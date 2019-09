WebMD acquiert Aptus Health

NEW YORK, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., une société leader des services d'information de santé destinés au grand public, aux médecins et aux autres professionnels de santé appartenant à Internet Brands, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue d'acquérir Aptus Health.

L'acquisition comprend Univadis, la marque phare d'Aptus Health, une plateforme mondiale d'information et pédagogique d'actualités médicales, de mises à jour sur les conférences et les recherches et un maître à penser pédagogique pour quatre millions de professionnels de santé dans 91 pays. En outre, la transaction comprend EngagedMedia d'Aptus Health, qui appuie la fidélisation et l'adhésion des patients à travers une plateforme de messagerie mobile intégrée, et Tomorrow Networks, qui offre des solutions mobiles de publicité et de marketing géolocalisées, reposant sur les données et le comportement du consommateur.

L'acquisition permettra de combiner les compétences fondamentales et l'envergure d'Aptus Health avec celles de WebMD et de Medscape, les marques phares du grand public et des professionnels de santé du réseau WebMD.

« Aptus Health s'intègre parfaitement aux marques professionnelles et grand public actuelles de WebMD, c'est un complément idéal de nos plateformes », a déclaré Bob Brisco, le PDG de WebMD. « Ensemble, nous allions nos atouts pour étendre notre portée et notre engagement auprès des professionnels de santé, des patients et du grand public. »

Ajouter Univadis, la marque phare d'Aptus Health, à la franchise Medscape, étendra sa portée unique au point d'en faire la principale source mondiale d'actualités cliniques, d'information sur la santé, de pédagogie et d'outils de point de service pour les professionnels de santé du monde entier.

« Univadis renforce notre attachement à fournir le meilleur contenu et les meilleurs outils de leur catégorie à des millions de médecins à travers la planète », a déclaré Jeremy Schneider, le directeur général adjoint et directeur général du groupe WebMD Global. « Grâce à Univadis, nous approfondissons nos liens auprès des marchés locaux, étendons notre portée auprès des professionnels de santé et gagnons en valeur aux yeux des clients. »

Basée à Reading (Massachusetts), Aptus Health, qui appartient à 100 % à Merck, est connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada. Aptus Health poursuivra ses activités comme filiale indépendante de WebMD, à mesure que les sociétés développeront et intégreront leurs produits, plateformes et services. L'acquisition devrait être finalisée en octobre et est sujette aux conditions de clôture habituelles. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

À propos d'Aptus Health

Aptus Health propose aux entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie une approche véritablement connectée pour impliquer les professionnels de santé, le grand public et les autres parties prenantes, grâce à un éventail de canaux et de services d'information numérique de grande valeur. En faisant appel à ce portefeuille d'actifs reposant sur de riches données de fidélisation et d'analyse, Aptus conçoit et met au point des solutions d'engagement multicanal intégrées permettant à ses clients de nouer activement des liens avec leur clientèle à des moments charnières de leur processus décisionnel et d'influer sur leur comportement à l'échelle appropriée.

Aptus Health est une filiale appartenant à 100 % à Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis (connue comme MSD en dehors des États-Unis et du Canada) (« Merck »), disposant de ses propres employés, processus rédactionnels, activités commerciales et financières et de sa gouvernance. Aptus Health conserve ses informations indépendamment de Merck, toute comme la confidentialité des informations relatives à ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.AptusHealth.com .

À propos de Medscape

Medscape est la principale source d'information clinique, d'information sur la santé et d'outils de point de service pour les professionnels de santé. Medscape offre aux spécialistes, aux médecins traitants et autres professionnels de santé les informations médicales et les outils éducatifs les plus solides et les mieux intégrés. Medscape Education (medscape.org) est le site par excellence du développement professionnel continu. Il inclut plus de 30 parcours spécialisés offrant des milliers de cours gratuits de FMC et de formation continue ainsi que d'autres programmes éducatifs destinés aux médecins, aux infirmiers et infirmières et autres professionnels de santé.

Medscape et Medscape Education font les tous deux partie de WebMD Health Corp., une société appartenant à Internet Brands.

À propos de WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp., une société d'Internet Brands, est le principal fournisseur de services d'information de santé destinés aux patients, aux médecins, aux professionnels de santé, aux employeurs ainsi qu'aux plans de couverture sanitaire, et ce par le biais de ses portails en ligne publics et privés, de ses plateformes mobiles et de ses publications axées sur la santé. Le réseau de santé WebMD inclut WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education et d'autres sites appartenant à WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org ® et RxList® font partie des marques déposées de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.

À propos d'Internet Brands

Basée à El Segundo (Californie), Internet Brands® est une entreprise de services logiciels et de médias en ligne entièrement intégrée qui articule son activité autour de quatre catégories verticales à forte valeur ajoutée : la santé, l'automobile, les affaires juridiques et l'immobilier/voyages. Les sites Internet grand public et primés de la société figurent tout en haut des classements de leurs catégories respectives et sont au service de plus de 250 millions de visiteurs par mois. De plus, une gamme complète d'offres de présence sur le Web a permis des relations étroites et à long terme avec les PME et les entreprises. La puissante plateforme d'exploitation brevetée d'Internet Brands offre la souplesse et l'évolutivité nécessaires pour alimenter la croissance continue de l'entreprise. Internet Brands est une société du portefeuille de KKR et de Temasek. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.internetbrands.com.

