Weatherford lance la nouvelle solution de veille économique et de visualisation de données ForeSite® optimisée par Microsoft® Power BI

BAAR, Suisse, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) (dite la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé l'intégration de Microsoft® Power BI à la plate-forme d'optimisation de la production ForeSite® destinée à l'industrie pétrolière. Cette intégration accélère la capacité des utilisateurs de ForeSite à puiser dans leurs données de production, à effectuer des analyses et à générer des visualisations de données simples et faciles à assimiler reproduisant pratiquement tous les scénarios de production, du puits au niveau des ressources.

Les fonctionnalités de Power BI sont entièrement intégrées au flux d'optimisation de ForeSite, ce qui permet de réaliser une exploration visuelle des données afin de condenser de grandes quantités de données liées aux champs pétroliers issues de n'importe quelle source de données d'entreprise en des tableaux de bord et des rapports exploitables. Les utilisateurs de ForeSite seront en mesure de générer et de visualiser des rapports de données personnalisés ou de choisir parmi une série de tableaux de bord de visualisation intégrés et de rapports qui surveillent les indicateurs de performance et identifient les opportunités d'optimisation de la production. Parmi les progiciels préconfigurés d'analyse de données de production figurent :

Rapport de santé financière : permet aux utilisateurs d'évaluer la production par rapport aux dépenses par tâche, par fournisseur de services, par groupe de ressources, etc. Il exploite les données du module de gestion de ForeSite Field Services.

: permet aux utilisateurs d'évaluer la production par rapport aux dépenses par tâche, par fournisseur de services, par groupe de ressources, etc. Il exploite les données du module de gestion de ForeSite Field Services. Rapport d'analyse de défaillances : permet à l'utilisateur d'évaluer les données des défaillances actuelles et historiques pour mieux comprendre l'efficacité des fournisseurs ou de la technologie, y compris les performances des équipements d'au moins deux marques de fournisseurs afin de déterminer le coût total de possession le plus bas.

: permet à l'utilisateur d'évaluer les données des défaillances actuelles et historiques pour mieux comprendre l'efficacité des fournisseurs ou de la technologie, y compris les performances des équipements d'au moins deux marques de fournisseurs afin de déterminer le coût total de possession le plus bas. Tableau de bord des performances des ressources : met à jour en temps réel les indicateurs de performance essentiels et prédéfinis tels que les objectifs de production, les temps d'immobilisation des ressources, le potentiel d'augmentation, etc.

: met à jour en temps réel les indicateurs de performance essentiels et prédéfinis tels que les objectifs de production, les temps d'immobilisation des ressources, le potentiel d'augmentation, etc. Rapport du gestionnaire : fournit une visualisation globale de la performance au niveau des ressources pour un actif ou une entreprise, y compris les dépenses et la production estimées par rapport aux dépenses réelles.

« En intégrant totalement Power BI à notre puissante plate-forme ForeSite, nous aidons nos clients à accéder à leurs données de production en toute facilité et de manière visuellement informative tout en nécessitant beaucoup moins de préparation et de compétences en matière de science des données », a déclaré le directeur général adjoint chargé de l'automatisation de la production et des logiciels chez Weatherford, Manoj Nimbalkar. « En termes simples, nous plaçons l'intelligence en matière de ressources et la création de rapports de données à portée de main de l'opérateur », ajoute-t-il.

Le connecteur Power BI est la toute dernière extension des capacités de la plate-forme ForeSite. Introduite en mai 2017, ForeSite demeure la seule plate-forme d'entreprise permettant d'optimiser la productivité du puits au cours de sa vie utile, et ce du forage au point de vente. La plate-forme associe des modèles basés sur la physique à une analyse de données avancée pour améliorer les rendements des puits, des réservoirs et des installations de surface sur une plate-forme unique et sécurisée. Elle optimise les puits à écoulement naturel, les tiges de pompage, les PES (pompes électriques submersibles), les extractions par injection de gaz, les pompes à piston plongeur, les puits d'injection, les PCP (pompes à cavité progressive) et bientôt les systèmes de relevage hydraulique.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services sur champs pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et développement ainsi que de formation. Elle emploie plus de 24 500 personnes. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Youtube.

