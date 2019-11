Weatherford schließt zwei Verträge über Bohrdienstleistungen in Russland im Wert von 67 Mio. $

Verträge erstrecken sich auf Rotary-Steerable-Systeme, Geosteering und Geodatenauswertung

HOUSTON, 1. November 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) hat zwei Vertragsabschlüsse mit zwei großen Betreibern in Russland über Bohrdienstleistungen im Gesamtvolumen von 67,4 Mio. $ verkündet.

Der erste Vertrag ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Die Arbeiten laufen seit Juli 2019 und sollen bis Ende 2022 andauern. Weatherford wird die Bohrungen auf mehreren Ölfeldern in Westsibirien durch LWD (Logging-While-Drilling), MWD (Measurement-While-Drilling), Rotary-Steerable-Systems (RSS) sowie Bohrdienstleistungen und Geodatenauswertung unterstützen.

Der zweite Vertrag über Bohrdienstleistungen ist auf drei Jahre angelegt. Arbeitsbeginn ist Anfang 2020. Weatherford wird LWD, MWD, RSS, Geosteering und Geodatenauswertung für das Ölfeld Novyi Port auf der Jamal-Halbinsel bereitstellen.

„Diese Langzeitverträge mit großen Betreibern in Russland festigen Weatherfords Position als Anbieter fortschrittlicher Bohrtechnik und erstklassiger Dienstleistungen in dieser Region", sagte Fayaz Kamalov, Weatherford Vice President für Russland. „Große russische Betreiber beauftragen Bohrdienstleistungen von Weatherford, weil sie von unserer branchenführenden Technologie, der kontinuierlichen Erweiterung unseres Leistungsspektrums und der professionellen Expertise unseres Teams überzeugt sind."

Derzeit betreibt Weatherford mehrere lokale Standorte, um seine Kunden und die Projekte in Russland zu unterstützen. Drei ganztätig besetzte Bohr-Service-Zentren in wichtigen Produktionsregionen in ganz Russland kümmern sich um die Wartung der Bohranlagen auf dem Ölfeld, während ein Real-Time Operations Center alle laufenden Projekte rund um die Uhr aus der Ferne unterstützt. Weatherford setzt in Russland außerdem das Magnus® RSS ein. Das System ist hervorragend geeignet, um verstärkte Aktivität und komplexe Kundenanforderungen zu unterstützen.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen mit mehr als 24.000 Mitarbeitern ist in über 80 Ländern vertreten und betreibt ein Netzwerk von 620 Standorten für Produktion, Service, Forschung und Entwicklung und Schulung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.weatherford.com und folgen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.

