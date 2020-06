Weatherford va organiser une assemblée générale annuelle hybride de ses actionnaires

HOUSTON, 5 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé qu'en raison de l'épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19), elle organisera une assemblée générale annuelle hybride de ses actionnaires (« AGM »), à 10 heures (heure du Centre) le 12 juin 2020, au 2000 St, James Place, Houston Texas 77056, et virtuellement sur www.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020.

Pour la société, la santé de ses actionnaires, de ses employés et des autres participants lors de l'AGM est une priorité absolue. Ainsi, elle suit les consignes émises par les pouvoirs publics américains et locaux, le U.S. Center for Disease Control and Prevention (« CDC ») et l'Organisation mondiale de la santé (« OMS »), et nous avons mis en œuvre, et continuerons de le faire, les mesures préconisées par le CDC et l'OMS en vue de minimiser la contagion de la COVID-19 lors de l'AGM.

En application du droit irlandais, Weatherford est tenue d'utiliser un espace de réunion principal, c'est-à-dire un site physique où les actionnaires peuvent participer à l'AGM en personne et y voter. Cependant, compte tenu des préoccupations en matière de santé publique et des actuelles prescriptions d'urgence et recommandations prises par les pouvoirs publics locaux, la société conseille vivement aux actionnaires de ne pas participer à la réunion en personne à cet espace de réunion principal. Nous encourageons les actionnaires qui souhaite assister aux débats et poser des questions de le faire de manière virtuelle.

Les actionnaires qui sont autorisés à voter à l'AGM peuvent participer à la retransmission de l'AGM en direct sur Internet en suivant les instructions publiées sur www.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020 ou www.proxyvote.com, en saisissant leur code à 16 chiffres communiqué avec l'avis de disponibilité sur Internet ou leur carte de procuration. Un lien vers la réunion virtuelle sera également communiqué sur www.weatherford.com. Les actionnaires sont encouragés à se connecter au site Internet avant l'heure de l'ouverture de l'AGM. Si les actionnaires pourront voter en participant virtuellement à l'AGM lors de la retransmission en direct sur Internet, la société encourage ses actionnaires à voter à l'avance, selon l'une des méthodes décrites dans sa circulaire de procuration avant la date limite de vote par procuration fixée à 23 h 59 (heure de l'Est), le 11 juin 2020.

L'AGM se tiendra conformément aux prescriptions d'urgence prises par les pouvoirs publics locaux, le CDC et l'OMS, à savoir :

lors de l'AGM, des documents de présentation seront à la disposition des actionnaires autorisés à participer à l'AGM sur www.virtualshareholdermeeting.com/WFT2020 et seront proposés sur le site Internet peu de temps après la réunion ;

la participation en personne sera limitée à 25 % de la capacité d'accueil maximale de la salle de réunion ;

la distanciation sociale et le port de masques seront exigés ;

les personnes qui assistent à la réunion feront l'objet d'un contrôle thermique et d'autres procédures de contrôle – veuillez prévoir plus de temps avant la réunion pour vous soumettre à ces procédures ; et

après l'ouverture de l'AGM, plus personne ne sera admis à l'AGM.

En raison des restrictions locales imposées en Irlande dues à la COVID-19, les installations de téléconférence audio pour participer à l'AGM ne seront plus mises à disposition dans les bureaux du cabinet d'avocats de la société, Matheson. Cependant, pour remplir les exigences imposées par le droit irlandais, les actionnaires inscrits qui souhaitent participer à l'AGM sans quitter l'Irlande peuvent le faire via Internet en suivant les instructions relatives à la participation virtuelle à l'AGM énoncés ci-dessus.

