen plus Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass der freie Cashflow eine nützliche Kennzahl für das Verständnis der Liquidität darstellt, die zusätzlich, aber nicht ersatzweise zum Cashflow, der durch Geschäftsaktivitäten bereitgestellt (verwendet) wurde, hinzugezogen werden sollte.

