WeDo Technologies fecha contrato com provedor de serviços que é líder na América do Norte para fornecer uma suíte para garantia de receita e gestão de fraudes na Amazon Web Services

WASHINGTON, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A WeDo Technologies, líder no setor em garantia de receita e gestão de fraudes, tem o prazer de anunciar que um provedor de serviços de telecomunicações norte-americano Tier-1 selecionou a solução para garantia de receita (revenue assurance – RA) e gestão de fraudes da WeDo Technologies para proteger sua divisão de celulares. Rodando na Amazon Web Services (AWS), a solução da WeDo Technologies permitirá que a operadora elimine vazamentos de receita ao lançar novos serviços no mercado e que proteja também os clientes de fraude.

O provedor de serviços continua lançando novos serviços e desejava assegurar-se de que possuía um sistema para garantia de receita e gestão de fraudes preparado para ajustes futuros. Para integrar-se com maior facilidade à infraestrutura do sistema de apoio comercial (business support system – BSS) baseado na nuvem que a empresa já possui, o software RAID da WeDo será implementado na AWS, fornecendo mais flexibilidade e escalabilidade e reduzindo os custos de propriedade.

Rui Paiva, diretor executivo da WeDo Technologies, comentou:

"É um prazer para a WeDo apoiar uma das marcas de celulares mais inovadoras da América no momento em que está agilizando sua estratégia de crescimento. Com a nossa solução RAID rodando na AWS, a operadora se beneficiará agora das constantes atualizações para detecção de fraudes e garantia de receita, o que inclui também recursos de aprendizagem por máquina e inteligência artificial que garantem que a empresa esteja preparada para gerenciar riscos e desafios futuros."

Há uma tendência cada vez maior no setor das comunicações de utilizar uma infraestrutura baseada na nuvem para obter os benefícios de flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos necessários para permitir que se tenha agilidade e vantagem competitiva. Rui Paiva afirma também que "o software RAID da WeDo Technologies garante que os provedores de serviços de comunicação aproveitem esses benefícios em todos os programas de garantia de receita e gestão de fraudes".

A solução RAID Cloud permite uma abordagem mais simples, mais rápida e mais inteligente para a gestão das fraudes em telecomunicações. Ao alavancar a nuvem, o RAID reduz os custos e o tempo de integração com seu processo de autosserviço, de integração imediata e amigável ao usuário. Permite também que as operadoras enfrentem fraudes de roaming, bypass e IRSF e as prepara para identificar áreas onde possam ocorrer vazamentos de receita no futuro. Os módulos embutidos de garantia de receita e gestão de fraudes do RAID fornecem imensos recursos de gestão que podem ser integrados aos serviços de análise na nuvem da AWS para fornecer uma análise mais detalhada sobre o uso do cliente e do assinante.

Além das implementações do RAID na AWS, a WeDo Technologies está trabalhando para reduzir o tempo de colocação no mercado para as soluções de gestão de risco para Internet das Coisas (IoT). A WeDo Technologies fornecerá aos clientes de IoT da AWS uma proteção de ponta a ponta para ajudá-los a enfrentar alguns dos problemas que apresentam mais desafios e relativos à gestão de fraudes e garantia na IoT.

A WeDo Technologies poderá agora fornecer recursos estendidos para gestão de fraudes além do potencial da Internet das Coisas. Essa estratégia contribuirá para capacitar e inspirar os provedores de serviços de comunicação (communications service providers – CSP) a repensarem o conceito de "assurance by design" (garantia planejada) na IoT, com a criação de novos modelos comerciais e explorando estratégias inovadoras para variadas oportunidades no setor.

Sobre a WeDo Technologies

Com presença nos Estados Unidos desde 2007, a WeDo Technologies é líder mundial no setor de garantia de receita e gestão de fraudes fornecendo soluções de software para gestão de risco.

A WeDo Technologies fornece software e consultoria especializada para operadoras de telecomunicações e provedores de serviços de comunicação em todo o mundo. Possui atualmente clientes em 108 países e uma rede de mais de 600 profissionais especializados e altamente qualificados. Possui escritórios em diversas partes do mundo, como nos EUA, Europa, na região Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, América do Sul e América Central.

O software da WeDo Technologies analisa grandes quantidades de dados e permite monitorar, controlar, gerenciar e otimizar os processos, garantindo a proteção da receita e a redução dos riscos.

Com mais de 200 clientes, inclusive algumas das principais organizações blue chip do mundo, a WeDo Technologies é reconhecida há muito tempo como uma empresa que oferece inovações constantes para garantir o sucesso dos seus clientes ao longo de uma jornada de transformações contínuas.

WeDo Technologies . Know The Unknown (Conheça o desconhecido).

http://www.wedotechnologies.com

