Weatherford reçoit un avis de la Bourse de New York relatif aux normes de maintien de la cotation en bourse

BAAR, Suisse, 15 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui avoir reçu un avis écrit de la Bourse de New York (le « NYSE ») indiquant que la société n'est plus en conformité avec la norme de maintien de la cotation en bourse du NYSE en ce qui concerne le cours boursier moyen minimal requis, car le cours de clôture moyen de ses actions ordinaires a chuté en dessous de 1 dollar US par action au cours d'une période de 30 jours de négociation consécutifs.

Conformément aux procédures applicables du NYSE, la société prévoit d'aviser sans délai le NYSE qu'elle a l'intention de remédier au déficit de 1 dollar par action et dispose de six mois suite à la réception de l'avis de non-conformité pour pallier le déficit et rétablir sa conformité avec les exigences de maintien de la cotation en bourse du NYSE. L'avis n'a aucun impact immédiat sur la cotation des actions ordinaires de la société, qui continueront à être négociées au NYSE.

La société prévoit de rétablir sa conformité en mettant en œuvre le plan de transformation à l'échelle de l'entreprise précédemment annoncé, qui vise à améliorer le rendement annualisé de son EBITDA 2017 de 1 milliard de dollars US d'ici la fin 2019. La société pourra également explorer d'autres options disponibles, y compris un regroupement d'actions, le cas échéant.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 710 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement et de formation. Elle emploie environ 28 450 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com, et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse inclut des énoncés prospectifs tels que définis par la loi fédérale, y compris, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives aux plans de la société visant à rétablir sa conformité avec les normes de maintien de la cotation en bourse du NYSE. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « estime », « a l'intention de », « prévoit », « peut », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait », et « sera » ou par d'autres expressions similaires, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces termes permettant de les identifier. Ces énoncés sont assujettis à des hypothèses, des incertitudes et des risques significatifs. Les facteurs significatifs connus susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de la société par rapport aux résultats envisagés dans lesdits énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs, dans les facteurs de risque énoncés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que dans les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'est nullement obligée de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contacts Weatherford :

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier



Karen David-Green +1.713.836.7430

Vice-présidente principale de l'implication des parties prenantes et directrice du marketing



SOURCE Weatherford International plc