WebMD (Internet Brands) neemt het Benelux-platform MediQuality over

NEW YORK, 2 augustus 2018 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., onderdeel van Internet Brands en leider binnen het domein van de gezondheidsvoorlichtingsdiensten voor klanten en artsen, kondigt vandaag de overname van MediQuality aan, de toonaangevende digitale, online provider van informatie voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg).

MediQuality is nabij Brussel gevestigd en bereikt elke maand meer dan 50.000 artsen en andere mensen die actief zijn binnen de gezondheidszorg. Het voorziet hen van medisch nieuws, medische informatie en een uitgebreide verslaggeving van grote medische congressen en conferenties. Een geverifieerde en betrouwbare online community gaat er ook in real time in gesprek met artsen en hun peers over klinische trends en problemen.

"Het engagement van MediQuality om artsen in de Benelux kwaliteitsvolle informatie en een zinvolle betrokkenheid te bieden, vormt een aanvulling op onze mogelijkheden," zegt Jeremy Schneider, Senior Vice President, Corporate Development and Global Strategy bij WebMD. "De overname stelt ons in staat om onze relatie met artsen uit de Benelux op Medscape, ons platform voor artsen, te verdiepen. Dankzij onze gebundelde krachten kunnen we onze reikwijdte en meerwaarde voor onze klanten vergroten."

Met 3.6 miljoen actieve gebruikers wereldwijd is Medscape de belangrijkste bron van klinisch nieuws, gezondheidsinformatie en zorgverleningstools voor artsen wereldwijd.

"MediQuality kijkt ernaar uit om deel uit te maken van het gezondheidsnetwerk van WebMD," zegt Pierre De Nayer, Managing Director van Mediquality. "Met ons gemeenschappelijk engagement t.a.v. professionele zorgverleners en de aanzienlijke digitale capaciteiten van Medscape kunnen we verder bouwen op onze passie voor het leveren van een kwaliteitsinformatie en een zinvolle betrokkenheid die artsen ondersteunen in hun klinische praktijk. We kijken uit naar het werk dat we samen zullen realiseren. Dit zal ongetwijfeld een groei betekenen voor beide bedrijven."

MediQuality zal verder blijven fungeren als onafhankelijk dochterbedrijf van WebMD. De voorwaarden van de transactie werden niet openbaar gemaakt.

Over MediQuality

MediQuality is de toonaangevende online artsengemeenschap en digitale media voor professionele zorgverleners in de Benelux. MediQuality was bij haar oprichting in 2000 één van de weinige pioniers en behoort tot de meest ervaren en meest succesvolle digitale bronnen voor professionele zorgverleners in Europa. Met de recente overname van het in België gebaseerde Mevipro heeft het bedrijf zijn koppositie op de markt nog versterkt en zijn dienstengamma uitgebreid tot continue medische bijscholing online.

Over WebMD

WebMD Health Corp., onderdeel van Internet Brands, is de toonaangevende provider van gezondheidsvoorlichtingsdiensten. Ze gidst patiënten, artsen, professionele zorgverleners en doorheen haar openbare en privé online portalen, mobiele platforms en gezondheidsgerelateerde publicaties. Tot het gezondheidsnetwerk van WebMD behoren WebMD Health, Medscape, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education en andere eigen websites van WebMD.

WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® en RxList® zijn handelsmerken van WebMD Health Corp. of haar dochterondernemingen.

Over Internet Brands

Internet Brands®, met hoofdkantoor in El Segundo, Californië, is een volledig geïntegreerde dienstenorganisatie voor online media en software, die focust op vier domeinen: gezondheid, automobiel, juridisch en woning/reizen. De bekroonde consumentenwebsites van het bedrijf zijn leiders binnen hun domein en helpen meer dan 250 miljoen maandelijkse bezoekers. Dankzij een volledig gamma aanbiedingen konden die websites diepgaande langetermijn relaties opbouwen met kmo's en zakelijke klanten. Het sterke, gepatenteerde besturingsplatform van Internet Brands biedt de nodige flexibiliteit en schaalbaarheid om de continue groei van het bedrijf te blijven aansturen. Internet Brands is een portfoliobedrijf van KKR en Temasek. Voor meer informatie kan u terecht op www.internetbrands.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/257757/webmd_logo.jpg

Related Links

http://www.webmd.com