Weatherford lance le système de forage sous pression contrôlée intelligent Victus™

Le seul système de forage sous pression contrôlée intelligent de l'industrie développé sur la base de plus de 3,5 millions d'heures de données de forage sous pression contrôlée obtenues sur le terrain

BAAR, Suisse, 6 mai 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a dévoilé aujourd'hui le système de forage sous pression contrôlée intelligent Victus, une solution de l'industrie 4.0 offrant un contrôle intelligent, une automatisation des équipements et des compétences techniques de pointe reposant sur une organisation d'ingénierie globale. Fort de l'expérience acquise au cours de plus de 7 600 opérations de forage sous pression contrôlée, Victus permet aux opérateurs et aux entrepreneurs en forage d'atteindre leurs objectifs avec une sécurité et des économies de coûts en eau profonde, en eau peu profonde ou sur terre inégalées.

Communiqué de presse multicanal interactif : https://www.multivu.com/players/English/8413153-weatherford-victus-intelligent-mpd/

Victus lance la prochaine génération de forage sous pression contrôlée en incorporant des décennies de connaissances et de données dans des milliers de puits à travers le monde au sein d'un système avancé unique. Ce dernier intègre un équipement de forage pour la communication machine à machine, l'analyse en temps réel des conditions de fond et la réponse automatisée rapide depuis un emplacement central. Basé sur un modèle algorithmique exclusif et ayant fait ses preuves, il maintient avec précision la pression de fond afin d'améliorer la barrière de contrôle primaire du puits. Victus comprend également un nouveau système de conduites de forage sous pression contrôlée automatisé pour les navires de forage flottants qui permet de réduire au minimum la durée de montage et de démontage et d'atteindre des niveaux auparavant impossibles à atteindre. La conception intégrée, compacte et intelligente des conduites fait passer le délai d'installation de deux jours à moins de 20 minutes.

« Victus est une avancée majeure combinant intelligence humaine et communication automatisée qui hissera le forage sous pression contrôlée vers de nouveaux sommets. », a déclaré Anthony Spinler, vice-président en charge du forage sous pression contrôlée chez Weatherford, « Les clients peuvent forer en toute confiance, comme s'ils étaient libérés des restrictions liées au poids de la boue. Ils peuvent réduire le temps d'installation, éliminer la plupart des risques liés au forage et utiliser l'obturateur anti-éruption uniquement lorsque cela est nécessaire. »

Le palmarès de Weatherford – cinq décennies de performances dans le domaine du forage sous pression contrôlée

Victus est l'aboutissement de plus d'un demi-siècle d'expérimentations dans le domaine du forage sous pression contrôlée pour un forage plus rapide, des coûts réduits et une production accrue. En 2018, 98,2 % des activités de forage sous pression contrôlée de la Société ne présentaient aucun temps mort.

« Il s'agit de l'une des plus hauts niveaux de performance parmi les entreprises de produits et services. Notre personnel et le système de contrôle intelligent de Weatherford fournissent à nos clients des informations en temps réel leur permettant de prendre les bonnes décisions, au bon moment et de parvenir à un résultat optimal, puit après puit. », a déclaré Etienne Roux, président en charge du forage et de l'évaluation chez Weatherford.

Depuis 1968, les ingénieurs spécialisés dans le forage sous pression contrôlée chez Weatherford se sont associés à des opérateurs et à des entrepreneurs de forage afin de résoudre les problèmes les plus difficiles. Voici quelques-uns des succès remportés par la Société dans le domaine du forage sous pression contrôlée à travers le monde :

ÉCONOMIE DE 20 000

BARILS DE BOUE À TERRE EN

ARABIE SAOUDITE 2 CIRCULATIONS

EN QUELQUES HEURES AU LARGE DE L'ÉGYPTE ÉCONOMIE DE PLUS DE 15 HEURES AU LARGE DU MEXIQUE ÉCONOMIE DE PLUS DE

18 MILLION DE DOLLARS EAU PROFONDE ÉTATS-UNIS

Le lancement officiel du système intelligent de forage sous pression contrôlée Victus se fera lors de la Offshore Technology Conference (OTC), à l'occasion d'une présentation qui aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 11 heures sur le stand 1839.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites regroupant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26 500 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente principale en charge de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO

Related Links

http://www.weatherford.com



SOURCE Weatherford International plc