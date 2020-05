Webb Fontaine fait don de concentrateurs d'oxygène à usage médical et de plus de 320 000 masques de protection à ses pays partenaires, en Afrique et en Asie

Par cette assistance représentant quelques 6 tonnes de marchandises pour un volume de 46 mètres cubes, Webb Fontaine entend soutenir et protéger les communautés locales et ainsi sauver des vies.

« Nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale et nous devons faire preuve de solidarité dans cette situation d'urgence à travers de dons conséquents, en particulier aux populations déjà confrontées à des conditions sanitaires et économiques précaires. Nous devons tous nous unir pour nous soutenir mutuellement, afin d'offrir des produits essentiels aux plus vulnérables au sein de nos communautés », a déclaré Didier Reymond, PDG de Webb Fontaine.

La propagation de la pandémie accentue la pression sur les systèmes de santé déjà débordés. Webb Fontaine livrera donc ces équipements médicaux aux autorités locales qui les remettront alors aux structures médicales de leur choix au Nigeria, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo, Guinée, Sénégal, République centrafricaine, Éthiopie, Népal et Maldives. L'ensemble des envois comprenant concentrateurs d'oxygène, filtres de rechange, kits de canules de raccordement et masques de protection, sont fabriqués et prêts pour l'expédition. La logistique nécessaire à leur acheminement par avion vers les différentes destinations a débuté le 15 mai 2020.

Tout en consolidant les relations de longue date nouées avec ces pays, ces dons s'inscrivent dans une vision plus large de Webb Fontaine consistant à aider, à soutenir et à favoriser le développement des communautés pour bâtir un avenir meilleur.

À propos de Webb Fontaine

La société Webb Fontaine est le leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Présente en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, la société se spécialise dans le développement et l'utilisation de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, le Big Data, la Blockchain en vue de fluidifier les échanges commerciaux et de moderniser les administrations. La société dispose des plus grands centres de recherche et développement au monde, spécialisés dans le domaine du commerce extérieur.

La mise en place de solutions de contrôle de la valeur en Douane dans des pays de la région, tels que le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, a permis à l'ensemble des acteurs de travailler électroniquement et de manière intégrée. Outre le renforcement des capacités de la Douane et l'augmentation des recettes de l'État, ceci a permis la réduction du temps de dédouanement et a apporté une totale transparence dans les procédures.

