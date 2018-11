Weatherford présente en première mondiale sa technologie qui transformera la construction des puits

La solution Vero™ pour l'intégrité automatisée des raccords remplace l'appréciation de l'humain par l'intelligence artificielle

BAAR, Suisse, 12 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) présente la solution Vero pour l'intégrité automatisée des raccords, qui fait appel à l'intelligence artificielle pour minimiser les risques en matière de sécurité et valider l'intégrité du puits avec une certitude absolue.

Dans des applications terrestres conventionnelles ou d'eau profonde complexes, la solution Vero offre aux exploitants une cohérence et une précision jamais atteintes auparavant. Cette solution est dotée de deux nouveaux éléments exclusifs : la technologie AutoMakeup™, qui contrôle avec précision et automatiquement la structure des raccords tubulaires, et le logiciel AutoEvaluate™, qui évalue en permanence le couple par rapport aux spécifications du fabricant original de l'équipement.

En faisant appel à l'intelligence artificielle à chaque stade de la fabrication des tubes jusqu'à leur pose dans le puits, la solution Vero supprime l'incertitude de l'humain dans le processus de raccord. Ainsi, cette solution peut minimiser le risque d'écroulement catastrophique de puits en raison de raccords défaillants, et réduire sensiblement le coût total de propriété du puits, minimiser les risques en matière de sécurité et protéger la réputation de l'entreprise.

« La solution Vero, une première mondiale, est dotée de la technologie la plus disruptive jamais utilisée pour le tubulaire », explique Dean Bell, président de la construction de puits chez Weatherford. « En remplaçant les erreurs d'appréciation qui sont le propre de l'humain par les technologies AutoMakeup et AutoEvaluate, Vero repousse les limites du tubulaire. Nous pensons qu'elle minimisera les risques connexes, tant onshore qu'offshore, et aidera nos clients à construire systématiquement et en toute confiance des puits qui dureront toute une vie. »

Résultats des essais Vero™

Offshore Azerbaïdjan 7 COMPLÉTIONS AVEC PLUS DE 2 900 RACCORDS Offshore Qatar REFORMATION DE 2 PUITS AVEC DES BARRES TUBULAIRES Mer du Nord PLUS DE 1 200 RACCORDS DE COMPLÉTION





RÉSULTAT : AUCUN

DÉGÂT DE RACCORD RÉSULTAT : 5X PLUS DE COHÉRENCE

DE STRUCTURE RÉSULTAT : rythme RECORD

La solution Vero pour l'intégrité automatisée des raccords sera présentée pour la première fois à l'occasion de l'ADIPEC 2018 avec une cérémonie d'inauguration le lundi 12 novembre 2018, à midi (hall 8, stand n° 8210).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels qu'ils sont définis par les lois fédérales, y compris ceux qui concernent la performance de la technologie visée dans le présent communiqué de presse. Ils sont généralement désignés par l'utilisation des termes « penser », « projeter », « anticiper », « estimer », « prévoir », « plan » ou des expressions similaires, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Ces énoncés font l'objet de risques, hypothèses et incertitudes importants. Les facteurs matériels connus susceptibles d'engendrer une différence sensible entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs et les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et les facteurs de risque décrits périodiquement dans d'autres documents déposés devant la Securities and Exchange Commission. Weatherford décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services pétroliers, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 710 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 450 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com, et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

