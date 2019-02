WeChat Mini Games visar hur värdefullt det är i sociala medier. Det hjälper spelproducenter uppnå aldrig tidigare skådade resultat

Vid konferensen delade WeChat spännande statistik för plattformen Mini Games, bland annat att användarbasen hade överstigit 300 miljoner användare. Företaget visade upp några av de största Mini Games. Ett Mini Game med rymdtema, WeGoing, har dragit till sig fler än 100 miljoner användare. Tencent Billiards har genererat en daglig transaktionsvolym som överstiger 10 miljoner RMB, och en 30-dagars användarretention om över 40 %. Vidare hade två Mini Games som skapats av utländska utvecklare fått särskilt stor uppmärksamhet och beröm: Googles Guess My Sketch och Game Closures Linsane Hoops, med NBA-spelaren Jeremy Lin.

De här två Mini Games var först att komma med i WeChat Mini Games ekosystem. Produkterna stod i blickpunkten under eventet. Guess My Sketch mottogs entusiastiskt av WeChat-användare. Anledningen var spelets kreativa AI-interaktiva gameplay och läget "mot vänner". Det blev ett populärt diskussionsämne på WeChat. Otaliga användare delade och diskuterade spelet i gruppchattar och ögonblick. Linsane Hoops fick nya användare under öppen beta med en ikonisk bild av Jeremy Lin och spännande "dunk moves". Med sådana positiva första intryck kommer Linsane Hoops säkert bli ännu ett populärt WeChat Mini Game när det släpps officiellt. De här två Mini Games är tämligen olika. Men bägge WeChats har unika egenskaper för att integrera social interaktion och gameplay, för att nå otaliga användare på WeChats massiva sociala nätverk.

Fusionen av innovativt gameplay och plattformsfunktioner hjälper utländska utvecklare uppnå aldrig tidigare skådade resultat

I WeChat Mini Games har de utvecklare lyckats bäst som är bäst på att kombinera kreativt core gameplay och sociala funktioner. WeChat Mini Games strävar hela tiden efter att ge utvecklare mer kreativitet genom nya API:er och kapacitet. Vissa av de vanligaste socialt baserade funktionerna är friend revival, ledartavlor och "motmatcher", med fler på gång. Plattformen har etablerat ett incitamentsystem för Mini Games med innovativt gameplay, med belöningar för resurser och intäktsdistribution. Det ger fler fördelar åt Mini Games som får innovationsstämpeln. Genom föregångarnas framgångar och ett obegränsat stöd från WeChat Mini Games plattform, har utländska utvecklare stor möjlighet att skapa nästa sortiment av populära Mini Games, genom vilka släpps loss hela potentialen hos innovativt gameplay och det unika ekosystemet WeChat.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/786743/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/786744/WeChat_Mini_Games_Shows_Social_Media_Value.jpg

