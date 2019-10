Weatherford remporte trois prix de World Oil en tant que « Meilleure de l'année » pour ses innovations dans les conditionnements de puits, la production et les technologies numériques appliquées aux champs pétrolifères

Société nommée l'une des plus sûres de l'industrie pétrolière et gazière du Canada

HOUSTON, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a été honorée de trois prix en 2019 par World Oil pour sa position en tête de l'industrie avec ses complétions, sa production et ses technologies numériques à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des récompenses qui s'est tenue le 17 octobre 2019 au Houstonian Hotel de Houston. Par ailleurs, Weatherford a été consacrée pour la cinquième fois comme étant l'une des sociétés les plus sûres de l'industrie pétrolière et gazière du Canada.

Avec ses récompenses de technologie comme « Meilleure de l'année » par World Oil, Weatherford a été reconnue pour avoir réussi :

La meilleure technologie de complétion : TR1P ™ Single-Trip Completion System

Ce système de conditionnement de puits en une seule manœuvre est une première mondiale, et c'est la seule solution à être activée pour complétion en eau profonde en un seul passage.

: Ce système de conditionnement de puits en une seule manœuvre est une première mondiale, et c'est la seule solution à être activée pour complétion en eau profonde en un seul passage. La meilleure technologie de production : Centrifugal Jet Pumps

Cette technologie de pompes centrifuges à jet associe un matériel qui a fait ses preuves et elle constitue la toute première intelligence mondiale pour aspiration avec jet. Cette technologie fait appel aux pompes à jet comme forme primaire de relevage et c'est la convergence entre la productivité des pompes électriques submersibles ('electric submersible pump', ESP) et d'un abaissement des frais d'exploitation jusqu'à une faible fraction des coûts d'ESP.

: Cette technologie de pompes centrifuges à jet associe un matériel qui a fait ses preuves et elle constitue la toute première intelligence mondiale pour aspiration avec jet. Cette technologie fait appel aux pompes à jet comme forme primaire de relevage et c'est la convergence entre la productivité des pompes électriques submersibles ('electric submersible pump', ESP) et d'un abaissement des frais d'exploitation jusqu'à une faible fraction des coûts d'ESP. La meilleure technologie de transformation numérique : ForeSite® Edge

En fournissant l'intelligence Production 4.0 par une optimisation autonome de la production de pétrole et gaz, cette technologie de nouvelle génération de l'automatisation du levage artificiel permet un accroissement de la production tout en réduisant les frais d'exploitation.

Cette occasion a marqué la troisième récompense emblématique de l'industrie pour le TR1P Single-Trip Completion System. Celui-ci a auparavant remporté en 2019 un prix OTC Spotlight (Offshore Technology Conference) de Nouvelle technologie et un prix Meritorious 2019 pour Innovation dans l'ingénierie.

« Weatherford s'est engagée à mettre au point les technologies les plus visionnaires de l'industrie pour les champs pétrolifères, » a affirmé Karl Blanchard, directeur général adjoint et chef d'exploitation chez Weatherford. « Les prix de World Oil reconnaissent les innovations et les innovateurs les meilleurs et les plus brillants de l'industrie. Nous sommes fiers de pouvoir apporter à nos clients des solutions d'avant-garde pour leur procurer une plus grande valeur en permettant aux opérateurs de produire plus à moindre coût. »

Weatherford nommée comme l'une des sociétés les plus sûres de l'industrie pétrolière et gazière du Canada

Le magazine Canadian Occupational Safety a nommé pour la cinquième fois Weatherford comme l'une des sociétés les plus sûres de l'industrie pétrolière et gazière du Canada. Cet honneur a été décerné à Weatherford parmi des centaines de sociétés canadiennes avec une mention particulière de l'engagement de la Société envers une culture de la sécurité favorisant la santé et le bien-être de ses employés.

Weatherford a été jugée d'après un large éventail de critères portant sur la santé et la sécurité au travail, notamment la formation des employés, les systèmes de gestion de la SST, l'enquête sur incident, la prise de mesures d'urgence et les initiatives novatrices sur la santé et la sécurité.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous acceptons ce prix pour la cinquième fois, » a déclaré Frank Urquhart directeur de la qualité, hygiène, sécurité et environnement de la zone géographique Amérique du Nord chez Weatherford. « Weatherford bénéficie d'employés parmi les plus consciencieux dans l'industrie pétrolière et gazière. Ce prix témoigne de leur engagement chaque jour aux plus hauts niveaux de sécurité et de qualité de service. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes sociétés parapétrolières multinationales, proposant à l'industrie du pétrole et du gaz des solutions, des technologies et des services innovants. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche-développement et de formation. Elle emploie plus de 24 000 personnes. Pour davantage d'informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Christoph Bausch +1.713.836.4615

directeur général adjoint et directeur financier

Karen David-Green +1.713.836.7430

directrice générale adjointe pour engagement des parties prenantes et directrice générale du marketing

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Related Links

http://www.weatherford.com



SOURCE Weatherford International plc