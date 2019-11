Weatherford signe deux contrats de services de forage évalués à 67 millions USD en Russie

Ses services couvrent le forage orientable, le forage assisté et l'interprétation de données géolocalisées

HOUSTON, 1er novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a annoncé la signature de deux contrats totalisant 67,4 millions USD pour la fourniture de services de forage à deux opérateurs de premier plan en Russie.

La durée du premier contrat est de deux ans et demi. Les opérations ont commencé en juillet 2019 et se poursuivront jusqu'à fin 2022. Weatherford fournira des systèmes orientables rotatifs (SOR), des services de diagraphie en cours de forage (DCF), de mesure en cours de forage (MCF), de forage et d'interprétation de données géolocalisées dans plusieurs champs pétroliers de Sibérie occidentale.

Le deuxième contrat est un contrat de services de forage de trois ans. Les opérations commenceront début 2020 et Weatherford fournira des services DCF, MCF, SOR, de forage assisté et d'interprétation de données géolocalisées dans le champ pétrolier de Novyi Port sur la Péninsule de Yamal.

« Ces contrats à long terme avec de grands opérateurs russes témoignent des avances réalisées par Weatherford en matière de technologie de forage et de l'excellent service fourni par la société dans la région », a déclaré Fayaz Kamalov, vice-président de Weatherford en Russie. « De grands opérateurs russes investissent dans les services de forage de Weatherford car ils apprécient notre technologie leader du marché, notre détermination constante à développer nos capacités, et le savoir-faire professionnel de notre équipe. »

Aujourd'hui, Weatherford exploite de multiples installations dans la région pour soutenir ses clients et ses opérations en Russie. Trois centres de service de forage à plein temps dans des zones de production clé à travers la Russie entretiennent l'équipement sur le terrain, et un centre d'opérations en temps réel fournit un soutien à distance 24 heures sur 24 à tous les projets en cours. Weatherford mobilise également le SOR Magnus® en Russie afin de répondre à l'activité accrue et aux exigences complexes des clients que le système est spécifiquement conçu pour satisfaire.

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers et un fournisseur de solutions, de technologie et de services novateurs à l'industrie pétrolière et gazière. L'entreprise est présente dans plus de 80 pays et exploite un réseau de 620 sites, y compris des installations de production, de services, de recherche et de développement et de formation. Elle emploie plus de 24 000 personnes. Pour de plus amples informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

