Weatherford signe le plus gros contrat de son histoire pour des soupapes de sûreté utilisables en profondeur

HOUSTON, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) a annoncé la signature de son plus gros contrat à l'heure actuelle pour des soupapes de sûreté utilisables en profondeur. Selon les termes de l'accord conclu avec la société multinationale brésilienne Petróleo Brasileiro S.A., plus connue sous le nom de Petrobras, Weatherford fournira 24 soupapes de sûreté Optimax™ utilisables en profondeur au cours des quatre prochaines années.

Weatherford, l'un des chefs de file dans le domaine de la technologie traditionnelle des soupapes de sûreté, étend désormais ses services d'une fiabilité reconnue au marché des eaux profondes et très profondes. Les soupapes de sûreté Optimax utilisables en profondeur protègent contre la catastrophe que représente la perte de contrôle d'un puits grâce à une fermeture sécurisée à une pression allant jusqu'à 68 MPa (10 000 psi) et sont conçues pour des profondeurs allant jusqu'à 3658 m (12 000 pieds). Les soupapes sont marquées du degré de validation V1 le plus élevé d'API-14A.

« La soupape de sûreté Optimax utilisable en profondeur de Weatherford est un exemple probant de la pensée novatrice », a déclaré Mark Hopmann, président du département des réalisations chez Weatherford. Et d'ajouter : « Les soupapes conventionnelles utilisables en profondeur nécessitent généralement des réservoirs remplis d'azote pour compenser la pression hydrostatique élevée de la ligne de contrôle. La soupape de sûreté Optimax utilisable en profondeur résout ce problème grâce à une conception reposant sur une technologie extrêmement fiable et éprouvée dans la pratique. »

Faisant partie intégrante de la ligne de complétion, la soupape de sûreté Optimax utilisable en profondeur est commandée via une ligne de contrôle hydraulique principale. Lorsque la ligne de contrôle est sous pression, la soupape reste en position ouverte. Lorsque la pression est amoindrie, la soupape se ferme pour protéger le matériel, le personnel et l'environnement. Un piston secondaire orienté vers le haut, associé à des ressorts puissants, permet une fermeture sécurisée tout en gardant la pression de maintien en position ouverte au minimum.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères qui propose des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société, qui compte plus de 24 500 employés, exerce ses activités dans plus de 80 pays, et possède un réseau de 620 sites, comprenant des installations de production, de services, de recherche et de développement ainsi que de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

