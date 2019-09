WebMD übernimmt Aptus Health

NEW YORK, 30. September 2019 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., ein Unternehmen der Internet Brands Gruppe und führender Anbieter von Gesundheitsinformationen für Verbraucher, Ärzte und andere Leistungserbringer, hat heute den Vertragsabschluss zur Übernahme von Aptus Health bekanntgegeben.

Die Übernahme erstreckt sich auf die Aptus Health-Kernmarke Univadis, eine globale Informations- und Weiterbildungsplattform, die 4 Millionen Leistungserbringer in 91 Ländern mit Nachrichten aus dem medizinischen Bereich, aktuellen Informationen zu Tagungen und Forschung sowie Weiterbildungsinhalten von Vordenkern versorgt. Teil der Übernahme ist auch Aptus Healths EngagedMedia. Diese Plattform unterstützt Patienten-Engagement und -Adhärenz durch ein integriertes Tool für mobile Nachrichtenübermittlung und Tomorrow Networks, ein Lösungsportfolio für datenfokussierte, ortsbasierte mobile Werbung und Marketing, das sich am Verbraucherverhalten orientiert.

Mit der Übernahme werden die Kernkompetenzen und Marktreichweite von Aptus Health mit dem Leistungsportfolio von WebMD und Medscape zusammengeführt, die Vorzeigemarken für Verbraucher und medizinisches Fachpersonal im WebMD-Netzwerk.

„Aptus Health und WebMDs bestehende Fach- und Verbrauchermarken ergänzen sich perfekt zu einer ganzheitlichen Lösungsplattform", sagte Bob Brisco, WebMD CEO. „Gemeinsam können wir unsere kombinierten Stärken mobilisieren, um unsere Reichweite auszudehnen und mehr Leistungserbringer, Patienten und Verbraucher zu erreichen."

Mit der Eingliederung der Aptus Health-Vorzeigemarke Univadis in die Medscape-Sparte baut Medscape seinen Vorsprung als international führender Anbieter von Nachrichten aus dem klinischen Bereich, Gesundheitsinformationen, Weiterbindungsinhalten und Point-of-Care-Tools für medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt weiter aus.

„Mit Univadis unterstreichen wie unsere Verpflichtung, Millionen Ärzte rund um den Globus mit erstklassigen Inhalten und Tools zu versorgen", sagte Jeremy Schneider, Senior Vice President und Group General Manager von WebMD Global. „Die Eingliederung von Univadis bedeutet, dass wir unsere lokalen Marktbeziehungen vertiefen, mehr Leistungserbringer erreichen und Mehrwert für unsere Kunden schaffen können."

Aptus Health mit Sitz in Reading (Massachusetts, USA) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Merck, außerhalb der USA und Kanadas als MSD tätig. Aptus Health wird als eigenständige Tochtergesellschaft von WebMD weitergeführt, während die Unternehmen ihre Produkte, Plattformen und Leistungen entwickeln und integrieren. Die Übernahme, die im Oktober abgeschlossen werden soll, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Einzelheiten zu der Transaktion wurden nicht genannt.

Informationen zu Aptus Health

Aptus Health bietet Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften einen wirklich vernetzten Ansatz, um Leistungserbringer, Verbraucher und andere Beteiligte über verschiedene nutzbringende digitale Informationskanäle und Dienstleistungen zu erreichen. Durch Kombination dieses Leistungsspektrums mit hochwertigen Engagement-Daten und Analysen entwickelt Aptus integrierte Lösungen für Multichannel-Engagement, damit Klienten an kritischen Punkten im Entscheidungsfindungsprozess dynamisch mit ihren Kunden in Kontakt treten und das Verhalten nuanciert beeinflussen können.

Aptus Health ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA (außerhalb der USA und Kanadas als MSD tätig) („Merck") mit eigenständiger Belegschaft, eigenständigem Redaktionsprozess, eigenständigem Geschäftsbetrieb, eigenständigen Finanzgeschäften sowie eigenständiger Geschäftsführung. Aptus Health hält seine Informationen unabhängig und getrennt von Merck und behandelt die Informationen seiner Kunden gegenüber Merck vertraulich. Weitere Informationen finden Sie unter www.AptusHealth.com.

Informationen zu Medscape

Medscape ist der führende Anbieter von Nachrichten aus dem klinischen Bereich, Gesundheitsinformationen und Point-of-Care-Tools für medizinisches Fachpersonal. Medscape bietet Spezialisten, Hausärzten und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen zuverlässiges und integriertes medizinisches Informations- und Weiterbildungsmaterial. Medscape Education (medscape.org) ist zudem führend in der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung und bietet aus mehr als 30 spezialisierten Themenbereichen Tausende kostenlose C.M.E.- und C.E.-Kurse sowie Ausbildungsprogramme für Ärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitsversorger an.

Medscape und Medscape Education gehören zu WebMD Health Corp., ein Unternehmen der Internet Brands Gruppe.

Informationen zu WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp., ein Unternehmen der Internet Brands Gruppe, ist der führende Dienstleister im Bereich Gesundheitsinformationen für Patienten, Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Arbeitgeber und Krankenversicherungen. Das Unternehmen betreibt verschiedene öffentliche sowie geschlossene Online-Portale und mobile Plattformen und gibt gesundheitsorientierte Publikationen heraus. Zum WebMD Health Network gehören unter anderem WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education und weitere von WebMD betriebene Websites. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® und RxList® sind Marken der WebMD Health Corp. oder ihrer Tochtergesellschaften.

Informationen zu Internet Brands

Internet Brands® ist eine durchgängig integrierte Organisation für Online-Medien und Softwaredienste mit Sitz in El Segundo (Kalifornien), das sich auf vier vertikale Hochwertsegmente spezialisiert hat: Gesundheit, Kfz, Recht und Haushalt/Reisen. Die preisgekrönten Verbraucher-Websites des Unternehmens sind branchenführend und verbuchen mehr als 250 Millionen Besucher pro Monat. Gleichzeitig hat das Unternehmen über seine Internet-Präsenz tiefe, langfristige Beziehungen zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Geschäftskunden aufgebaut. Die leistungsstarke, eigenentwickelte Betriebsplattform von Internet Brands bietet die Flexibilität und Skalierbarkeit, um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens anzutreiben. Internet Brands ist ein Portfoliounternehmen von KKR und Temasek. Weitere Informationen finden Sie unter www.internetbrands.com.

