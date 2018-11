WebNMS et Cyient s'associent pour mettre en place un centre innovant d'exploitation des relais, activé par l'IdO

HYDERABAD et CHENNAI, Inde, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

WebNMS (division IdO de Zoho Corp.), l'un des principaux fournisseurs de plateformes et de solutions IdO d'entreprise, a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique d'intégration des systèmes avec Cyient, un fournisseur mondial de solutions d'ingénierie, de fabrication, géospatiales, numériques, de réseaux et de gestion des opérations destinées aux leaders mondiaux de l'industrie.

Cette collaboration réunit la plate-forme évolutive et performante d'Internet des objets (IdO) de WebNMS et l'expertise de Cyient en matière de gestion de réseau et d'exploitation pour permettre un fonctionnement efficace des multiples relais cellulaires à partir d'un seul endroit. Cyient a mis en place un centre d'exploitation des relais (TOC pour Tower Operations Centre) basé sur l'IdO dans son siège social situé à Hyderabad, pour assurer une surveillance 24h/24 et 7j/7 et un contrôle à distance de tous les éléments passifs du réseau sur un site cellulaire.

La solution TOC de Cyient utilisant la plate-forme IdO de WebNMS aidera les sociétés de gestion des relais à optimiser l'utilisation de leurs actifs, à réduire le coût des ressources, à améliorer l'efficacité opérationnelle par une surveillance efficace des coupures d'électricité et à renforcer considérablement la sécurité du site.

« L'IdO est en train de changer la dynamique commerciale dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes heureux de nous associer à Cyient en matière d'IdO pour permettre à sa solution TOC, qui gère des actifs d'infrastructure de relais largement distribués, de tirer parti des capacités de notre plate-forme. Chez WebNMS, nous nous engageons à permettre à nos partenaires de libérer la valeur de l'IdO et d'offrir des solutions innovantes qui apportent une transformation numérique aux activités de leurs clients », a déclaré Karen Ravindranath, directrice de l'IdO chez WebNMS.

« L'expertise approfondie de Cyient en termes de gestion du cycle de vie des infrastructures de télécommunications, combinée à la technologie IdO de WebNMS, permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle des activités de nos clients en assurant un suivi et une gestion plus efficaces de leurs infrastructures », a déclaré Sanjay Krishnaa, vice-président principal des communications et président de la région Asie-Pacifique chez Cyient.

À propos de WebNMS :

WebNMS (division IdO de Zoho Corp.) est l'un des principaux fournisseurs de plateformes et de solutions IdO d'entreprise qui maximise le potentiel de l'infrastructure des entreprises connectées. La plate-forme IdO de WebNMS est conçue dans le but de fournir un cadre évolutif et sécurisé pour l'ingestion et l'agrégation des données, la gestion des dispositifs, la visualisation des données et la production de rapports, favorisant ainsi l'efficacité des développeurs, réduisant les coûts et les délais de commercialisation. WebNMS fournit un écosystème d'IdO par l'intermédiaire de ses partenaires de distribution : intégrateurs de systèmes, développeurs, revendeurs, fabricants de capteurs et de passerelles. WebNMS offre également des solutions IdO prêtes à déployer pour la gestion de l'énergie, la gestion des actifs à distance et la gestion des flottes.

À propos de Cyient :

Cyient (Estd : 1991) (NSE : CYIENT) fournit des solutions d'ingénierie, de fabrication, géospatiales, numériques, de réseau et de gestion des opérations aux leaders mondiaux de l'industrie. Cyient tire parti des atouts de la technologie numérique et des capacités d'analyse avancées, ainsi que des connaissances du domaine et de l'expertise technique, pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. En tant que partenaire de conception, construction et maintenance, Cyient prend en charge la propriété des solutions tout au long de la chaîne de valeur pour aider les clients à se consacrer à leurs activités principales, à innover et à garder une longueur d'avance.

Les relations sont au cœur du fonctionnement de Cyient. Employant près de 15 000 personnes dans 21 pays, Cyient s'associe à ses clients pour agir au sein de leur équipe élargie, de la manière la plus adaptée à la culture et aux besoins de leur organisation. Cyient se consacre aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du médical, des télécommunications, du transport ferroviaire, des semi-conducteurs, des services publics, de l'industrie, de l'énergie et des ressources naturelles.

Contacts avec les médias :

Sangeeta Priyadarshini

sangeeta.nk@zohocorp.com

+91-9176420297



SOURCE WebNMS