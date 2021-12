WEB e Eagle LNG firmam acordo de fornecimento de GNL limpo

O Terminal de GNL de Aruba servirá como terminal de recebimento e regaseificação de GNL da WEB para sua usina de energia de Balashi. O Terminal será localizado na Refineria di Aruba, uma unidade industrial existente, em San Nicolas, em Aruba, onde o GNL, da Eagle LNG, será recebido, armazenado e regaseificado com gás natural entregue à usina de energia da WEB. O uso de GNL para geração de energia aproveita o investimento existente da WEB em motores bicombustíveis que melhoram o desempenho ambiental e estabilizam as taxas de combustível a preços historicamente baixos, ao mesmo tempo em que permite a introdução de geração de eletricidade renovável mais intermitente na ilha.

"O GNL se encaixa na visão da WEB Aruba de produção mais limpa, ecológica e livre de óleo combustível, e estamos trabalhando para alcançar a dessalinização da água e a produção e fornecimento de energia sustentáveis. Damos as boas-vindas ao GNL como um combustível de transição que, eventualmente, deve levar a uma combinação de 50% de fontes de energia renovável e 50% de combustíveis alternativos", disse Serapio (Laty) Wever, CEO da WEB Aruba AI.

O investimento em infraestrutura é de aproximadamente US$ 100 milhões em Aruba e criará até 100 empregos locais durante a construção, bem como empregos operacionais altamente qualificados com treinamento especializado em recursos críticos necessários à medida que o mundo faz a transição para um futuro de carbono zero líquido. O projeto introduzirá energia estável e de baixo custo na ilha e aumentará suas credenciais ambientais. Ao migrar do óleo combustível pesado ou diesel para GNL, haverá uma redução significativa nas emissões prejudiciais: 30% em CO2, 75% NOx, 90% de particulados e 99% de SOx.

Sean Lalani, presidente da Eagle LNG, disse: "Estamos comprometidos em investir na bacia do Caribe e estamos honrados em ter assinado um acordo para outro grande projeto de GNL, desta vez em Aruba. Juntamente com acordos recentes em outros lugares da bacia do Caribe, incluindo o novo terminal em Antígua, isso confirma ainda mais a Eagle LNG como parceira confiável de escolha de gás natural na região. O terminal de importação de GNL resultará em energia mais ambientalmente responsável, apoiando a adição de mais geração renovável, menores custos operacionais e de manutenção, além de um fornecimento de combustível estável, historicamente de baixo custo. Juntamente com os benefícios econômicos e ambientais, a transição para a geração impulsionada por GNL funcionará como catalisadora para novos pilares econômicos em Aruba. Esperamos fazer parte de Aruba por muitos anos."

"Este é um projeto extremamente importante para uma Aruba que ama seu meio ambiente, que produzirá energia com base em energia limpa que reduzirá os custos de água e eletricidade em benefício de toda a Aruba", disse Glenbert Croes, Ministro do Trabalho, Energia e Integração de Aruba.

A embaixada dos EUA em Curaçao ofereceu suporte inicial ao projeto de Aruba por meio do programa de defesa do Departamento de Comércio dos EUA, que incentiva as exportações dos EUA, ao mesmo tempo em que oferece consultoria sobre como fazer negócios em países estrangeiros.

Sobre a Eagle LNG

A Eagle LNG é uma empresa privada e operada por portfólio do The Energy & Minerals Group. A Eagle LNG fornece energia acessível, eficiente e de queima limpa. Ela desenvolve soluções de abastecimento de GNL em pequena escala para indústrias navais e geração de energia no Caribe e na América Latina. A Eagle LNG está sediada em Houston, no Texas. Para informações adicionais, visite www.eaglelng.com/aruba.

Sobre a Utilities Aruba/WEB Aruba

Em 1990, o governo de Aruba, como único acionista, criou a Utilities Aruba NV, que se tornou a holding para a produção e distribuição de energia e água. A Utilities Aruba atua como o elo entre o governo e as entidades de trabalho. Em 2009, o governo de Aruba vislumbrou uma nova estratégia para suas concessionárias de serviços públicos. Essa visão, anunciada na conferência Rio+20, tornou-se o principal objetivo da política de Aruba e a função principal da Utilities Aruba NV, que está assumindo um papel de liderança na supervisão desta transição energética.

