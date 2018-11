WebNMS und Cyient verbünden sich, um innovatives IoT-gestütztes Tower Operations Center (TOC) zu errichten

HYDERABAD und CHENNAI, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

WebNMS (IoT-Sparte von Zoho Corp.), ein führender Anbieter von IoT-Plattformen und -Lösungen für Geschäftskunden, hat heute eine strategische Partnerschaft zur Systemintegration mit Cyient bekanntgegeben, ein globaler Lösungsanbieter in den Bereichen Technik, Fertigung, Geodaten, Netzwerke und Betriebsmanagement für globale Spitzenunternehmen.

Durch die Kollaboration werden die von WebNMS entwickelte skalierbare und hochperformante IoT-Plattform und Cyients Expertise bei Netzwerken und Betriebsmanagement zusammengeführt, um den effizienten Betrieb mehrerer Mobilfunkmasten von zentraler Stelle aus zu ermöglichen. Cyient hat bereits einen IoT-basierten TOC an seinem Hauptsitz in Hyderabad in Betrieb genommen. Mit ihm lassen sich alle passiven Netzwerkelemente eines Sendestandorts rund um die Uhr und ortsfern überwachen.

In Kombination mit der IoT-Plattform von WebNMS hilft Cyients TOC-Lösung den Betreibern von Sendemasten dabei, die Kapazitätsauslastung zu optimieren, die Ressourcenkosten zu senken und die operative Effizienz zu verbessern. Beispielsweise werden Stromausfalle effektiv überwacht, wodurch sich die Standortsicherheit deutlich verbessert.

"IoT bewirkt quer durch alle Branchen einen Wandel der Geschäftsdynamik. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cyient, um ihre TOC-Lösung IoT-fähig zu machen. Mit den Leistungsmerkmalen unserer Plattform ist es möglich, eine stark dezentralisierte Sende-Infrastruktur effizient zu verwalten. WebNMS will seinen Partnern dabei helfen, die einzigartigen Vorteile des IoT auszuschöpfen. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen die Digitalisierung der kundenseitigen Geschäftsabläufe", sagte Karen Ravindranath, Director - WebNMS IoT.

"Die Kombination aus Cyients tiefer Fachkenntnis beim Lifecycle-Management der Telekom-Infrastruktur und der IoT-Technologie von WebNMS schafft operative Effizienzen für das Geschäft unserer Kunden, indem Infrastruktur-Assets effizienter überwacht und verwaltet werden können", sagte Sanjay Krishnaa, Senior Vice President, Communications, und President, Asia Pacific bei Cyient.

Informationen zu WebNMS:

WebNMS (IoT-Sparte von Zoho Corp.) ist ein führender Anbieter von IoT-Plattformen und -Lösungen für Geschäftskunden, die das Potenzial der vernetzten geschäftlichen Infrastruktur maximieren. WebNMS hat eine IoT-Plattform entwickelt, die ein skalierbares und sicheres Framework für Dateneinspeisung, Aggregation, Geräteverwaltung, Datenvisualisierung und Reporting bietet. Entwickler können damit effizienter arbeiten, die Kosten minimieren und die Marktreife beschleunigen. WebNMS bietet sein IoT-Ökosystem über seine Channel-Partner an: SI, Entwickler, Wiederverkäufer sowie Hersteller von Sensoren und Gateways. WebNMS bietet außerdem vorkonfigurierte IoT-Lösungen für Energiemanagement, ortsfernes Asset-Management und Flottenmanagement.

Informationen zu Cyient:

Cyient (gegr. 1991) (NSE: CYIENT) betreut globale Spitzenunternehmen mit Lösungen in den Bereichen Technik, Fertigung, Geodaten, Netzwerke und Betriebsmanagement. Cyient kombiniert die Stärken digitaler Technologien und fortschrittliche Analysefähigkeiten mit Einblicken in die entsprechende Branche und technischer Expertise, um Kunden bei der Lösung komplexer geschäftlicher Probleme zu helfen. Als Partner, der sich um Planung/Bau/Instandhaltung kümmert und die Lösungsverantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg übernimmt, versetzt Cyient seine Kunden in die Lage, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, Innovationsarbeit zu betreiben und an der Spitze zu bleiben.

Das Geschäftsmodell von Cyient dreht sich um Beziehungen. Mit nahezu 15.000 Beschäftigten in 21 Ländern arbeitet Cyient in enger Teamstruktur mit seinen Kunden zusammen. Die Partnerschaft richtet sich ganz nach der Kultur und den Anforderungen der Organisation. Das Kerngeschäft von Cyient erstreckt sich auf Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizin, Telekommunikation, Schienentransport, Halbleiter, Versorgungsunternehmen, Industrie, Energie und Rohstoffe.

Ansprechpartner für Medien:

Sangeeta Priyadarshini

sangeeta.nk@zohocorp.com

+91-9176420297



SOURCE WebNMS