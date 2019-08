Weatherford signe avec Equinor un contrat-cadre de 80 millions de dollars pour une suspension de colonne perdue

BAAR, Suisse, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé la signature d'un contrat-cadre de 80 millions de dollars portant sur une suspension de colonne perdue avec Equinor, une société énergétique internationale basée en Norvège. Le contrat, d'une durée de quatre ans, représente le contrat le plus important jamais signé par Weatherford dans le domaine des suspensions de colonne perdue.

Mark Hopmann, président des conditionnements chez Weatherford, a déclaré : « Weatherford est le leader du marché en matière de technologie de suspension de colonne perdue dans la mer du Nord. Notre principe directeur étant de fournir une prestation impeccable, nous déployons nos suspensions de colonne perdue de manière à réduire les dépenses d'exploitation et offrir des performances d'une fiabilité supérieure. »

Développés à l'origine pour la mer du Nord, les systèmes de suspension de colonne perdue de Weatherford offrent une durabilité dans les applications routinières et critiques pour la qualité partout dans le monde. Ces systèmes de première qualité ont fait leurs preuves sur le terrain dans les environnements les plus difficiles, notamment les puits de forage ultraprofonds, à angle élevé et à long déport. Weatherford fabrique presque tous les composants de ses systèmes de suspension de colonne perdue. Les conceptions de haute qualité permettent aux opérateurs d'atteindre la profondeur totale avec fiabilité.

La technologie de suspension de colonne perdue de la société réduit de plusieurs centaines de mètres la longueur du dernier segment de colonne perdue installé dans le puits. Plutôt que de déployer une seule colonne de tubage jusqu'au sommet du puits, cette technologie permet de suspendre la colonne perdue sous le sol. Les économies sont substantielles par rapport à un système de tubage conventionnel, compte tenu notamment du temps et des coûts connexes liés à la cimentation.

Weatherford, l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, fournit des solutions, technologies et services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 620 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 24 500 personnes. Pour plus d'informations, consultez www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

