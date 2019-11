Weatherford nomme un nouveau directeur financier

Christian Garcia se joint à l'équipe de la haute direction

HOUSTON, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) a annoncé aujourd'hui que Christian Garcia a été nommé vice-président exécutif et président-directeur général à compter du 6 janvier 2020. Christian a plus de 30 ans d'expérience financière et a occupé des postes de direction dans les secteurs des services pétroliers, de l'électronique automobile, des logiciels et des conseils et de l'équipement commercial.

Christian a récemment occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier chez Visteon Corporation, un chef de file dans le domaine de l'électronique automobile de la cabine de pilotage, et a siégé au conseil d'administration de Keane Group, un fournisseur spécialisé de complétion de puits intégrée. Auparavant, il a occupé le poste de directeur financier par intérim chez Halliburton, une société de services pétroliers où il a occupé divers postes de direction à responsabilités croissantes. Christian a été régulièrement sélectionné au sein de la All-America Executive Team par le magazine Institutional Investor dans les catégories Investor Relations et CFO (directeur financier).

Mark A. McCollum, président-directeur général de Weatherford, a déclaré : « Christian apporte une vaste expérience des services pétroliers et son professionnalisme et son leadership sont respectés dans notre industrie. En songeant à l'avenir, nous sommes ravis qu'il fasse partie de l'équipe de direction qui mènera Weatherford à son prochain chapitre. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à Weatherford, car le potentiel de création de valeurs est important, compte tenu de son portefeuille de produits et de technologies. J'ai hâte de m'associer à Mark et à l'équipe pour la prochaine étape de la transformation de l'entreprise », a déclaré Christian.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes sociétés multinationales de services pour champs pétrolifères, fournissant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société est présente dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de 620 sites de production, de services, de recherche et développement et de formation et emploie plus de 24 000 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact chez Weatherford

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Directrice générale adjointe, engagement des parties prenantes, et directrice du marketing

