WebMD, membre d'Internet Brands, acquiert MediQuality, une plateforme active au Benelux

NEW YORK, le 2 août 2018 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., une entreprise membre d'Internet Brands et leader des services d'information en matière de santé pour les consommateurs et médecins, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis MediQuality, la plateforme d'information numérique en ligne numéro 1 pour les professionnels des soins de santé au Benelux (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg).

Basée à proximité de Bruxelles, la plateforme MediQuality touche plus de 50 000 médecins et autres professionnels des soins de santé chaque mois, en leur fournissant des informations et des actualités médicales ainsi qu'une couverture exhaustive des principaux congrès et conférences dans le domaine médical. De plus, une communauté en ligne authentifiée et fiable permet d'impliquer les médecins et de mener des discussions en temps réel et entre pairs portant sur les thématiques et tendances cliniques.

« L'engagement de MediQuality à fournir aux médecins du Benelux des informations de qualité et un lieu d'échange pertinent renforce nos capacités », a déclaré Jeremy Schneider, Senior Vice President, Corporate Development and Global Strategy chez WebMD. Il a ajouté : « Cette acquisition nous permet d'élargir notre connexion avec les médecins du Benelux sur Medscape, notre plateforme dédié aux médecins, et de profiter de la combinaison de nos forces respectives pour augmenter notre portée et la valeur que nous créons pour nos clients ».

Avec 3,6 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde, Medscape est la source principale d'actualités cliniques, d'informations en matière de santé et d'outils d'intervention pour les médecins du monde entier.

Pierre De Nayer, Managing Director de MediQuality, a indiqué : « MediQuality a hâte de faire partie du réseau de santé de WebMD. Grâce à notre engagement commun envers les professionnels des soins de santé et les importantes ressources numériques de Medscape, nous pouvons capitaliser sur notre passion pour fournir du contenu de qualité ainsi qu'un lieu d'échange pertinent qui soutient les médecins dans la pratique clinique. Nous sommes impatients de réaliser tout cela ensemble. Cela représentera sans aucun doute une croissance pour les deux entreprises. »

MediQuality continuera à opérer comme une filiale indépendante de WebMD. Les termes de la transaction n'ont pas été rendus publics.

À propos de MediQuality

MediQuality est la principale communauté de médecins en ligne et le média numérique numéro 1 pour les professionnels des soins de santé au Benelux. Créée en 2000, MediQuality faisait partie des quelques pionniers et compte parmi les ressources numériques les plus expérimentées et les plus visitées pour les professionnels des soins de santé en Europe. Grâce à sa récente acquisition de la société Mevipro, basée en Belgique, elle continue à renforcer son évidente position de leader du marché tout en étendant sa gamme de services à une formation médicale continue en ligne.

À propos de WebMD

WebMD Health Corp., une entreprise d'Internet Brands, est le principal fournisseur de services d'information en matière de santé pour les patients, les médecins, les professionnels des soins de santé, les employeurs ainsi que les plans de santé via ses portails publics et privés en ligne, ses plateformes mobiles et ses publications axées sur la santé. Le WebMD Health Network inclut WebMD Health, Medscape, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education ainsi que d'autres sites web propriétés de WebMD.

WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® et RxList® font partie des marques déposées de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.

À propos d'Internet Brands

Internet Brands®, dont le siège se situe à El Segundo, Californie, est une organisation de services de logiciels et de médias en ligne totalement intégrée axée sur quatre catégories verticales de haute valeur : Health, Automotive, Legal et Home/Travel. Les sites web clients de l'entreprise, récompensés par différents prix, sont leaders dans leur domaine et accueillent plus de 250 millions de visiteurs chaque mois tandis qu'une gamme complète d'offres de présence en ligne a établi de profondes relations à long terme avec SMB et les clients d'entreprise. La puissante plateforme d'exploitation propriétaire d'Internet Brands apporte la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour soutenir la croissance continue de l'entreprise. Internet Brands est une société de portefeuille de KKR et Temasek. Pour plus d'informations, consultez www.internetbrands.com.

