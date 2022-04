Websérie reúne especialistas de diferentes áreas para discutir desafios de um mundo cada vez mais conectado

"Acreditamos muito na importância desse tipo de conteúdo em momentos como o que estamos vivenciando. Afinal, nada melhor do que promover o diálogo e a troca de experiências e informações entre pessoas e empresas, justamente para que possamos aprender a lidar com tantas mudanças. Desde o início da pandemia, com o objetivo de falar sobre as conexões e o uso das tecnologias, nós fizemos diversas lives com pessoas que trabalhavam com tecnologia. Com a websérie, queremos apresentar outras perspectivas e enriquecer ainda mais o debate", comenta Renato Batista, CEO da Netglobe, que conduzirá o evento.

Fundada em 2002, a Netglobe é uma empresa especializada em criar os melhores contextos para a conexão entre pessoas ou empresas. Com a websérie, sua proposta é discutir na totalidade a amplitude desse conceito, levantando pautas como os desafios de segurança da informação, as mudanças em processos de RH (e na formação de profissionais, consequentemente), o futuro dos escritórios com o crescimento do trabalho remoto e a vida de quem depende da conexão em 100% do tempo.

Pelo menos 65% das crianças de hoje, segundo o Fórum Mundial Econômico, vão trabalhar com profissões que ainda nem existem. "Vivemos em um mundo cada vez mais complexo e essa transformação abre muitas possibilidades, mas também cria desafios e demanda ajustes. Queremos estabelecer diálogos que permitam um avanço nesse debate e que nos preparem para esse processo de mudança", completa Batista.

Os episódios serão gravados e publicados todas às quartas-feiras, sempre às 18h00, no canal do Youtube e outras redes sociais da empresa. Para assistir, basta acessar o link.

Sobre a Netglobe

Netglobe é especialista em conexões. A empresa foi fundada em 2002 por Renato Batista, idealizador do livro "Por trás da TI - histórias de vida de líderes que inspiraram gerações" e condutor da série de entrevistas Live50CIOs, que reuniu alguns dos principais nomes da tecnologia no país. Sediada em Campinas, conta com mais de 60 funcionários no Brasil, atua no suporte a processos colaborativos de diferentes modelos de trabalho (presencial, remoto ou híbrido) e lidera discussões sobre o futuro de colaboração corporativa, lives & streaming e workplace.

