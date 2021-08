Webb Fontaine obtém contrato no Egito com Misr Technology Services para implementação nacional de serviços de gestão integrada de riscos de última geração para o setor comercial e alfandegário

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/-- A Webb Fontaine, provedora líder de serviços avançados e inovadores de comércio e alfândega, anunciou sua primeira parceria com a Misr Technology Services para trabalhar no Egito.

Como especialista no fornecimento das mais recentes tecnologias de inteligência artificial (IA) e instalação de soluções de rede altamente conectadas, a Webb Fontaine foi escolhida para comandar um projeto para fornecer um serviço de gestão integrada de riscos (IRM) atualizado recentemente em todo o Egito.

O projeto de prestígio marca o primeiro passo para a Webb Fontaine ingressar no setor comercial e alfandegário egípcio, que está em rápido crescimento, e tem a intenção de expandir e se desenvolver, no futuro próximo, em um dos destinos mais avançados da região no manuseio e encaminhamento de cargas.

A Webb Fontaine, em parceria com a Misr Technology Services, prestará diversos serviços a importantes órgãos, departamentos e entidades governamentais, incluindo oficiais da alfândega egípcia e autoridades regulatórias envolvidas na importação e exportação de mercadorias.

Como desenvolvedora e administradora do atual sistema nacional de janela única (NSW) no Egito, o "Nafeza", a MTS escolheu o sistema avançado de gestão de riscos da Webb Fontaine devido a sua ampla utilização de IA e de outras tecnologias líderes de mercado.

Alioune Ciss, CEO da Webb Fontaine, disse: "Estamos honrados por termos sido escolhidos pela MTS como o principal parceiro de tecnologia para esse interessante projeto. A IA transformou efetivamente a maneira como o comércio e a alfândega são geridos em todo o mundo, e esperamos apresentar isso no Egito. Esperamos ser um grande protagonista na digitalização bem-sucedida da plataforma comercial e alfandegária do Egito por muitos anos."

O histórico de sucesso da Webb Fontaine mostra que a empresa tem experiência em utilizar IA para facilitar o comércio, aumentar receitas fiscais, reduzir os tempos de desembaraço e o congestionamento dispendioso em operações portuárias, ao mesmo tempo que melhora muito a governança de uma instalação.

Misr Technology Services: Como parte de seu primeiro empreendimento no país, o sistema de gestão de riscos da Webb Fontaine será implementado como uma solução integrada ao "Nafeza". A MTS fornecerá o hardware, as instalações de TIC e outros componentes essenciais. Além de implementar o IRM, a Webb Fontaine está ansiosa para expandir sua presença no Egito e prestar um escopo mais amplo de serviços comerciais e alfandegários.

