Webnovel startet die Webnovel Spirity Awards Spring 2020 zur Förderung von mehr talentierten Autoren

Die Webnovel-Plattform bietet persönliche redaktionelle Unterstützung, wobei die Content Editors des Unternehmens eng mit den Autoren zusammenarbeiten, um Kampagnen durchzuführen und sie über die neuesten Trends in Bezug auf inhaltliche Themen auf dem Laufenden zu halten.

Webnovel betrachtet Autoren als sein wichtigstes Kapital. Eine der Kernaufgaben von Webnovel besteht darin, Autoren bei der Monetarisierung ihrer Werke zu unterstützen, um mehr talentierte Schriftsteller zu ermutigen, ihre kreativen Ideen zu entfalten.

Das Veröffentlichen von Online-Literatur unterscheidet sich von dem physischen Herausgeben und ist eine neue Form der Inhaltserstellung. Das Modell von Webnovel ermöglicht es Autoren, ihre fertigen oder unvollendeten Werke nach und nach zu veröffentlichen. Die Autoren können schreiben, während die Leser konsumieren, was es den Autoren erleichtert, Feedback von den Lesern einzuholen. Auch die Leser können auf der Webnovel-Plattform eng mit den Autoren kommunizieren.

Webnovel hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich einen ähnlichen Wettbewerb auf den Philippinen durchgeführt. Die Plattform vergab dabei Preisgelder im Wert von etwa 206.000 US-Dollar, die sich insgesamt 148 Teilnehmer teilten.

Mehr über den Wettbewerb erfahren Sie hier:

https://activity.webnovel.com/noah/857910915/index

Informationen zu Webnovel

Webnovel ist eine globale Online-Plattform für digitale Literatur. Sie verfügt über mehr als 60.000 internationale Autoren und mehr als 200 Sprachübersetzer. Webnovel hat über 100.000 Originalromane veröffentlicht und weltweit mehr als 60 Millionen Besucher verzeichnet. China Literature enthält 8,1 Millionen Autoren und 12,2 Millionen Literaturwerke aus mehr als 200 Genres und hat erfolgreich eine große Anzahl literarischer Werke wie Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire, The King's Avatar hervorgebracht, die in Filme, Fernsehserien, Animationen, Comics und Spiele umgesetzt wurden. Tencent ist Aktionär und strategischer Partner.

