Webinaire d'experts de la 2e conférence du Forum mondial de la santé du Forum de Boao pour l'Asie

Les experts estiment généralement qu'il est d'une importance vitale de partager les informations et les expériences et de coopérer par ailleurs aux niveaux transfrontaliers et interrégionaux pendant cette guerre contre la pandémie de COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a beaucoup travaillé dans cette optique en remplissant pleinement son rôle et en coordonnant les réponses mondiales. Bien que les différents pays soient susceptibles d'avoir des systèmes et des cultures différents et que le processus de développement et de transmission de la pandémie ne soit pas le même, la loi fondamentale de la prévention et de la réponse est plus ou moins similaire face au même type d'épidémie soudaine de maladies infectieuses. La communauté internationale devrait apprendre des uns et des autres de ses membres et respecter mutuellement la loi afin de former la plus grande force commune pour lutter contre la pandémie et pour finir par la surmonter.