Webb Fontaine lance une nouvelle série de webinaires afin de faire face aux perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte du COVID-19

DUBAI, U.A.E, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, le leader mondial des solutions douanières et commerciales destinées aux gouvernements, convie les professionnels du secteur à son webinaire sur le thème : « la digitalisation des échanges et des recettes en période de crise ». Cette téléconférence se tiendra les 12 et 19 mai prochain à 10h GMT. Conçu pour favoriser le partage des connaissances tout au long de cette pandémie, le webinaire traitera en profondeur des thèmes clés tels que la chaîne d'approvisionnement et le recouvrement des recettes, dans le contexte actuel de la facilitation du commerce.

À l'intention des autorités des secteurs public et privé, ce séminaire web mettra notamment l'accent sur la reprise après sinistre dans la situation du COVID-19. Par ailleurs, Il examinera 13 différentes stratégies gouvernementales visant à réduire considérablement les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des activités essentielles.

Animé par Michel Zarnowiecki, Directeur des Réformes Institutionnelles à Webb Fontaine et ancien Coordinateur Régional Principal pour les affaires douanières et de frontières à la Banque Mondiale, le webinaire réunira des experts du commerce international afin de partager des expériences concrètes et de proposer des solutions permettant d'assurer la continuité des activités pour endiguer la crise.

Didier Raymond, PDG de Webb Fontaine a fait observer : « le COVID-19 constitue aujourd'hui le défi le plus urgent à relever par la communauté internationale ainsi que par les services douaniers. Pour répondre à ce défi commun, l'objectif de Webb Fontaine en organisant cette série de webinaires est de favoriser les discussions en donnant l'occasion aux experts du commerce international de partager leurs connaissances et leurs points de vue. Nous sommes persuadés que nous pouvons faire beaucoup plus ensemble qu'individuellement ».

La diffusion de notre webinaire sur la digitalisation des échanges et des recettes en période de crise, est prévue le 12 mai à 10h GMT en français, via le lien suivant, puis le 19 mai en anglais, à partir du lien ci-après. La séance durera une heure et demie.

Ces séminaires web axés sur le partage des idées relèvent d'une série élargie de forums de réflexion destinés à présenter des solutions utiles aux opérateurs et intervenants afin de les aider à élaborer des stratégies opérationnelles efficaces et à partager leur savoir-faire.

À propos de Webb Fontaine

La société Webb Fontaine est leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Présente en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, la société se spécialise dans le développement et l'utilisation de technologies de pointe (telles que l'intelligence artificielle) en vue de fluidifier les échanges commerciaux et de moderniser les administrations. La société dispose des plus grands centres de recherche et développement au monde, spécialisés dans le domaine du commerce extérieur.

La mise en place de Guichet Unique du Commerce Extérieur dans des pays de la région, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, a permis à l'ensemble des acteurs de travailler électroniquement et de manière intégrée. Outre l'augmentation des recettes de l'État, ceci a permis la réduction du temps de dédouanement et a apporté une totale transparence dans les procédures.

Pour plus d'information, visitez le site www.webbfontaine.com

