Weatherford nomme Girish K. Saligram au poste de Président-Directeur général

HOUSTON, le 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) (« Weatherford » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 12 octobre 2020, il nommera M. Girish K. Saligram comme Président-Directeur général de la Société. M. Saligram sera également membre du conseil d'administration de la société. M. Saligram a précédemment occupé le poste de directeur de l'exploitation chez Exterran Corporation.

Charles M. Sledge, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Girish en tant que nouveau PDG et membre de notre conseil d'administration. Girish est un dirigeant aguerri qui possède une vaste expérience internationale dans de multiples industries ainsi qu'une profonde compréhension du secteur du pétrole et du gaz. Il est bien placé pour diriger Weatherford vers un avenir meilleur. Depuis plus de 25 ans, Girish a consacré sa carrière à unir l'innovation technologique et l'excellence opérationnelle pour obtenir des résultats exceptionnels qui ont fait progresser les stratégies de croissance de certaines des plus grandes entreprises mondiales. Nous sommes convaincus que Girish possède les qualités de leader, l'expertise commerciale et la perspective nouvelle qui continueront à renforcer l'organisation et à apporter une valeur à long terme à tous nos actionnaires ».

M. Saligram a déclaré : « Je suis honoré de pouvoir diriger Weatherford et je suis impatient de travailler aux côtés du conseil d'administration, de l'équipe de direction et de la main-d'œuvre mondiale. Weatherford est un leader reconnu du secteur pour son portefeuille technologique complet, sa vaste empreinte mondiale, sa culture extraordinaire et ses solides relations avec la clientèle. Je pense que ces éléments constituent une base solide sur laquelle la société peut s'appuyer. Je me réjouis de diriger Weatherford alors que nous atteignons nos objectifs stratégiques et que nous créons notre prochaine phase de croissance et de leadership sur le marché ».

Dès la nomination de M. Saligram, Karl Blanchard, PDG par intérim, reprendra son rôle de vice-président exécutif et de directeur de l'exploitation.

M. Sledge poursuit : « Le Conseil souhaite saisir cette occasion pour remercier Karl pour son leadership critique durant cette période de transition. Depuis qu'il a rejoint Weatherford, Karl a contribué à l'amélioration des performances financières et opérationnelles de la société ».

À propos de Girish K. Saligram

Avant de rejoindre Weatherford, M. Saligram a travaillé pour Exterran Corporation en tant que directeur de l'exploitation et précédemment en tant que président des services mondiaux après avoir rejoint la société en 2016. Avant de rejoindre Exterran Corporation, M. Saligram a passé 20 ans chez GE à des postes à responsabilités croissantes en tant que responsable fonctionnel et commercial dans des secteurs industriels du monde entier, dont son dernier poste de directeur général des produits et services en aval pour GE Oil & Gas. Avant cela, M. Saligram a dirigé l'entreprise GE Oil & Gas Contractual Services basée à Florence, en Italie. Avant ses huit années dans le secteur du pétrole et du gaz, M. Saligram a passé 12 ans chez GE Healthcare dans l'ingénierie, les services, les opérations et d'autres fonctions commerciales.

À propos de Weatherford

Weatherford est une entreprise leader dans le domaine des solutions de forage et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis de l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents composé d'environ 19 000 membres d'équipe et de 600 sites, qui comprennent des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Visitez weatherford.com pour plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, les attentes de la société en matière de perspectives commerciales, de projections ou de prévisions financières et sont généralement identifiées par les termes « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « orientation », « pouvoir », « devrait », « pourrait », « serait », « sera », « continuera », « résultera probablement » et d'autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations sont fondées sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumises à des risques, hypothèses et incertitudes importants. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux indiqués dans nos déclarations prévisionnelles. Les lecteurs sont également avertis que les déclarations prévisionnelles ne sont que des prédictions et peuvent différer matériellement des événements ou résultats futurs réels. Les déclarations prospectives sont également affectées par les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2020, ainsi que ceux qui figurent de temps à autre dans les autres documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations boursières. Nous ne nous engageons pas à corriger ou à mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure requise par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

