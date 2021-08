Webb Fontaine remporte un contrat en Égypte avec Misr Technology Services pour le déploiement national d'un service de pointe de gestion intégrée des risques pour le secteur du commerce et des douanes

DUBAI, EAU, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, un fournisseur de premier plan de services commerciaux et douaniers avancés et innovants, a annoncé son tout premier partenariat pour travailler avec Misr Technology Services en Égypte.

En tant qu'expert dans la fourniture des toutes dernières technologies d'intelligence artificielle (IA) et l'installation de solutions de réseau hautement connectées, Webb Fontaine a été choisi pour diriger un projet visant à fournir un service national de gestion intégrée des risques (IRM) nouvellement mis à niveau en Égypte.

Ce projet prestigieux marque le premier pas de Webb Fontaine dans le secteur en pleine croissance du commerce et des douanes égyptiennes, qui a l'ambition de se développer et de devenir l'une des destinations les plus avancées de la région en matière de manutention et d'expédition de fret dans un avenir proche.

Webb Fontaine, en partenariat avec Misr Technology Services, fournira une gamme de services à d'importants organismes, départements et entités gouvernementaux, notamment des fonctionnaires des douanes égyptiennes et des autorités de régulation impliquées dans l'importation et l'exportation de marchandises.

En tant que développeur et administrateur de l'actuel système national de guichet unique (NSW) « Nafeza » en Égypte, MTS a choisi le système avancé de gestion des risques de Webb Fontaine en raison de son utilisation intensive de l'IA et d'autres technologies de pointe.

Alioune Ciss, PDG de Webb Fontaine, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis par MTS comme partenaire technologique clé pour ce projet passionnant. L'IA a effectivement transformé la façon dont le commerce et les douanes sont gérés dans le monde entier et nous sommes impatients de le montrer en Égypte. Nous nous réjouissons d'être un acteur important de la numérisation réussie de la plate-forme commerciale et douanière de l'Égypte pour de nombreuses années à venir. »

Les antécédents de Webb Fontaine montrent que l'entreprise a l'expérience de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter le commerce, augmenter les recettes de trésorerie, réduire les délais de dédouanement et les encombrements coûteux dans les opérations portuaires, tout en améliorant considérablement la gouvernance d'une installation.

Misr Technology Services : Dans le cadre de sa première entreprise dans le pays, le RMS de Webb Fontaine sera déployé en tant que solution intégrée avec « Nafeza. » MTS fournira le matériel, les installations de TIC et d'autres éléments clés. Au-delà de la mise en œuvre de l'IRM, Webb Fontaine est impatient d'étendre sa présence en Égypte et de proposer une gamme plus large de services commerciaux et douaniers.

