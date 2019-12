Webb Fontaine ganha três prêmios de prestígio no Prêmio Nigeriano de Tecnologia de 2019

A premiação foi realizada no Ace-Olivia Hall de Lagos, na Nigéria, e a Webb Fontaine recebeu três prêmios de prestígio: Fornecedora do Ano de Serviços de Infraestrutura de Governo Eletrônico, Empresa do Ano de Desenvolvimento de Software e um Prêmio Especial de Reconhecimento para o Sr. Ope Babalola, diretor geral da Webb Fontaine na Nigéria.

Como diretor geral da Webb Fontaine na Nigéria, Ope Babalola é responsável pela gestão de implementação das soluções tecnológicas da Webb Fontaine na Nigéria e tem sido considerado fundamental na implementação das soluções por várias agências governamentais.

"Em nome da Webb Fontaine, é uma honra nossa empresa ser reconhecida pelo NiTA como Fornecedora do Ano de Serviços de Infraestrutura de Governo Eletrônico e Empresa do Ano de Desenvolvimento de Software. Desde 2006 somos a parceira tecnológica oficial do Serviço Aduaneiro Nigeriano e estes prêmios confirmam a forte relação que desenvolvemos ao longo dos anos. Também gostaria de agradecer à equipe da Webb Fontaine por seus esforços contínuos no desenvolvimento de soluções de alto nível para o empoderamento de comunidades e governos locais", declarou Ope Babalola, diretor administrativo da Webb Fontaine na Nigéria.

Agora em seu quinto ano, o NiTA premia anualmente os principais empreendedores de tecnologia, profissionais de tecnologia, organizações corporativas, inovadores, acadêmicos, inventores e decisores políticos (governo) da Nigéria. Os prêmios têm como objetivo criar um Prêmio de Tecnologia de grande dimensão na Nigéria que seja reconhecido internacionalmente.

Os prêmios significam um enorme passo para a Webb Fontaine, pois suas soluções tecnológicas estão sendo reconhecidas em todo o continente.

Webb Fontaine conta com 15 escritórios em mercados de todo o mundo e trabalha com diferentes entidades governamentais e privadas para fornecer-lhes soluções tecnológicas que facilitem seus processos comerciais. Suas soluções e serviços inovadores ganham vida em seus Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os quais trabalham em todos os níveis para garantir que seus produtos sejam utilizados de forma correta e eficiente. Localizada na Armênia, França e Filipinas, a Webb Fontaine investe fortemente para garantir que cada unidade esteja equipada com tecnologia disruptiva, como IA e Aprendizado de Máquina, a fim de poder desenvolver constantemente novas soluções para seus clientes.

