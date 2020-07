Webnovel lance le Prix Spirity du printemps 2020 de Webnovel pour encourager un plus grand nombre d'écrivains talentueux

Afin d'encourager davantage d'écrivains en herbe, Webnovel accepte des œuvres en anglais de la part d'auteurs dans le monde entier, des romanciers en chambre aux écrivains professionnels. Les candidats pourront soumettre leurs écrits autour de six thèmes : apocalypse, amour romantique, chevaliers et magie, évolution, jeux de rôle littéraires (LitRPG) et comédie. Plus d'un lauréat pourra être nommé dans chaque catégorie récompensée et chacun recevra 10 000 USD. Les ouvrages gagnants seront sélectionnés en fonction de leur valeur commerciale, de la régularité de leur parution et de la popularité des auteurs chez les lecteurs.

La plateforme de Webnovel assure une assistance rédactionnelle en tête-à-tête et les éditeurs de contenu de la Société travailleront en collaboration étroite avec les auteurs pour organiser des campagnes et les tenir informés des tendances de contenu les plus récentes.

Webnovel considère les auteurs comme son bien le plus précieux. L'une des missions essentielles de Webnovel consiste à aider les auteurs à commercialiser leurs travaux afin de stimuler les méninges créatrices des écrivains les plus talentueux.

La publication en ligne de littérature est différente de l'édition sur papier et elle constitue une nouvelle forme de création de contenu. Le modèle de Webnovel permet aux auteurs de publier leurs œuvres par épisodes, qu'elles soient terminées ou non. Les lecteurs peuvent découvrir les textes au fur et à mesure que les auteurs écrivent, et ceux-ci reçoivent ainsi plus facilement un retour d'information de leurs lecteurs. Les lecteurs ont également une possibilité de communication étroite avec les écrivains sur la plateforme de Webnovel.

Webnovel a déjà organisé avec succès un concours semblable aux Philippines. La plateforme avait distribué environ 206 000 USD en prix que se sont partagés 148 participants en tout.

En apprendre plus sur le Prix :

https://activity.webnovel.com/noah/857910915/index

À propos de Webnovel

Webnovel est une plateforme en ligne de la littérature mondiale. Elle rassemble plus de 60 000 écrivains de renommée internationale et plus de 200 traducteurs littéraires. Webnovel a publié plus de 100 000 romans originaux et attiré plus de 60 millions de visiteurs dans le monde entier. Avec une collection de 8,1 millions d'auteurs et 12,2 millions de publications de littérature sur un éventail de plus de 200 genres, China Literature a lancé avec succès un nombre important d'ouvrages littéraires comme La bougie dans la tombe, Les chroniques des pilleurs de tombes, Nirvana en feu et L'avatar du roi, lesquels ont été adaptés à l'écran, dans des séries télévisées, des animations, des bandes dessinées et des jeux. Tencent est son actionnaire et partenaire stratégique.

