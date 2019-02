WeChat Mini Games osoittaa sosiaalisen median arvon, auttaa pelien tuottajia saavuttamaan ennätyksellisiä tuottoja

Konferenssissa, WeChat jakoi kiinnostavat tilastot Mini Games -alustan osalta, mukaan lukien tiedon, että käyttäjäkunta on ylittänyt 300 miljoonaa käyttäjää ja esittelyssä olivat joistain suurimmista Mini Games -sisällöistä. Avaruus-teemalla varustettu Mini GameWeGoing on vetänyt puoleensa yli 100 miljoonaa käyttäjää Tencent Billiards -pelin saavuttaessa päivittäisten tapahtumien määrän, joka ylittää 10 miljoonaa RMB:tä ja 30 päivän käyttäjien pysyvyys on yli 40 %. Lisäksi, oli kaksi Mini Games -sisältöä, jotka olivat luotuja ulkomaalaisten kehittäjien toimesta, jotka vastaanottivat erityistä huomiota ja kehuja: Googlen Guess My Sketch ja Game Closuren Linsane Hoops, NBA-pelaaja Jeremy Linin tähdittämänä.

Ensimmäisinä ulkomaalaisina peleinä, jotka sukelsivat WeChatin Mini Games -ekosysteemiin, nämä kaksi Mini Games -sisältöä olivat tapahtuman kohokohta. Guess My Sketch ilmensi innostuneisuutta WeChat-käyttäjien taholta sen luovan AI-vuorovaikutuksellisen pelaamisen ja "versus friends" -tilan johdosta. Siitä tuli kuuma keskustelunaihe WeChatissä lukemattomien käyttäjien jakaessa ja keskustellessa pelistä ryhmäkeskusteluissa ja Momenteissa. Linsane Hoops lisäsi käyttäjäkuntaansa avoimen Beta-vaiheen aikana Jeremy Linin klassisella imagolla ja kiihdyttävillä koriheittojen liikkeillä. Näillä positiivisilla ensivaikutelmilla, Linsane Hoops tulee olemaan uusi suosittu WeChat Mini Game -sisältö sen käynnistyessä virallisesti. Huolimatta siitä, että Mini Games -sisällöt ovat hyvin erilaisia, ne molemmat hyödyntävät WeChatin ainutlaatuisia ominaisuuksia yhdistäen sosiaalista vuorovaikutusta ja pelaamista, mahdollistaen näiden saavuttavat lukemattomia käyttäjiä WeChatin massiivisessa sosiaalisessa verkostossa.

Innovatiivisen pelaamisen ja alustan ominaisuuksien yhdistelmä auttaa ulkomaisia kehittäjiä omaksumaan uutta aluetta

Wechat Mini Games -sisällöissä, suurimmat menestykset on nähty kehittäjien osalta, jotka parhaiten yhdistävät luovaa ydinpelaamista sosiaalisilla ominaisuuksilla. WeChat Mini Games jatkuvasti pyrkii antamaan kehittäjille lisää tilaa luovuudelle tuottamalla uusia API:a ja kyvykkyyksiä. Jotkin kaikkein tavallisimmista sosiaalisesti pohjautuvista kyvykkyyksistä käsittävät kaverin elvytyksen, pistetauluko ja vastakkain tapahtuvat ottelut, lisäominaisuuksilla tulevaisuudessa. Lisäksi, alustalle on muodostettu kannustinjärjestelmiä Mini Games -sisällöille innovatiivisella pelaamisella, toimittaen palkintoja resurssien ja liikevaihdon jakoa varten. Tämä toimittaa lisäetuja Mini Games -sisällöille, jotka vastaanottavat "Innovointileiman". Edelläkävijöiden menestyksellä ja WeChat Mini Games -alustan rajattomalla tuella, ulkomaiset kehittäjät omaavat suurenmoisen tilaisuuden luoda seuraava suosittujen Mini Games -sisältöjen aalto, joka vapauttaa innovatiivisen pelaamisen ja ainutlaatuisen WeChat-ekosysteemin potentiaalin.

Valokuva - https://mma.prnewswire.com/media/786743/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

Valokuva: https://mma.prnewswire.com/media/786744/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

SOURCE WeChat Mini Games