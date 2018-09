WeDo Technologies conclut l'affaire avec un important prestataire de services nord-américain afin de fournir un logiciel de gestion des fraudes et de Revenue Assurance sur Amazon Web Services

WeDo Technologies, un chef de file dans le domaine de la gestion des fraudes et du Revenue Assurance, a le plaisir d'annoncer qu'un des plus importants opérateurs de télécommunications nord-américains a choisi la suite logicielle de gestion des fraudes et de Revenue Assurance de WeDo Technologies afin de sécuriser son activité mobile. Opérant sur Amazon Web Services (AWS), la solution de WeDo permettra au fournisseur d'accès d'éliminer les fuites de revenus alors qu'il s'apprête à lancer de nouveaux services sur le marché, tout en protégeant ses clients contre les fraudes.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/747744/Amazon_Web_Services_Logo.jpg )



Alors que le prestataire de services continue de lancer de nouveaux services, il voulait s'assurer que les revenus à venir seraient sécurisés et qu'un système anti-fraudes soit mis en place. Afin de s'intégrer facilement dans l'infrastructure BSS (aide à l'activité commerciale) basée sur le Cloud et déjà existante du fournisseur, le logiciel RAID de WeDo sera déployé sur AWS, lui donnant plus de flexibilité et de modularité, ainsi que des coûts de propriété moins élevés.

Rui Paiva, président-directeur général de WeDo Technologies, a commenté :

« WeDo est ravi d'accompagner l'une des marques américaines de téléphonie mobile les plus innovantes alors qu'elle accélère sa stratégie de croissance. Grâce à notre solution RAID fonctionnant sur AWS, l'opérateur pourra désormais bénéficier en permanence des dernières nouveautés en termes de détection des fraudes et de Revenue Assurance, notamment grâce aux capacités de l'intelligence artificielle et du machine learning qui lui garantissent les meilleurs outils de lutte contre le risques et défis à venir ».

Un important changement est en cours dans l'industrie des communications, dans l'utilisation d'infrastructures basées sur le Cloud afin d'obtenir les avantages de souplesse, modularité, et efficacité financière nécessaires pour permettre la flexibilité et offrir un avantage compétitif. Rui Paiva a également souligné que « le logiciel RAID de WeDo Technologies garantit aux fournisseurs mobiles la chance de récolter ces bénéfices via les programmes de gestion des fraudes et de Revenue Assurance. »

La solution Cloud RAID propose une approche plus simple, plus rapide et plus intelligente de la gestion des fraudes dans le domaine des télécommunications. En s'appuyant sur le Cloud, RAID réduit la durée d'intégration et les coûts grâce à un processus d'accueil en libre service, intuitif et instantané. Le logiciel RAID permet aux opérateurs de traiter les fraudes IRSF, de contournement et de roaming, et les équipe afin qu'ils puissent identifier les futures lieux de fuites de revenus. Les modules de fraude et de RA hébergés dans le logiciel RAID offrent de nombreuses possibilités de gestion, qui peuvent être intégrées aux services d'analyse cloud d'AWS afin de fournir une analyse plus complète de l'utilisation des clients et des abonnés.

Parallèlement aux déploiements de RAID sur AWS, WeDo Technologies cherche à réduire la durée de mise sur le marché des solutions de gestion du risque pour l'IdO (Internet des Objets). WeDo Technologies fournira aux clients IoT d'AWS une protection de bout en bout afin de les aider à résoudre certains des problèmes les plus épineux entourant la gestion des fraudes et l'assurance de l'IdO.

WeDo Technologies pourra désormais proposer des compétences étendues de gestion des fraudes en plus du potentiel qu'offre l'Internet des Objets. Cette approche permettra et incitera les fournisseurs de services de communication à repenser la « garantie par conception » dans l'IdO, à travers la création de nouveaux modèles commerciaux et l'exploration d'approches innovantes envers des opportunités issues de différents secteurs.

À propos de WeDo Technologies

Aux États-Unis depuis 2007, WeDo Technologies est un chef de file mondial de l'industrie pour la gestion des fraudes et le Revenue Assurance grâce à des solutions logicielles de gestion des risques.

WeDo Technologies propose des logiciels et des conseils spécialisés aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communication dans le monde. Ses clients se trouvent dans 108 pays, et l'entreprise s'entoure d'un réseau de plus de 600 experts hautement qualifiés. Elle possède des bureaux dans le monde entier : aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique centrale et Amérique du sud.

Le logiciel de WeDo Technologies analyse d'importantes quantités de données permettant un suivi, un contrôle, une gestion et une optimisation des procédés, garantissant la protection des revenus et la réduction des risques.

Avec plus de 200 clients, et notamment certaines des plus importantes organisations de premier ordre, WeDo Technologies a longtemps été reconnu comme un innovateur permanent dans la garantie de la réussite de ses clients, parallèlement à un parcours de transformation continue.

WeDo Technologies. Know The Unknown. (découvrez l'inconnu)

http://www.wedotechnologies.com

Les dernières actualités sont sur @WeDoNews

Contacts

QUEXOR GROUP INC.

Barbara Henris

bhenris@quexor.com

Portable : +1(703)470-9446

Relations publiques et communication institutionnelle, WeDo Technologies

Inez Corrêa de Sá

inez.sa@wedotechnologies.com

Portable : +351-939650788

Relations analyses et marketing produit, WeDo Technologies

Carlos Marques

Carlos.Marques@wedotechnologies.com

Portable : +351-939650124