Weatherford reçoit l'approbation finale de la Cour pour son financement de débiteur en possession de ses biens

BAAR, Suisse, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- (OTC-PINK :WFTIQ) - Weatherford International plc, Weatherford International Ltd., et Weatherford International, LLC (collectivement, « Weatherford » ou la « société »), l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz, annonce aujourd'hui que la société a conclu une « deuxième journée » d'audience réussie devant la Bankruptcy Court du district sud du Texas.

Notamment, la Cour a accordé à Weatherford l'approbation finale de son financement de débiteur en possession de ses biens (« DIP »), qui comprend l'accès aux 250 millions de dollars restants non inclus auparavant dans l'approbation provisoire de la Cour. Ce financement additionnel, combiné à la facilité DIP existante et à l'accès aux liquidités générées par les activités courantes de la société, est disponible pour répondre aux besoins quotidiens de la société. Les approbations de la Cour à cette audience, associées aux approbations finales antérieures des programmes à l'intention des clients de la société, du système de gestion de la trésorerie, de l'assurance et d'autres opérations dans le cours normal des activités lors de la première journée d'audience, permettront à Weatherford de poursuivre ses activités dans le cours normal pendant le déroulement des procédures.

Les documents déposés devant la Cour et les informations relatives au processus de règlement des revendications sont disponibles à l'adresse https://cases.primeclerk.com/weatherford/ ou en téléphonant sans frais à l'agent de gestion des réclamations de la société, Prime Clerk, gratuitement depuis les États-Unis et le Canada au 844-233-5155 (ou au + 917-942-6392 pour les appels internationaux) ou en envoyant un courriel à l'adresse Weatherfordinfo@primeclerk.com.

Lazard intervient en qualité de conseiller financier pour la société, Latham & Watkins, LLP en tant que conseiller juridique, et Alvarez & Marsal en tant que conseiller en restructuration. Evercore intervient en qualité de conseiller financier pour le groupe des détenteurs de billets de premier rang de la société, et Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en qualité de conseiller juridique.

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 650 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26 000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Directrice générale adjointe de l'engagement des intervenants et directrice du marketing

