WebNMS e Cyient estabelecem parceria para criar centro de operação de torres inovador com IoT

HYDERABAD e CHENNAI, Índia, 19 de novembro de 2018 /PRNewswire / -- A WebNMS (divisão de IoT da Zoho Corp.), fornecedora líder de plataformas e soluções de Internet das Coisas (IoT) de nível empresarial, anunciou hoje uma parceria estratégica de integração de sistemas com a Cyient, fornecedora global de soluções de gestão para líderes setoriais globais nas áreas de engenharia, industrial, geoespacial, digital, de redes e de operações.

A colaboração reúne a plataforma escalonável e de alto desempenho de IoT da WebNMS e a expertise da Cyient na gestão de redes e operações a fim de possibilitar o funcionamento eficiente de diversas torres de celular a partir de um único local. A Cyient colocou em funcionamento um centro de operação de torres usando IoT na sua sede em Hyderabad. O objetivo é proporcionar ininterruptamente vigilância e monitoramento remoto de todos os elementos passivos de rede em uma torre de celular.

O centro de operação de torres da Cyient, que usa a plataforma de IoT da WebNMS, ajudará empresas gestoras de torres a otimizar a sua utilização de ativos, reduzir o custo dos recursos e aprimorar a eficiência operacional com o monitoramento eficaz de faltas de energia, além de melhorar significativamente a segurança do local.

"A Internet das Coisas está mudando a dinâmica de negócios em todos os setores. É uma satisfação fazer esta parceria de IoT com a Cyient e ativar o seu centro de operação de torres, que utiliza os recursos da nossa plataforma para gerenciar uma infraestrutura de torres vastamente distribuída. Na WebNMS, estamos empenhados em permitir que os nossos parceiros aproveitem o valor da IoT e ofereçam soluções inovadoras e que levem a transformação digital aos negócios dos seus clientes", disse Karen Ravindranath, diretora de IoT da WebNMS.

"A profunda experiência de domínio da Cyient em gerenciamento de ciclo de vida de infraestrutura de telecomunicações, combinada com a tecnologia de IoT da WebNMS, ajudará a elevar a eficiência operacional das empresas dos nossos clientes por meio do acompanhamento e gestão de infraestrutura de forma mais eficiente ", disse Sanjay Krishnaa, vice-presidente sênior de comunicações e presidente da Cyient na região da Ásia-Pacífico.

A WebNMS (divisão de IoT da Zoho Corp.) é uma provedora líder de plataformas e soluções de IoT de nível empresarial para maximizar o potencial da infraestrutura comercial conectada. A plataforma de IoT da WebNMS é projetada para proporcionar uma estrutura escalonável e segura para ingestão de dados, agregação, gerenciamento de dispositivos, visualização de dados e relatórios, contribuindo para a eficiência dos desenvolvedores e minimizando custos e tempo de chegada ao mercado. A WebNMS fornece um ecossistema de IoT por meio dos seus parceiros de canal: integradores de sistemas, desenvolvedores, revendedores e fabricantes de sensores e portais. A WebNMS também oferece soluções de IoT prontas para implantação nas áreas de gestão de energia, gerenciamento remoto de ativos e administração de frotas.

A Cyient (NSE: CYIENT), fundada em 1991, fornece soluções de gestão para líderes setoriais globais nas áreas de engenharia, industrial, geoespacial, digital, de redes e de operações. A Cyient utiliza o poder da tecnologia digital e recursos analíticos avançados, juntamente com conhecimento de domínio e expertise técnica, para resolver problemas comerciais complexos. Como parceira de projeto, construção e manutenção, a Cyient assume a responsabilidade pela solução em toda a cadeia de valor. Assim, ajuda os clientes a se concentrarem em seus aspectos centrais, na inovação e em permanecer acima da curva.

Relacionamentos formam o núcleo do funcionamento da Cyient. Com quase 15 mil funcionários em 21 países, a Cyient faz parcerias ao atuar como parte da equipe ampliada dos seus clientes, da forma que melhor atende às exigências e à cultura de cada organização. O foco setorial da Cyient abrange as áreas aeroespacial e de defesa, de medicina, de telecomunicações, de transporte ferroviário, de semicondutores, de serviços de utilidade pública, industrial, de energia e de recursos naturais.

FONTE WebNMS

