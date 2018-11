Weatherford stellt weltweit erste Technik für neu definierte Bohrlochkonstruktion vor

Vero™ für automatisierte Integrität der Verbindung ersetzt menschliche Entscheidungen durch künstliche Intelligenz

BAAR, Schweiz, 12. November 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) stellt Vero vor, das automatisiert für die Integrität von Verbindungen sorgt und künstliche Intelligenz einsetzt, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und die Integrität von Quellen mit völliger Sicherheit zu bestätigen.

In Anwendungen, die von konventioneller Arbeit an Land bis zu komplexen Bohrungen in tiefem Wasser reichen, stellt Vero Betreibern eine Konsistenz und Korrektheit zur Verfügung, die zuvor nicht erreichbar waren. Das Produkt verfügt über zwei neue, firmeneigene Funktionen: Die Technik AutoMakeup™ steuert automatisch präzise den Aufbau von Rohrverbindungen; die Software AutoEvaluate™ bewertet fortlaufend das Drehmoment im Vergleich mit den Angaben des Originalgeräteherstellers.

Durch Anwendung künstlicher Intelligenz in allen Phasen, von der Herstellung der Rohre bis zur Installation der Quelle, beseitigt Vero die Unsicherheiten menschlicher Entscheidungen aus dem Verbindungsverfahren. Dadurch minimiert das Produkt die Möglichkeit katastrophaler Fehlschläge bei Bohrungen, die in Verbindung mit schlechten Verbindungen vorkommen. Zudem werden die Gesamtbetriebskosten der Bohrung signifikant reduziert, Sicherheitsrisiken minimiert und der Ruf der Firma geschützt.

„Das weltweit erste Vero-Produkt verfügt über die disruptivste Technik, die je im Bereich des Rohrbetriebs zum Einsatz kam", sagte Dean Bell, Präsident des Bereiches Well Construction bei Weatherford. „Durch Eliminierung der inhärenten Mängel menschlicher Entscheidungen durch AutoMakeup und AutoEvaluate geht Vero über den Rohrbetrieb hinaus. Wir erwarten, dass es an Land und zu Wasser die einschlägigen Risiken minimiert und unseren Kunden hilft, konsistent und verlässlich Bohrungen auf Lebenszeit zu setzen.

Bestätigte Ergebnisse: Testeinsätze von Vero™

Offshore Aserbaidschan 7 BOHRLOCHFERTIGSTELLUNGEN MIT MEHR ALS 2.900 VERBINDUNGEN Offshore Katar ERNEUTER ABSCHLUSS VON 2 BOHRUNGEN DURCH LAUFENDE ROHRSTRÄNGE Nordsee AUSFÜHRUNG VON MEHR ALS 1.200 ABSCHLUSSVERBINDUNGEN





ERREICHT: NULL

VERBINDUNGSSCHÄDEN BEREITGESTELLT: 5 X MEHR

AUFBAUKONSISTENZ UMGESETZT: REKORD

-BETRIEBSRATE

Automatische Verbindungsintegrität mit Vero wird offiziell auf der ADIPEC 2018 vorgestellt, mit einer Eröffungspräsentation am Montag, 12. November, 12:00 Uhr (Halle 8, Stand 8210).

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Ländern tätig, beschäftigt ca. 28.450 Mitarbeiter und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 710 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.

