Weatherford signe un contrat de quatre ans avec Eni S.p.A

HOUSTON, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé qu'elle a conclu un contrat d'exclusivité de quatre ans avec Eni S.p.A. Le contrat fournira un minimum de 30 Non-Umbilical Downhole Deployment Valves (NU-DDV™, soupapes de déploiement non ombilicales de fond de trou) qui seront déployées sur les puits essentiels d'Eni, améliorant ainsi leur sécurité opérationnelle et la performance du réservoir.

« Cette récompense est le résultat de deux années de collaboration en recherche et développement avec Eni pour lancer une soupape d'isolation de tubage de fond de trou avec la technologie RFID (identification par radiofréquence) », a déclaré Dean Bell, président responsable du forage, de l'évaluation et de l'intervention pour Weatherford. « L'objectif était de développer une solution innovante capable de fournir une barrière de sécurité de fond de trou indépendante pour compléter les barrières conventionnelles déjà en place, afin de garantir le contrôle des formations d'afflux indésirables pendant le déclenchement. »

Au cours d'applications de forage sous-pression à gestion contrôlée ou de forage en dépression, la soupape NU-DDV répond au besoin des opérateurs d'améliorer la sécurité du processus en isolant mécaniquement la surface du réservoir au cours du déclenchement, éliminant ainsi le besoin de tuer le puits. La soupape compatible avec la technologie RFID élimine la ligne de commande externe et les opérations de serrage, assurant ainsi une fiabilité accrue du système, un temps d'installation réduit et le retrait du personnel de la zone rouge. Cette soupape NU-DDV élimine également les effets de pistonnage et réduit le temps de déclenchement pour une efficacité opérationnelle améliorée.

Bell a ajouté : « Ce contrat est aligné avec la poursuite de Weatherford et d'Eni pour l'amélioration continue de la sécurité opérationnelle et de la performance environnementale du début à la fin du processus de forage et du processus de complétion. »

À propos d'Eni

Eni est une société énergétique intégrée opérant dans 66 pays avec 32 000 employés (2019). Les activités d'Eni couvrent toute la chaîne d'approvisionnement en pétrole et gaz naturel, ainsi que la production et la commercialisation d'électricité et de produits chimiques. L'approche d'Eni concernant l'exploitation, basée sur l'excellence opérationnelle et se concentrant sur la santé, la sécurité et la protection de l'environnement, vise à prévenir et à réduire les risques d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eni.com.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première entreprise de solutions de forage de puits et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis auxquels est confrontée l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents composé de quelque 20 000 membres d'équipe et de 600 sites, qui comprennent des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Rendez-vous sur https://www.weatherford.com/ pour plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube.

