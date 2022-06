Webinarium Counterpoint Research: HONOR przedstawia przyszłość mobilnego obrazowania

„Fotografowanie smartfonem nie ogranicza się wyłącznie do sprzętu czy oprogramowania. Dlatego w HONOR wykorzystujemy fuzję fotografii obliczeniowej i kilku aparatów, aby osiągnąć to, co nazywamy synergią >>wszystko dla jednego i jeden dla wszystkich<<, podwyższając jakość obrazu z aparatów smartfonów do poziomu, który może konkurować nawet z tym, co oferują niektóre cyfrowe lustrzanki – powiedział dr Weilong Hou, ekspert techniczny HONOR Imaging. - Seria HONOR Magic4 jest przykładem wkładu pracy naszego zespołu badawczo-rozwojowego wykorzystującego technologię HONOR Image Engine, która nie tylko umożliwia użytkownikom pełnię możliwości każdego aparatu fotograficznego wbudowanego w smartfon HONOR, ale także sprawia, że niesamowita jakość obrazu staje się dostępna dla każdego użytkownika".

Webinarium poprowadził Peter Ricardson, wiceprezes ds. badań, Counterpoint Research, natomiast wśród uczestników znaleźli się weterani branży i specjaliści w tej dziedzinie, w tym dr Hou; Hervé Macudzinski - dyrektor ds. nauki o obrazie, DXOMARK; Judd Heape - wiceprezes ds. zarządzania produktem, Qualcomm oraz Eugenio Recuenco - uznany profesjonalny fotograf, reżyser filmowy i dwukrotny zdobywca nagrody Lwa w Cannes, który niedawno zrealizował film w całości na aparacie HONOR Magic4 Pro. Konferencję uzupełnia opublikowany dziś biuletyn informacyjny Counterpoint Research.

HONOR Image Engine: serce aparatów fotograficznych wbudowanych w smartfony HONOR

W swojej prezentacji dr Hou przedstawił HONOR Image Engine, najnowocześniejsze rozwiązanie HONOR dla aparatów fotograficznych, które umożliwia współpracę urządzenia ze sztuczną inteligencją i algorytmami w celu generowania najwyższej jakości obrazu. Bazując na doświadczeniach z kamerą, system pomaga użytkownikom przekształcić proste zdjęcia z aparatu w artystyczne wizje ich twórczości. Najnowsze flagowe smartfony HONOR, HONOR Magic4 Pro i HONOR Magic4 Ultimate, to świadectwo skuteczności tego rozwiązania. Ten ostatni uzyskał 146 punktów w DXOMARK Overall Camera Score - najwyższy wynik w historii autorytatywnej organizacji oceniającej produkty.

W odpowiedzi na problemy użytkowników związane z mobilną fotografią i nagrywaniem wideo oba smartfony zostały wyposażone w szeroki zakres najnowocześniejszych funkcji, w tym możliwość jednoczesnego robienia wysokiej jakości zdjęć i nagrywania wideo. Według dr Hou w przyszłości marka HONOR będzie nadal dążyć do umożliwienia konsumentom wykonywania doskonałych zdjęć w dowolnym miejscu i czasie poprzez badania i rozwój, kładąc nacisk na osiągnięcie równowagi wydajności pomiędzy aparatami mobilnymi i dedykowanymi, poprawę jakości obrazu i wykorzystanie szerszej gamy czujników z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem, co pozwoli na kompleksową poprawę wyników obrazowania.

Obecnie wszystkie smartfony z serii HONOR Magic i HONOR N dysponują technologią HONOR Image Engine, która działa w tle, aby zapewnić jeszcze lepsze rezultaty przy robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów.

Ocena aparatów fotograficznych w smartfonach

Z perspektywy wiarygodnego eksperta w dziedzinie oceny produktów Macudzinski podzielił się swoimi poglądami na temat wymagań stawianych doskonałym zdjęciom – umiejętności fotografa w zakresie identyfikacji i kadrowania sceny, zaistnienia decydującego momentu, który należy uchwycić z wyrazistością oraz możliwości aparatu w zakresie odczytywania intencji użytkownika i odpowiedniego modyfikowania obrazów. Według Macudzinskiego, aby aparat fotograficzny w smartfonie można było uznać za wyjątkowy, musi wspomagać te możliwości w domyślnym trybie fotografowania. Ekspert zaprezentował swoje poglądy na przykładzie aparatu HONOR Magic4 Ultimate, który od czasu opublikowania raportu z testów w marcu pozostaje na szczycie rankingu aparatów fotograficznych DXOMARK dla smartfonów. Wyróżniając flagowy smartfon HONOR za jego wyjątkowe funkcje użytkowe, możliwości fotografowania i przetwarzanie sztucznej inteligencji, Macudzinski omówił najważniejsze punkty raportu DXOMARK, koncentrując się na wydajności zoomu HONOR Magic4 Ultimate w różnych ogniskowych oraz na syntezie sprzętu i oprogramowania, umożliwiającej współpracę różnych obiektywów aparatu i uzyskanie wyraźnie lepszej jakości obrazu.

Fotografia smartfonowa z perspektywy zawodowca

Słynący z pracy jako fotograf i reżyser filmowy, Recuenco nakręcił ostatnio swój film Kaleidoscope w całości na HONOR Magic4 Pro. Nawiązując do swoich doświadczeń podczas prezentacji, Recuenco podkreślił, że filmując smartfonem HONOR czuł się swobodnie, ponieważ szereg profesjonalnych funkcji, takich jak potężny system kamer i Magic-Log, zapewniły mu pełną dowolność twórczą, z której korzysta przy użyciu profesjonalnego sprzętu, jednak w znacznie bardziej kieszonkowej formie. Jako jeden z sędziów konkursu Magiczne chwile z HONOR Recuenco dokonał również wyboru kilku zgłoszeń z tegorocznego konkursu i omówił niezliczone możliwości, jakie dają dzisiejsze aparaty fotograficzne w smartfonach, dzięki którym użytkownicy mogą z większą niż kiedykolwiek wcześniej ekspresją prezentować swoje zdjęcia.

Integracja technologiczna

Reprezentując firmę Qualcomm, Heape podzielił się spostrzeżeniami na temat współpracy, która doprowadziła do powstania HONOR Image Engine. Seria HONOR Magic4 w pełni wykorzystała mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i najnowszą technologię Qualcomm AI Engine dla Ultra Fusion Photography, umożliwiając wykonywanie zdjęć przez różne obiektywy i przetwarzanie przez wiele ISP, które uzupełniają się wzajemnie, aby osiągnąć wyższą jakość obrazu. Innowacyjny algorytm opracowany przez firmę HONOR w pełni wykorzystuje możliwości fotografii obliczeniowej w domenie RAW. Wykorzystując elastyczność technologii HONOR Image Engine, jednocześnie ISP firmy Qualcomm może wspierać wysoką przepustowość wielowątkowości i przetwarzania równoległego, co prowadzi do innowacyjnych funkcji i korzyści dla użytkownika, takich jak „Zaawansowana funkcja fotografowania podczas nagrywania filmów".

Uzupełniający biuletyn informacyjny Counterpoint Research

Webinarium jest uzupełnieniem najnowszego opracowania Counterpoint Research, które oferuje całościowe spojrzenie na ogólne trendy w branży, wzbogacone o wypowiedzi panelistów biorących w nim udział. Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Counterpoint Research.

